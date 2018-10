Schieren et l’Union Berdorf-Consdorf nous ont offert un véritable show à l'issue de la 7e journée de D1 qui a vu la victoire de la Jeunesse. En Série 2, Weiler-la-Tour, souverain contre Remich-Bous, profite de la neutralisation des leaders pour se rapprocher.

Du spectacle à Schieren - Berdorf-Consdorf, la bonne opération pour Weiler

Gros plan sur la 7e journée en D1

Schieren et l’Union Berdorf-Consdorf nous ont offert un véritable show à l'issue de la 7e journée de D1 qui a vu la victoire de la Jeunesse. En Série 2, Weiler-la-Tour, souverain contre Remich-Bous, profite de la neutralisation des leaders pour se rapprocher.



Par Andy Foyen





17 Schieren a pris la mesure de Berdorf-Consdorf 3-1. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Schieren a pris la mesure de Berdorf-Consdorf 3-1. Photo: Hans Krämer Le trio arbitral de la rencontre Fernandes Da Rocha, Loïc Thomas et Rafael Coelho Morim. Photo: Hans Krämer Edson Jorge Morais Duarte (Schieren) prend le meilleur sur Bruno Henri Rodrigues. Photo: Hans Krämer Josi Jorge Correia Duarte pressé par Momede Djalo (Berdorf-Consdorf). Photo: Hans Krämer Edson Jorge Morais Duarte stoppé par Dany Lopes de Jesus. Photo: Hans Krämer Nilton Jorge Rocha (Schieren) Photo: Hans Krämer Les fans ont suivi attentivement ce Schieren - Berdorf-Consdorf. Photo: Hans Krämer Aboubacar Bangoura et Schieren à la fête. Photo: Hans Krämer Edson Jorge Morais Duarte fait admirer sa technique devant Dany Lopes de Jesus. Photo: Hans Krämer Aboubacar Bangoura (Schieren) a signé le 3-1 Photo: Hans Krämer André Almeida Ferreira (Berdorf) en discussion avec M. Da Rocha Photo: Hans Krämer Joao Manuel Pereira Figueiredo, l'entraîneur de Berdorf-Consdorf. Photo: Hans Krämer Menés 0-1, Aboubacar Bangoura et Schieren ont repris les devants avant le repos (2-1). Photo: Hans Krämer Eder Da Silva Correia (Schieren) s'impose dans les airs devant Momede Djalo. Photo: Hans Krämer Duel musclé entre Nilton Jorge Rocha et André Almeida Ferreira (Berdorf). Photo: Hans Krämer Aboubacar Bangoura à la lutte avec Ricardo José Almeida Ferreira (Berdorf). Photo: Hans Krämer Aboubacar Bangoura félicité par Frederico Esteves Ferreira, Schieren a battu Berdorf-Consdorf 3-1 Photo: Hans Krämer

Une publicité pour le football!

Le duel entre Schieren et Berdorf-Consdorf s'annonçait spectaculaire. Ces deux équipes prônent un football offensif et ont la possibilité de faire douter n’importe qui. La réalité du terrain a répondu aux attentes puisqu’en plus les spectateurs ont eu droit à des buts exceptionnels. Almeida ouvrait le score des 30 mètres pour l’USBC avant que Bangoura et Esteves ne permettent aux locaux de s’imposer 3-1. «Le problème, c’est qu’on encaisse tout le temps en première mi-temps. Mais après, on parvient à se rattraper. Ce qu’il nous manque pour jouer en haut du classement, c’est la finition», estime Morais auteur d'une excellente prestation dans un rôle de passeur.



Le résumé de Schieren - Berdorf-Consdorf



Dans les autres rencontres, Medernach, qui s’est brillamment imposé face à Lorentzweiler sur le score de 4-1, occupe désormais la deuxième place. Victorieux à domicile contre Lintgen, Steinsel reste à la première place. Dans le fond de tableau, Bastendorf et Steinfort se sont quittés sur un partage 1-1.

Grevenmacher et Mondercange se neutralisent



La rencontre face à Remich-Bous n’aura été qu’une formalité pour Jhemp Almeida et ses hommes. Juste avant la pause, ils ont donné le coup d’accélérateur qui leur a permis de mener 3-0 et de terminer la rencontre en roue libre. Hoffmann, Battaglia et l’incontournable Borges ont enlevé tout suspense en 15 minutes.



