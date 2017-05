(AFP/JFC). - La 17e étape du 100e Tour d'Italie, mercredi entre Tirano et Canazei (219 km), a vu la victoire du Français Pierre Rolland (Cannondale). Un moment menacé par le Slovène Jan Polanc (EAU), le maillot blanc de meilleur jeune reste sur les épaules de Bob Jungels (Quick-Step Floors).

Rolland a distancé ses compagnons d'échappée à moins de 8 kilomètres de l'arrivée. Il est le premier Français vainqueur dans le Giro depuis Nacer Bouhanni en 2014.

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) a gardé le maillot rose de leader, à la veille de l'étape de haute montagne dans les Dolomites.

Rolland, 30 ans, s'est imposé pour la première fois dans le Giro. Dans le Tour de France, l'Orléanais a gagné à deux reprises des étapes de montagne, à l'Alpe d'Huez (2011) et à la Toussuire (2012).

Pour le gain de l'étape, Rolland a précédé d'une vingtaine de secondes le groupe de ses anciens compagnons d'échappée, réglé par le champion du monde 2013, le Portugais Rui Costa. «Tout le monde était cuit dans l'échappée. C'était peut-être moi le plus courageux», s'est réjoui Pierre Rolland

Premier attaquant du jour, au pied de la montée d'Aprica, Rolland a ouvert la course avant de se relever et laisser ses deux compagnons (Mohoric et Brutt) pour attendre un groupe de contre-attaquants d'une quarantaine d'unités. «Je me suis dit que 220 kilomètres à trois, ça va être très long». Puis, il a été distancé dans une descente et a choisi, après discussions avec son directeur sportif Charles Wegelius, d'attendre le retour d'un groupe de contre-attaquants fort d'une quarantaine de coureurs. «Un groupe de quarante, c'est un peu une loterie», a reconnu Rolland.

Le peloton, qui a compté jusqu'à 13 minutes de retard, s'est rapproché pour finir. Dumoulin a franchi la ligne avec ses rivaux directs, près de 8 minutes après le vainqueur.

A l'avant, Rolland a porté une attaque décisive après de multiples tentatives de ses compagnons. Le Français (4e du Giro 2014), qui a cherché à plusieurs reprises à gagner des étapes depuis le départ de Sardaigne, a touché cette fois au but.



Plus loin, on a assisté à une course dans la course pour le classement du maillot blanc de meilleur jeune. Le Slovène Jan Polanc (Emirats), dans la bonne échappée, l'a virtuellement endossé en cours d'étape au détriment du Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors). Mais à l'arrivée, Jungels est parvenu à conserver sa tunique pour 1'58". Au classement général, Jungels reste huitième, à 4'35" de Dumoulin, après avoir clôturé cette 17e étape dans le peloton, 34e à 7'54".

Quant à son compatriote Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale), que l'on a vu à son avantage, présent dans un groupe de poursuivants derrière les échappés, il a finalement dû lâcher prise et est rentré lui aussi avec le peloton, 90e à 7'54". Au général, il occupe la 39e position à 1h11'11" du maillot rose.



Jeudi, la 18e étape présente un concentré de montagne avec cinq ascensions entre Moena et Ortisei sur un parcours limité à 137 kilomètres. Une journée qui s'annonce d'ores et déjà déterminante.



«Dans la prochaine étape, ce ce sera peut-être une grosse bagarre pour le classement général et je n'aurais peut-être pas les jambes pour suivre Quintana ou Nibali», a conclu Pierre Rolland.

Le classement de la 17e étape

1. Pierre Rolland (FRA/CDT), les 219 km en 5h42'56"

2. Rui Costa (POR/EAU) à 24"



3. Gorka Izagirrea (ESP/MOV) à 24"

4. Rory Sutherland (AUS/MOV) à 24"

5. Matteo Busato (ITA/WIL) à 24"

6. Dries Deveneyns (BEL/QST) à 24"

7. Felix Grossschartner (AUT/CCC) à 24"

8. Omar Fraile (ESP/DDT) à 24"

9. Michael Woods (CAN/CDT) à 24"

10. Julien Bernard (FRA/TRE) à 24"

34. Bob Jungels (LUX/QST) à 7'54"

90. Ben Gastauer (LUX/ALM) à 7'54"

Le classement général

1. Tom Dumoulin (NED/Sunweb) 76h05'38"

2. Nairo Quintana (COL/MOV) à 31"

3. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) à 1'12"

4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 2'38"

5. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) à 2'40"

6. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) à 3'05"

7. Bauke Mollema (NED/TRE) à 3'49"

8. Bob Jungels (LUX/QST) à 4'35"

9. Steven Kruijswijk (NED/LNL) à 6'20"

10. Jan Polanc (SLO/UAE) à 6'33"

39. Ben Gastauer (LUX/ALM) à 1h11'11"