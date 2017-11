Par Thibaut Goetz



Les hommes de Dan Santos se sont imposés 3-1 sur la pelouse de Niederkorn, infligeant au Progrès sa première défaite de la saison à domicile. Un but de Teixeira et un doublé de Mokrani ont fait plier le leader qui a terminé à neuf.

Le match. Tous les ingrédients étaient réunis pour voir une rencontre intéressante en ouverture de cette dixième journée de championnat. Un leader en forme et à qui tout sourit, face à une équipe surprise de cette phase aller, un RM Hamm Benfica toujours sur la troisième marche du podium. Les premiers à se mettre en évidence sont les locaux, mais Olivier Thill bute sur Alves après un service de Schneider (8e). Le RM Hamm ne fait pourtant pas de complexe, les Aigles mettent du rythme dans ce match et font preuve de combativité à l’image de Souto.

Et c’est à la demi-heure de jeu que le match va basculer mais pas dans le sens attendu par les bookmakers. Teixeira très en jambes et légèrement bousculé sur l’action précédente est servi par Arantes et ouvre le score (0-1, 29e). Deuxième coup de massue quelques minutes plus tard pour le Progrès avec l’expulsion de Karapetian, coupable d’un coup de coude sur Bukvic (37e). Forcément secoués par les évènements, l’équipe d’Amodio en perd sa sérénité et Vogel perd un ballon à l’entrée de sa surface. Il n’en faut pas plus à Mokrani afin de doubler la mise pour les visiteurs dans le but vide (0-2, 39e). Juste avant la pause Sébastien Thill d’un maître coup-franc redonne de l’espoir aux siens (1-2, 45e).

Le Progrès termine à 9

Réduit à dix et mené au score, le Progrès entame bien la deuxième période avec désormais Françoise en pointe. Sébastien Thill est tout proche de placer un autre coup-franc au fond des filets mais le poteau l’en empêche (52e). Schneider se met ensuite en évidence mais sa frappe passe de peu à côté (65e). Le Progrès bafouille son football et ne parvient pas à déséquilibrer une équipe hammoise bien en place.

Finalement Mokrani va ajouter la cerise sur le gâteau et définitivement mettre les siens à l’abri d’une tête sur un coup-franc de Arantes (1-3, 81e). C’est au tour de Sébastien Thill de voir rouge ensuite après deux cartons reçus en l’espace de quelques minutes (80e, 83e). Le RM Hamm Benfica signe donc une victoire retentissante, la première d’une équipe visiteuse cette saison au stade Jos-Haupert. Le Progrès risque donc de perdre sa première place demain en cas de victoire de Dudelange à Strassen.

La note. 13/20. Un dernier quart d’heure complètement fou en première période, avec les deux buts hammois et l’expulsion de Karapetian. Un deuxième acte moins animé avec une équipe du RM Hamm qui a tout fait pour protéger son avantage avant de plier l’affaire en fin de match.



Le coup de coude d'Aleksandre Karapetian asséné à Bukvic a immédiatement été sanctionné d’un rouge logique par Laurent Kopriwa.

Photo: Yann Hellers

Le fait du match. Karapetian, un rouge mérité. Le meilleur buteur du championnat imaginait sans doute faire parler de lui autrement ce soir, mais c’est seulement un mauvais geste que l’on retiendra de sa part. Son coup de coude asséné à Bukvic a immédiatement été sanctionné d’un rouge logique par Laurent Kopriwa.

L’homme du match. Eddire Mokrani. Match complet du numéro 9 hammois, un doublé avec un but opportuniste et une tête en fin de match qui a enterré les derniers espoirs du Progrès. Un jeu dos au but également très précieux ce soir pour son équipe.



ILS ONT DIT



Dan Santos (entraîneur, RM Hamm Benfica): "Félicitations à l'ensemble du groupe, aux 25 joueurs du cadre. On a fait jeu égal avec le leader et nous n'avons toujours pas perdu à l'extérieur. Il fallait à tout prix éviter de concéder trop de coups de pied arrêtés ce qu'on a presque réussi à faire mais il n'y a que dans ce secteur qu'ils ont été dangereux. Ca montre qu'on travaille bien et je félicite également tout mon staff".

Eddire Mokrani (RMHB): "C'est un grand moment de la saison mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut qu'on continue tous ensemble à travailler et si on peut jouer le podium en fin de saison on ne va pas se priver".

FC PROGRES NIEDERCORN - RM HAMM BENFICA 1-3



Stade Jos Haupert, pelouse correcte, arbitrage de M.Kopriwa assisté de MM.Mateus Santos et Ries. 695 spectateurs payants. Mi-temps : 1-2.

Evolution du score : 0-1 Teixeira (29e), 0-2 Mokrani (39e), 1-2 S.Thill (45e), 1-3 Mokrani (80e)

Corners : 5 (2+3) pour le Progrès, 4 (3+1) pour le RM Hamm Benfica

Cartons jaunes : S. Thill (80e, faute sur Teixeira) pour le Progrès, Gomes (31e, faute sur Mutsch), Bukvic (46e, faute sur Schneider), Teixeira (50e, faute sur Mutsch), Correia (90+2) pour le RM Hamm Benfica

Carton jaune-rouge : S. Thill (83e) pour le Progrès

Carton rouge : Karapetian (37e, coup de coude sur Bukvic) pour le Progrès

PROGRES NIEDERKORN: Flauss; Ferino, Vogel (63e Watzka), Karayer, Soares; Mutsch; S.Thill (cap.), O.Thill (75e Fiorani), Françoise, Schneider (84e Barbaro); Karapetian.

Joueurs non utilisés : Mastrangelo, Ramdedovic.

Entraîneur : Paulo Amodio

RM HAMM BENFICA: Alves; Arantes (cap.), Bukvic, Cabral, Andrade; Gomes (89e Correia), Souto ; Da Mata (71e Monteiro), Yao, Teixeira (87e Grivel); Mokrani.

Joueurs non utilisés : Rodrigues, Veiga.

Entraîneur : Dan Santos