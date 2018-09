Jempy Drucker a pris la 7e place de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne ce dimanche à Londres où Bob Jungels a décroché la 5e place finale. A noter aussi la belle prestation d'ensemble d'Anne-Sophie Harsch en Irlande mais aussi la victoire de prestige de Thibaut Pinot sur la Vuelta au sommet des Lacs de Covadonga.

Drucker à nouveau placé, Jungels 5e du classement final

Eddy RENAULD Après le Tour, le Giro, le coureur français a triomphé sur les routes de la Vuelta

Jempy Drucker a pris la 7e place de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne ce dimanche à Londres où Bob Jungels a décroché le Top 5. A noter aussi la belle prestation d'ensemble d'Anne-Sophie Harsch en Irlande mais aussi la victoire de prestige de Thibaut Pinot sur la Vuelta au sommet des Lacs de Covadonga.

Drucker 7e de l'ultime étape



L'ultime étape du Tour de Grande-Bretagne, avec son petit parcours de 77 km dans les rues de Londres, n'a pas modifié la hiérarchie. La victoire finale est revenue à Julian Alaphilippe (Quick-Step) à l'issue de la dernière journée qui a vu la victoire de Caleb Ewan (Mitchelton). L'Australien a dominé sur la ligne le Colombien Fernando Gaviria et l'Allemand André Greipel alors que Jempy Drucker a pris la 7e place du sprint (51e à 12'30" au final).



Après avoir été l'un des grands animateurs du Tour de France (maillot à pois, deux victoires d'étapes), Alaphilippe, qui s'était emparé du maillot vert du leader après la 6e étape, a confirmé sa grande forme en 2018. Il a conservé 17" d'avance au général sur son dauphin néerlandais de la Team Sky, Wout Poels. Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL) complète le podium à 33". Quant à Bob Jungels, il a fini cette dernière étape au coeur du peloton (???) et termine 5e à 51" de son équipier.



Pinot sort du brouillard

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté dimanche la 15e étape de la Vuelta après s'être échappé dans la montée finale vers les Lacs de Covadonga, alors que le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) conserve le maillot rouge de leader. Le Français (28 ans), qui remonte à la 7e place du classement général, s'est imposé en costaud, avec 28" d'avance sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) et 30" sur Yates, très solide lui aussi.

Thibaut Pinot s'est imposé sur la Vuelta après avoir déjà triomphé par le passé. Photo: AFP

«C'est une vraie victoire, à la pédale, et elle va compter dans ma carrière, car je m'étais fixé l'objectif de gagner des étapes dans les trois grands Tours», a ajouté le natif de Lure (Haute-Saône). Il avait déjà gagné au Giro et surtout à l'Alpe d'Huez, lors de la 20e étape du Tour 2015. Le coureur de la FDJ remonte à la 7e place du classement général et signe au passage la 4e victoire française dans cette Vuelta, après Nacer Bouhanni (6e étape), Tony Gallopin (7e étape) et Alexandre Geniez (12e étape). Sans compter le maillot rouge porté pendant trois jours par Rudy Molard. A noter encore la 49e place de Ben Gastauer, le Schifflangeois s'est classé 49e de l'étape à 13'27" (33e à 45'59" au général). Ce lundi, place à la seconde journée de repos avant le chrono individuel de Torrelageva disputé sur 32 km mardi.

Harsch se distingue en Irlande



La Luxembourgeoise a signé une excellente prestation sur les routes du Ràs na mBan en Irlande qui ont sacré la Française Coralie Demay. Anne-Sophie Harsch a finalement décroché la 6e place au classement général final à 1'45" de la lauréate ainsi que sa 3e place au classement de la meilleure jeune. Le bilan du Team Andy Schleck Cycles Women Project sur cette épreuve a été très positif avec deux deuxièmes places sur des étapes grâce à Claire Faber et Anne-Sophie Harsch et une prestation collective très convaincante, l'équipe s'est d'ailleurs classée quatrième grâce notamment au soutien de la capitaine de route Chantal Hoffmann, de la Finlandaise Vivii Puskala et de la Française Sarah Berkane.



La formation du Women Cyclong Project qui a pris part à l'épreuve irlandaise.