«L’objectif aujourd’hui était de venir gagner en espérant un faux pas de Grevenmacher ou de Mondercange et c’est ce qui s’est passé. On les a pressés haut et on a réussi à les pousser à la faute. On aurait encore pu alourdir le score, mais 3-0, c’est déjà pas mal», concluait l’entraîneur des Yellow-Boys.

De plus, Weiler-la-Tour réalise, avec l’Union Kayl-Tétange victorieuse 4-0 à Mensdorf, la bonne opération du week-end, profitant du nul blanc entre Grevenmacher et Mondercange. Dans la deuxième partie du tableau, le Red-Black Egalité a cédé la dernière place à Aspelt, leurs adversaires du jour (0-3), tandis que Sanem, pour la première de Fragoso, a arraché le nul, 2-2 sur la pelouse de Schifflange, après avoir été mené 0-2.

Ils ont dit

Joao Teixeira (Medernach): «Nous étions tout simplement plus forts. Ils ont gâché une occasion qui leur aurait permis de mener 2-0 et ça a été le tournant du match. Peu de temps après, on a égalisé. Ensuite, en deuxième mi-temps nous étions de loin supérieurs. Le score est peut-être un tout petit peu lourd.» Medernach - Lorentzweiler 4-1

Rasim Kalabic (Useldange): «On perd sur un penalty dans les dernières secondes du match. Mais pour moi, ainsi que pour tous les autres sur le terrain, il n’y avait pas penalty. Il y avait un cafouillage dans les 16 mètres et un joueur de Mertzig a trébuché sur le ballon. Mais c’est comme ça, il faut tourner la page. Pourtant au vu du match, un nul aurait été mérité.» Useldange - Mertzig 0-1

Luc Muller (Grevenmacher): «Je me méfiais de cette équipe, parce que je savais qu’elle était forte offensivement et que les joueurs mettaient beaucoup d’engagement. J’avais choisi de commencer le match dans un 5-4-1 assez défensif. (…) Mon objectif était le match nul et donc je suis content du résultat même si je regrette que mes éléments offensifs n’étaient pas en très grande forme.» Grevenmacher - Mondercange 0-0

Alberto Freitas (Berbourg): «Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match. Le ballon allait d’un camp à l’autre. A la mi-temps, nous sommes passés en 4-3-3, ce qui nous a permis d’exercer une plus grande pression et de nous procurer de belles occasions. Rayan Rafdy, qui est monté au jeu, a ensuite marqué le 0-1 d’une belle frappe lointaine dans le coin inférieur gauche.» Bettembourg - Berbourg 0-1

Les chiffres

0 - L’US Berdorf-Consdorf n’est pas l’équipe la plus solide défensivement. Pas une seule fois en sept rencontres, elle a été capable de conserver le zéro derrière. Mais d’un autre côté, l’USBC a toujours trouvé le chemin des filets, excepté lors de la journée inaugurale contre Steinfort. Voir l’USBC à l’œuvre est donc l’assurance de voir du spectacle.

7 - Après 7 journées, 7 points séparent la quatrième et cinquième place en Série 2, ce qui est un véritable gouffre! On assiste pour l’instant à une série à deux vitesses. D’un côté on a les «quatre fantastiques» avec le CSG, Mondercange, les Yellow Boys et l’Union 05 tandis que de l’autre, on a le reste, puisque seuls 5 points séparent la cinquième place de la lanterne rouge.



L’affiche à suivre

La huitième journée nous offrira un alléchant Weiler-la-Tour - CS Grevenmacher. Après Mondercange ce week-end et avant l’Union Kayl-Tétange, le 4 novembre, le CSG se retrouve dans le vif du sujet face à ses concurrents directs. Les Mosellans pourront, à cette occasion, soit accroître leur avance soit, au contraire, céder le leadership. Qui de Schott ou Borges fera parler la poudre? Réponse ce vendredi 19 octobre à 20h sur le terrain Am Dieltchen de Weiler-la-Tour.



Classement de la série 1

Classement de la série 2