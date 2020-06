Testé positif au covid-19 après avoir participé au tournoi de l'Adria Tour, le joueur de tennis est vivement critiqué. En cause, son ignorance totale des mesures sanitaires alors que le virus continue de faire des victimes.

Djokovic contaminé et sur le banc des accusés

Anne-Sophie de Nanteuil

Bien qu'asymptomatique, Novak Djokovic pourrait ressortir affaibli de cette histoire. Le n°1 mondial est sous le feu des critiques après avoir été testé positif au covid-19, alors qu'il participait au tournoi caritatif de l'Adria Tour qu'il organisait dans les Balkans.

Président du conseil des joueurs, le joueur de tennis serbe est censé défendre ses collègues et les représenter. Mais son insouciance affichée serait un «mauvais exemple», affirme le Britannique Dan Evans, 28e mondial, dans The Telegraph. De son côté, le joueur brésilien Bruno Soares, également membre du conseil des joueurs, dénonçait mardi à la télévision brésilienne «une énorme irresponsabilité et une immaturité colossale.»

Mea culpa

Un comportement que regrette le n°1 mondial. «Nous avons eu tort, c'était trop tôt», concède le Serbe mardi sur Twitter avant de préciser avoir organisé le tournoi «à un moment où l’épidémie avait faibli». Le vainqueur de 17 titres du Grand Chelem s'est par ailleurs dit «profondément désolé». Djokovic a ainsi appelé toute personne ayant assisté au tournoi ou ayant fréquenté des participants à «se faire tester» et à «maintenir la distanciation sociale».

Trois autres joueurs de tennis ayant participé à l'Adria Tour ont également été diagnostiqués positifs. Rassemblant des joueurs issus du sud-est de l’Europe, ce tournoi visait à remettre les joueurs en forme au sortir du confinement, et à récolter des fonds pour venir en aide à la région des Balkans. Un événement dont la fin a dû être annulée en catastrophe.

