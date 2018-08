Les journées se suivent et ne ressemblent ni pour Pétange ni pour Differdange. Face à un adversaire se contentant du minimum, l'UTP a dominé de bout en bout, mais n'a pas gagné. Pire, les Pétangeois se sont inclinés.

«Dominer n'est pas gagner, pire... dominer peut faire perdre»

Après Union Titus Pétange - FC Differdange 03 0-1

Par Thomas Fullenwarth



La clé du match: les dangers d'une domination stérile



Très rapidement, on a pu constater que les joueurs de l'Union Titus Pétange étaient très en jambe. Mobiles au milieu de terrain et rapides devant. Les locaux ont pris le jeu à leur compte et ont multiplié les phases d’attaques placées.

Le trio du milieu de terrain des locaux, Silaj-Bojic-Hamzaoui, s'est rendu ultra-disponible grâce à d’intelligents déplacements et de nombreux dézonages. L’un des trois joueurs, souvent Silaj, est régulièrement redescendu pour chercher le ballon et déclencher une passe verticale vers l’attaquant de pointe, Basic.

Ce dernier voyait automatiquement un des deux autres milieux centraux lui proposer une solution de soutien proche. A 30 mètres du but adverse, les Pétangeois se retrouvaient donc en position d’avant-dernière ou de dernière passe. Malheureusement pour eux, ils ont toujours péché dans ce dernier geste et n’ont mis que trop peu le gardien adverse, Julien Weber, à contribution.

Beaucoup plus rapides que les Differdangeois, les joueurs du Titus Pétange ont été en avance dans le jeu 85% du match mais, maladroits, sont restés stériles.

Le danger, lorsque l’on maîtrise autant son adversaire au niveau du jeu, c’est de ne penser qu’à marquer, de mettre toute sa concentration dans le fait de bien attaquer. Le système offensif de l'UTP fait que les onze joueurs prennent part aux attaques placées et, dans ce cas précis, a peut-être provoqué des pertes de concentration défensive dont une fatale pour les locaux à la 46e minute lorsque Deruffe a trouvé l'ouverture.

En effet, lors de son premier débordement, Matthias Jänisch s’est retrouvé seul et, même en ratant son centre, la charnière centrale pétangeoise s’est manquée et a payé son manque d’agressivité sur Deruffe qui a pourtant manqué son premier contrôle. Encaisser un but à la suite de plein de petits «loupés» est le signe flagrant d’un manque de concentration défensive.

Du côté differdangeois, la prise de risque a été minimum avant et après l’ouverture du score: deux milieux défensifs qui ne sont pratiquement jamais rentrés dans les 40 derniers mètres pétangeois et très peu de montées des défenseurs latéraux. Le FCD03 a pu s’appuyer sur une défense solide, bien placée, mais aussi sur pas mal de réussite.

Offensivement, s’il est difficile de peser lorsque l’on attaque à trois ou quatre joueurs, les visiteurs ont eu le mérite de punir le seul moment de relâchement de leurs adversaires.

Christian Silaj s'est montré à son avantage mais cela n'a pas suffi à l'Union Titus Pétange pour récolter des points contre Differdange. Photo: Ben Majerus

Les tops

Christian Silaj (UTP): le métronome de son équipe. Des déplacements défensifs et offensifs intelligents, a joué juste, quasiment aucun déchet dans le jeu.

David Vandenbroeck (FCD03): solide dans les airs, il a été performant dans certaines phases de jeu grâce à son sens de l’anticipation. Cela a compensé le déficit de vitesse de son équipe.

Adrian Basic (UTP): un avant-centre rare, car un avant-centre qui prend part à 100% à la construction du jeu, ce qui laisse plus de liberté à ses milieux. Le déchet pétangeois dans la dernière passe l’a privé de possibilités de marquer.

Les flops

La charnière centrale de l'UTP Carnevalli-Da Mata: une erreur qui coûte un but. Dans un match aussi dominé, ils sont tombés dans le piège du relâchement. C’est le mauvais côté du métier de défenseur.

Ricardo Couto Pinto (FCD03): il n’a fait aucune différence offensivement et a peu aidé défensivement.

Les remplaçants pétangeois (Esch, Avdusinovic, Teixeira): aucun n’a su apporter de la plus-value et de la fraîcheur que l’on attend de remplaçants face à une équipe au pied du mur.