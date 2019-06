Douze arrivées pour quatorze départs à l'UMW

Septième du dernier championnat de PH et surtout demi-finaliste de la Coupe, l'Union Mertert-Wasserbillig s'est montré très actif sur le marché des transferts, et accueille notamment deux nouveaux joueurs japonais.

Septième du dernier championnat de PH et surtout demi-finaliste de la Coupe, l'Union Mertert-Wasserbillig s'est montré très actif sur le marché des transferts, et accueille notamment deux nouveaux joueurs japonais.

(VL). - Du côté du stade de la Sûre, on le sait, le Japon a la cote. Il y avait eu Yuki Tsuchihashi, parti en 2018 pour Strassen, puis Taiga Tada, qui rejoint Hostert et Adami Sota, en route lui vers le Racing. Il y aura désormais Hiroki Kiyokawa, en provenance de Ryutukeisai University, et Ryo Kajihara, qui débarque de Juntendo University.

En plus de ces deux éléments asiatiques, l'UMW reçoit le renfort de deux joueurs de BGL Ligue: Joel Magalhaes, défenseur de 28 ans d'Etzella Ettelbruck, ainsi que Din Dervisevic, attaquant de 28 ans également de l'US Hostert.

Le gardien de but Johannes München (25 ans, Eintracht Trèves) et l'ailier gauche Florian Rybinski (19 ans, OSC Bremerhaven) arrivent de l'Allemagne voisine, alors que le défenseur ou milieu défensif Gabor Pataki (ex-CS Grevenmacher et Jeunesse Biwer) traverse lui toute la France en droite ligne de l'US Salinières Aigues-Mortes.



Eric Beckius (gardien de but, 17 ans, Koeppchen Wormeldange), le Français Daniel Contrino (milieu de terrain, 23 ans, Berdenia Berbourg), Dennis Besch (20 ans, arrière-gauche, CS Grevenmacher), Ylber Ibrahimi (24 ans, arrière-gauche, CS Grevenmacher) et Dylan Vogel (gardien de but, 20 ans, Syra Mensdorf) complètent la liste des nouveaux arrivants.



En sens inverse, outre les Japonais Sota (Racing) et Tada (US Hostert), l'Union Mertert-Wasserbillig enregistre six départs pour la Jeunesse Biwer (Pol Redinger, Philipp Toenges, Joao da Silva, Miguel Vieira, Jan Fisch et Henri Reuter), deux mouvements vers le Berdenia Berbourg (Ren Anda et Amadou Candé) et vers le Syra Mensdorf (Claudio Martins et Paul Schmitt), tandis qu'Alan Waas rejoint la Résidence Walferdange et que Chinedu Okeke part pour une destination inconnue.