Sport 2 min.

Double moisson et une qualif' pour Molinaro à Sunderland

Jean-François COLIN La n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 494) s'est projetée dans le tableau final du tournoi ITF W25 de Sunderland, en Angleterre, en remportant en enfilade ses deux rencontres de qualifications ce lundi. Banco!

Pour son retour à la compétition après une pause bien méritée qui faisait suite à trois semaines infernales - finale à Antalya, victoire à Gonesse et demi-finale au Havre -, la n°2 du tennis luxembourgeois, Eléonora Molinaro (WTA 494) a eu droit à une double dose de tennis, ce lundi en qualifications du tournoi ITF W25 de Sunderland (dur - indoor) dans le Nord-Est de l'Angleterre.

Après avoir tranquillement évincé en ouverture, au premier tour, la jeune (16 ans) et totalement inexpérimentée Britannique Grace Piper, 6-3, 6-1 en 1h08' de match, la droitière des Arquebusiers (tête de série n°5) s'attaquait en début de soirée à un morceau autrement plus consistant, en la personne de l'Allemande native de Kiev, Tayisiya Morderger (tête de série n°12, 22 ans, WTA 582). Avant cette joute vespérale, les deux joueuses s'étaient déjà affrontées à deux reprises, et chacune l'avait emporté une fois.

Cette fois, l'enjeu est limpide: un ticket pour le tableau final du tournoi ITF W25 de Sunderland. L'Allemande, qui n'avait laissé aucune force, ni aucun influx dans son premier match de la journée - son adversaire ayant abandonné après... quatre jeux! -, craque la première: Molinaro réalise le break au quatrième jeu (3-1), et fait la course en tête durant toute la première manche, laissant même filer une balle de set à 5-2. Mais Morderger parvient à recoller à cinq partout, et les deux adversaires se retrouvent un peu plus tard pour disputer un tie-break. La Luxembourgeoise émerge finalement sept points à quatre 1ho1' déjà après le début de la partie.

Ce succès à l'arraché donne des ailes à la joueuse des Arquebusiers, qui s'envole directement à 2-0 en début de second set. A nouveau, Molinaro est devant (4-1, puis 5-3), mais plus question cette fois de laisser Morderger revenir à sa hauteur: la tête de série n°5 conclut les débats sur un 7-6 (4), 6-4 en 1h51'.



C'est donc la n°2 grand-ducale qui poursuivra dès ce mardi sa route dans le tableau principal à Sunderland.



Minella victorieuse en double à Lugano



Par ailleurs, à Lugano, sur le circuit WTA (250.000 dollars) cette fois, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (33 ans, WTA 103) était ce lundi en lice au premier tour du tableau de double, au côté de la Biélorusse Vera Lapko. Le binôme l'a emporté en 59 minutes et deux sets, 6-3, 6-2 sur la paire composée de la Russe Yashina Ekaterina et de l'Indienne Prarthana Thombare.

A noter que l'Eschoise fera son entrée dans le tableau de simple ce mardi (en deuxième rotation sur le court n°2) face à la Française Fiona Ferro (22 ans, WTA 108). Les deux rencontres les ayant opposées l'année dernière - à Grenoble et à Santa Margherita di Pula - ont tourné à l'avantage de la Française.