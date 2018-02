On l'avait quitté dans la capitale portugaise où il passait un test au Sporting il y a quelques semaines. On le retrouve à Madeire. Munir Dragulovcanin s'est engagé avec le CS Maritimo pour les six prochains mois.

Dragulovcanin s'engage avec Maritimo Funchal

Le jeune milieu de terrain de 18 ans bénéficie d'un statut de stagiaire semi-professionnel avec à la clef une option de trois ans pour passer professionnel. Munir, qui possède les nationalités luxembourgeoise et serbe sera dans un premier temps à la disposition de l'équipe B et des U19.