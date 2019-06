Promu en PH, le FC Mondercange n'entend pas y faire de la figuration. Le club rouge et noir n'a pas lésiné sur les moyens et a acquis douze nouveaux joueurs, tandis que trois éléments quittent le navire.

Douze nouveaux visages au FC Mondercange

Parmi les douze recrues du FCM, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a d'abord un gardien de but, Jorge de Almeida, 18 ans, qui arrive du Fola Esch. Au rayon des défenseurs, on pointe les venues de Jeremy Borges (23 ans, CS Sanem) et Bilal El-Amraoui, de l'U.S.A.G. Uckange et formé au FC Metz.



Sur la plan offensif, les attaquants Idriss Nekaa (21 ans, CSO Amnéville) et Michael Omosanya (19 ans, Union Remich-Bous), ainsi que l'ailier de 18 ans Kevin Agovic (Swift Hesperange) viendront s'épanouir à l'ombre des locaux de la FLF la saison prochaine.

Mais le plus gros contingent de renforts concernera le milieu de terrain mondercangeois, avec Théo Di Rosa, un milieu offensif de 24 ans du CSO Amnéville, Jordin Merino (24 ans, RUS Ethe (Belgique)), Jérôme Georges, milieu défensif de 33 ans du FC Mamer, Jeff Bertemes, 22 ans, milieu offensif de retour de prêt d'Useldange, Max Blom (21 ans, US Mondorf) et Paul Bossi, 27 ans, du CS Sanem.

En sens inverse, Daniel Gonçalves, Romeo Wetie (tous les deux pour le CS Grevenmacher) et Sven Biever (Avenir Beggen) quittent le FC Mondercange.