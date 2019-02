Jempy Drucker a signé son premier Top 10 de la saison en classant huitième de la 1re étape du Tour de Murcie remportée par l'Espagnol Pello Bilbao (Astana). Au Tour de Provence, la 2e étape est revenue à l'Espagnol Eduard Prades (Movistar).

Drucker huitième à Murcie, Gastauer en retrait à La Ciotat

Eddy RENAULD Jempy Drucker a signé son premier Top 10 de la saison en classant huitième de la 1re étape du Tour de Murcie remportée par l'Espagnol Pello Bilbao (Astana). Au Tour de Provence, la 2e étape est revenue à l'Espagnol Eduard Prades (Movistar).

Après une mise en route discrète au Challenge de Majorque, Jempy Drucker monte dans les tours en cette fin d'hiver. Le Luxembourgeois de la Bora a signé ce vendredi une belle 8e place sur les routes du Tour de Murcie. Cette 1re étape, disputée entre Yecla et San Javier sur 188,8 km, s'est soldée par la victoire de Bilbao et une démonstration de force d'Astana qui a placé trois hommes sur le podium avec Omar Fraile et Luis Leon Sanchez alors que le champion du monde Alejandro Valverde s'est classé quatrième juste devant l'équipier de Jempy l'Autrichien Patrick Konrad (5e).

Derrière les six hommes de tête qui sont arrivés légèrement détachés, Drucker a pris la 2e place du sprint à une dizaine de seconde derrière le champion d'Europe Matteo Trentin. Le Tour de Murcie connaîtra ce samedi son épilogue ce samedi à l'issue de la seconde étape entre Beniel et Murcie sur la distance de 180,3 km.



Tour de La Provence: Izaguirre nouveau leader



Après le contre-la-montre inaugural, le peloton a eu droit ce vendredi à l'étape reine disputée sur 191,6 km entre Istres et La Ciotat. La victoire s'est jouée entre les échappés du jour et c'est l'Espagnol Eduard Prades (Movistar) qui s'est montré le plus rapide devant Tony Gallopin (Ag2r) et son compatriote Gorka Izaguirre (Astana) alors que Ben Gastauer s'est classé 65e à 2'21".



Au classement général, Izaguirre est le nouveau leader de l'épreuve avant la 3e étape programmée ce samedi entre Aubagne et le circuit Paul Ricard au Castellet (181,1 km). Il devance Thibaut Pinot (Groupama) de 2" et Gallopin de 6" alors que le Schifflangeois d'Ag2r pointe au 59e rang à 2'54". Le Tour de la Provence s'achève ce dimanche avec la 4e étape entre Avignon et Aix-en-Provence (162,2 km).