Doublé pour Jungels et Majerus à Redange

(tof/HB/DaH). Déjà vainqueurs du contre-la-montre, Christine Majerus et Bob Jungels ont assumé leur rôle de favori dans la course en ligne des championnats nationaux disputée ce dimanche à Redange-sur-Attert. La Cessangeoise a compilé un neuvième titre, le Dippachois un cinquième.

Le professionnel de l'équipe belge Quick Step est parti à deux tours de l'arrivée, soit une bonne quarantaine de bornes, pour cueillir un nouveau titre et ainsi faire briller le maillot de champion national à partir de samedi prochain sur les routes du Tour de France.

Bob Jungels sera le seul représentant luxembourgeois sur la Grande Boucle. Ce dimanche, il a devancé Alex Kirsch et Tom Thill dans une course disputée notamment sans Jempy Drucker ni Ben Gastauer. Jungels a gagné avec presque 14 minutes d'avance.



Christine Majerus a elle enquillé un neuvième titre national sur route. La sportive de l'année a géré une course sélective disputée dans des conditions particulières avec notamment un vent vicieux. La professionnelle de Boels-Dolmans a porté son attaque dans l'avant-dernier tour pour distancer Elise Maes.



Christine Majerus en orange? Pas pour longtemps. Le maillot tricolore est de nouveau pour elle. Photo: Hugo Barthelemy

Chez les Juniors, Nicolas Kess a dicté sa loi et ne masquait pas son soulagement. «C'était une course très tactique. Je ne m'attendais pas à gagner sur un circuit qui ne me convenait pas spécialement. Je suis très content après ma décevante quatrième place dans le contre-la-montre.»

LES PODIUMS



MESSIEURS

Masters

1. Jean Vanek (LC Tétange), 2. Paul Bentner (Schuttrange), 3. Manuel Micolino (UC Munnerefer)



Débutants

1. Jérôme Jentgen (UC Dippach), 2. Gilles Miny (UC Dippach), 3. Charles Dax (LG Bertrange)

Juniors



1. Nicolas Kess (LC Kayl), 2. Arthur Kluckers (VC Schengen), 3. Gilles Kirsch (UC Munnerefer).

Cadets

1. Mathieu Kockelmann (CCI Differdange), 2. Matteo Giampaolo (UC DIPPACH), 3. Mil Morang (UC Dippach).



Minimes

1. Rick Meylender (CT Attertdaul), 2. Nicolas Seyler (VV Tooltime), 3. Lenn Schmitz (CT Atertdaul).

Elites avec contrat



1. Bob Jungels (Quick Step), 2. Alex Kirsch (WB-Aqua Protect-Veranclassic), 3. Tom Thill (Team Differdange).

Elites sans contrat

1. Tim Diederich (VV Tooltime), 2. Lex Reichling (VV Tooltime), 3. Scott Thiltges (LG Alzingen).



DAMES



Débutantes

1. Marie Schreiber (CT Atertdaul), 2. Lis Nothum (UC Munnerefer), 3. Jil Langer (SAF Zeisseng).

Elites

1. Christine Majerus (SAF Zeisseng), 2. Elise Maes (LC Tétange), 3. Nathalie Lamborelle (LP Schifflange)



Espoirs



1. Anne-Sophie Harsch (TWC Maaslandster), 2. Claire Faber (WV Zeeuws-Vlaanderen), 3. Mia Berg (VV Tooltime)



Juniors

1. Nina Berton (UC Dippach), 2. Laetitia Maus (LC Tétange)