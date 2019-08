Les deux coureurs luxembourgeois au départ de la 74e Vuelta ce samedi poursuivent des objectifs parallèles: se mettre au service du sprinteur attitré de leur équipe respective.

Drucker et Kirsch à l'assaut de la Vuelta

Alors qu'aucun coureur grand-ducal n'était au départ du Tour de France le 6 juillet dernier à Bruxelles - une triste première pour le pays depuis 2003 -, ils seront deux, Alex Kirsch et Jempy Drucker, à porter fièrement les couleurs du pays lors du troisième et ultime grand tour de la saison: la 74e Vuelta, du 24 août au 15 septembre.



A 27 ans, Alex Kirsch s'apprête à vivre son premier grand tour. Le transfuge de Trek-Segafredo sort d'un BinckBank Tour qu'il a abandonné lors de la dernière étape. Sous le maillot de sa nouvelle équipe américaine, le grand (1,94m) Luxembourgeois a notamment signé quelques Top 10 lors des Tours de Norvège et de Belgique, fin mai et en juin.

En plus d'aider son sprinteur Sam Bennett, Alex Kirsch aimerait volontiers se glisser dans l'une ou l'autre échappées Photo: Serge Waldbillig

Dans la péninsule ibérique, Kirsch, qui portera le dossard n°164, aura pour mission de se mettre au service du sprinteur attitré de Trek-Segafredo, l'Allemand John Degenkolb (30 ans). En outre, le Luxembourgeois, qui a régulièrement des fourmis dans les jambes, n'hésitera pas à passer à l'offensive et à intégrer une échappée, même si le tracé 2019 ne prévoit que... deux véritables étapes de plat.

Drucker doit accumuler les kilomètres de course

Pour Jempy Drucker, qui fêtera ses 33 ans durant l'épreuve (le 3 septembre), il s'agira d'une troisième participation (après celles de 2015 et 2016), en plus du Giro 2018. Soit un quatrième grand tour, le premier au sein de la formation Bora-Hansgrohe.

Comme lors du récent BinckBank Tour, Drucker (dossard n°44) sera là en tant que poisson-pilote de l'Irlandais Sam Bennett, par ailleurs porteur du maillot de leader dans les premiers jours de course en Belgique.

«C'était plus dur que je ne l'avais imaginé» Quatre mois après sa terrible chute sur A Travers les Flandres, Jempy Drucker s'apprête à effectuer son retour à la compétition ce dimanche sur la Prudential RideLondon-Surrey Classic.

Mais son cas est bien sûr différent, puisque le natif de Sandweiler a connu une saison aussi pourrie que tronquée après sa lourde chute le 3 avril lors d'A travers les Flandres; Drucker s'en relèvera avec une commotion cérébrale et une fracture de la sixième vertèbre cervicale. S'il évitera l'opération, le trentenaire devra néanmoins observer une longue période d'inactivité de quatre mois pour effectuer son retour à la compétition le 4 août, lors de la Prudential RideLondon Surrey Classic.

C'est donc avec cette seule course d'un jour, plus le BinckBank Tour - bouclé à la 47e place - dans les jambes qu'il se présente sur la ligne de départ de la 74e Vuelta, ce samedi à Salinas de Torrevieja. Son objectif sera dès lors de faire tourner les jambes et d'accumuler les kilomètres de course qui lui font cruellement défaut en 2019.

Jempy Drucker (à dr.) et son comparse irlandais Sam Bennett Source: Bora-Hansgrohe

Le maillot rouge est grand ouvert

Faute de grands noms, la bataille pour le maillot rouge s'annonce très indécise sur cette Vuelta, 74e du nom, qui s'élance ce samedi de Torrevieja. Tout est ouvert entre les armadas Jumbo-Visma (Roglic, Kruijswijk), Movistar (Quintana) ou encore Astana (Fuglsang, Lopez).

La boucle ibérique est par contre orpheline cette année de Simon Yates, le vainqueur sortant, de Chris Froome, son prédécesseur, et de Richard Carapaz, le vainqueur du Giro au printemps, forfait de dernière minute en raison d'une chute.

Le plus débridé des trois Grands Tours, qui s'achèvera le 15 septembre à Madrid, démarre par un chrono par équipes de 13,4 km dans le cadre spectaculaire des salines de Torrevieja, dans la province d'Alicante.

«Je pense que Roglic est le grand favori. Lui et ses équipiers vont pratiquement commencer la Vuelta comme leaders avec ce chrono par équipes», a prophétisé le Colombien Nairo Quintana, vainqueur de l'épreuve en 2016.

Étapes piégeuses

Comme d'habitude, les organisateurs ont fait la part belle aux arrivées accidentées (8 au sommet), aux pentes abruptes et aux étapes piégeuses.

La haute montagne promet du spectacle, que ce soit l'ascension finale inédite vers l'Observatoire astrophysique de Javalambre, lors de la 5e étape, les terribles pourcentages de l'Alto Mas de la Costa (7e étape), ou une journée courte et nerveuse en Andorre avec quatre kilomètres de route non goudronnée juste avant l'ascension finale vers Cortals d'Encamp (9e étape).

Le tracé de la Vuelta 2019 et ses nombreux passages en haute montagne promet bien du spectacle

Viendront ensuite l'effrayant Alto de Los Machucos et ses rampes atteignant 28% (13e étape), la montée vers le Santuario del Acebo (15e étape) ou l'interminable col de la Cubilla, long de 20 km (16e étape). Et tout pourrait encore basculer lors de la 20e et avant-dernière étape: cinq cols, dont deux de première catégorie, et une montée finale inédite vers la Plataforma de Gredos, juge de paix de l'épreuve à la veille de l'arrivée à Madrid. Bref, vu le parcours, il faut savoir rouler, mais surtout grimper!

Et Miguel Angel Lopez, troisième du Tour d'Espagne l'an dernier, est peut-être le meilleur escaladeur du plateau. «J'ai une grande opportunité et il s'agit de s'améliorer chaque jour. Espérons que ce sera une Vuelta grandiose», a commenté le petit grimpeur colombien, surnommé «Superman».