Jeff Saibene et Ingolstadt ont été éliminés ce vendredi soir de la Coupe d'Allemagne après leur défaite 0-1 contre Nuremberg. Dans le même temps, Vincent Thill et Orléans ont été battus à Guingamp.

Dovedan crucifie Ingolstadt, Orléans à nouveau défait

Impressionnant en troisième Bundesliga avec 10 point sur 12, la formation d'Ingolstadt a connu moins de réussite ce vendredi soir lors du 1er tour de la Coupe d'Allemagne. Opposé au FC Nuremberg, pensionnaire de la deuxième Bundesliga, dans son Audi-Sportpark qui affichait complet pour l'occasion,la formation de Jeff Saibene s'est incliné 0-1. Les locaux peuvent nourrir quelques regrets car ils ont offert une très belle réplique avant d'encaisser l'unique but du match à la 87e minute signé Dovedan.



En France, l'US Orléans a subi sa deuxième défaite de rang lors de la 3e journée de Ligue 2. Vincent Thill et ses équipiers ont été battus 0-1 au stade du Roudourou de Guingamp. Les Bretons ont inscrit l'unique but de la partie à la 35e minute. Les visiteurs ont pourtant livré une seconde mi-temps encourageante mais ils ne sont pas parvenus à déstabilier l'équipe locale.



A noter que cette rencontre a été dirigée par Stéphanie Frappart, qui a été désignée cette semaine pour diriger la finale de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. L'USO et l'En Avant ne se quittent plus puisque ces deux équipes se retrouveront ce mardi pour le compte du 1er tour de la Coupe de la Ligue. Au classement, Orléans, qui n'a toujours pas inscrit le moindre but en trois rencontres, pointe à la 17e place avec 1 point.



Aux Pays-Bas, on disputait la 1re journée de la Eerste Divisie, l'équivalent de la D2. Le MVV Maastricht d'Enes Mahmutovic se déplaçait à Deventer pour y défier les G.A. Eagles. Les visiteurs ont été battus 3-2 alors que l'international luxembourgeois n'a pas été retenu pour ce match.



Enfin en MLS, New York City a pris la mesure de Houston 3-2, une rencontre disputée dans la nuit de jeudi à vendredi. Maxime Chanot a disputé l'intégralité de la rencontre. Menée au score, la formation locale a renversé la vapeur lors des dernières minutes avec une égalisation à la 83e, le but de la victoire est tombé dans les arrêts de jeu grâce à Castellanos (90+3).



Au classement de la Conference Est, New York pointe à la 3e place avec 38 points après 22 rencontres. Chanot et les siens seront à nouveau sur le pont avec un déplacement à Atlanta United, programmé samedi à 21h55.