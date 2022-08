Frustré par le déroulement du match à Malmö (0-3), le F91 ne veut rien regretter au terme de ce match retour ce jeudi (20h) au Stade de Luxembourg.

Football

Dudelange attend son retour avec impatience

Christophe NADIN Frustré par le déroulement du match à Malmö (0-3), le F91 ne veut rien regretter au terme de ce match retour ce jeudi (20h) au Stade de Luxembourg.

Carlos Fangueiro n'est pas du genre à tirer des plans sur la comète. À chaque jour suffit sa peine. L'actualité vient de remettre Dudelange sous les feux des projecteurs en championnat et l'entraîneur a sorti son armada pour torpiller une Jeunesse qui écopait déjà après un quart d'heure. Au final, cinq buts d'écart séparaient deux équipes aux rares points communs.

Le F91 a tenté de sauver les meubles en Suède, en vain Réduit à 10 après 30 minutes, Dudelange a souffert et s’est incliné (0-3) à Malmö au troisième tour de l’Europa League

Il ne fut donc pas question de rotation pour entamer la compétition domestique. Comme si aucun match ne prenait plus d'importance qu'un autre. C'est une stratégie que l'on jugera sur le long terme, lorsque les organismes réclameront un peu de repos. Lundi soir, après la démonstration de sa troupe, Fangueiro était heureux. «On voulait marquer rapidement pour pouvoir être dans la gestion et faire circuler le ballon.»

Une bonne préparation en somme avant d'attaquer la montagne suédoise. Avec ses trois buts inscrits à l'aller sans en encaisser le moindre, Malmö est sur du velours au moment d'entamer le match retour de ce troisième tour d'Europa League qui se disputera ce jeudi à partir de 20h au Stade de Luxembourg pour des raisons de conformité. C'est toujours bon à prendre, car le club de Scanie ne papillonne pas vraiment dans son championnat domestique où il a enregistré le week-end dernier une sixième défaite en 17 matches. Un revers (1-2 à Uppsala) qui le rejette à la sixième place du classement. Inhabituel pour l'équipe à la vitrine la mieux fournie du pays.

Des joueurs frustrés

L'Europa League vient ainsi à la rescousse du champion suédois qui se voit déjà défier les Turcs de Sivasspor au tour suivant. Un scénario des plus logiques qui pousserait Dudelange vers la Conference League et une confrontation avec les Polonais du Lech Poznan ou les Islandais du Vikingur Reykjavik. Avantage aux Nordiques vainqueurs un but à rien chez eux.

Dudelange déroule le tapis rouge au Pyunik Erevan Le F91 s’est sabordé et laisse filer la qualification pour le troisième tour de la Ligue des Champions, et le jackpot qui va avec.

Mais vous ne trouverez aucun Dudelangeois vous parler de ça. «Les joueurs étaient frustrés du résultat à l'aller. Ils ont trop respecté l'adversaire, mais même à dix, il y avait de la place pour faire quelque chose», clame Fangueiro.

Il faudra opérer sans Charles Morren, suspendu après son exclusion jeudi dernier. Ces faits de match ne sont pas permis si Dudelange aspire à franchir un cap. Pas plus que des erreurs individuelles qui ont coûté cher contre Pyunik Erevan au tour précédent. Une somme de petits détails qui font la différence sur la scène continentale.

Débuts en championnat ce dimanche

Il faudra donc un sacré alignement des planètes et une capacité à enflammer la rencontre dès les premières minutes pour entretenir la flamme de l'espoir. Celle de l'exploit. Joao Magno, le nouvel attaquant brésilien, s'est fait les dents sur la défense de la Jeunesse lundi soir. Son sens du dribble chaloupé et sa patte gauche viennent gonfler un arsenal trop peu fourni depuis le début de la campagne. Il ferait presque oublier qu'un autre attaquant est nécessaire pour mener la bataille sur tous les fronts. Le sujet est un peu passé au second plan en ce début de semaine, mais reste brûlant au regard d'un effectif encore un peu juste en nombre.

Chaque chose en son temps. Ce jeudi, Dudelange veut regarder Malmö les yeux dans les yeux avant de penser à son premier choc de la saison en championnat face à Niederkorn dimanche à 18h30.

