(JFC/AFP). - L'Espagnol Mikel Landa (Team Sky) a remporté vendredi en solitaire la 19e étape du Giro entre San Candido/Innichen et Piancavallo (191 km), au terme de laquelle le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a enfilé le maillot rose de leader, détrônant le Néerlandais Tom Dumoulin (Team Sunweb). Bob Jungels gagne une place au général, où il est désormais neuvième.

Maillot bleu de meilleur grimpeur sur les épaules, Landa a distancé le Portugais Rui Costa (UAE), deuxième, de 1'49" et le Français Pierre Rolland (Cannondale), troisième et vainqueur d'étape mercredi à Canazei, de 1'54".

Le Néerlandais Tom Dumoulin, qui portait le maillot rose, a cédé dans la montée finale et a lâché plus d'une minute à ses rivaux directs, finissant 22e de l'étape à 9'30" de Landa et 1'092 de Quintana et 1'07" de Nibali.

Au classement général provisoire, Quintana précède désormais Dumoulin de 38 secondes à deux jours de l'arrivée à Milan. Suivent l'Italien Vincenzo Nibali, troisième à 43 secondes, et le Français Thibaut Pinot, quatrième à 53 secondes.

Pinot, parti à l'offensive dans les derniers kilomètres, a grignoté une poignée de secondes à ses adversaires.

Dumoulin, qui a passé une dure journée, a dû faire face à une attaque surprise de ses rivaux directs (Quintana et Nibali surtout, mais aussi Pinot et Zakarin) dans la descente de Sappada à 134 kilomètres de l'arrivée.

Le porteur du maillot rose, privé d'équipier, a été aidé par les formations d'autres coureurs (Mollema, Kruijswijk, A. Yates), eux aussi piégés par ce mouvement. La poursuite s'est prolongée sur une quarantaine de kilomètres pour gommer le retard qui s'était élevé jusqu'à une quarantaine de secondes.

Après la jonction, des échappées ont pu se développer pour atteindre le pied de la montée de Piancavallo (15,4 km à 7,3 %) avec près de dix minutes d'avance.

A l'avant, Landa s'est détaché sur les pentes les plus rudes pour s'imposer avec près de deux minutes d'avance sur le Portugais Rui Costa et le Français Pierre Rolland.

Landa, qui est âgé de 27 ans, a gagné pour la troisième fois une étape du Giro. Il s'était imposé à deux reprises en 2015, l'année de sa troisième place au classement final.

Le Basque a rejoint ensuite l'équipe Sky sans parvenir à justifier le statut de leader dans le Giro, aussi bien en 2016 (abandon) qu'en 2017.

Landa a été blessé, tout comme son alter ego Geraint Thomas, dans la chute provoquée par une moto des carabiniers au pied du Blockhaus (9e étape). Par la suite, il est passé à l'attaque à plusieurs reprises, mais sans connaître la réussite mardi à Bormio puis jeudi à Ortisei.

Le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors) se classe quant lui 14e à 8'21", et il profite de la défaillance du Néerlandais Steven Kruiswijk (LottoNL-Jumbo) pour grappiller une place au classement général, où il est désormais neuvième, à 7'03" de Quintana.

Samedi, la dernière étape de montagne conduit de Pordenone à Asiago. Avec le Monte Grappa, site d'une bataille historique de la Première Guerre mondiale, dont le sommet est situé à moins de 70 kilomètres de l'arrivée.

Le classement de la 19e étape

1. Mikel Landa (ESP/SKY), les 191 km en 4h53'00"

2. Rui Costa (POR/EAU) à 1'49"

3. Pierre Rolland (FRA/CDT) à 1'54"

4. Pello Bilbao (ESP/AST) à 2'12"

5. Sebastian Henao (COL/SKY) à 3'06"

6. Evgeny Shalunov (RUS/GAZ) à 3'51"

7. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) à 3'51"

8. Matteo Busato (ITA/WIL) à 5'05"

9. Lorenzo Rota (ITA/BAR) à 5'05"

10. Ilia Koshevoy (BLR/WIL) à 6'44"

14. Bob Jungels (LUX/QST) à 8'21"

45. Ben Gastauer (LUX/Ag2r) à 16'05"



Le classement général

1. Nairo Quintana (COL/MOV) 85h02'40"



2. Tom Dumoulin (NED/Sunweb) à 38"



3. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) à 43"



4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 53"

5. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) à 1'21"



6. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) à 1'30"



7. Bauke Mollema (NED/TRE) à 2'48"



8. Adam Yates (GBR/ORI) à 6'35"



9. Bob Jungels (LUX/QST) à 7'03"



10. Steven Kruijswijk (NED/LNL) à 7'37"

32. Ben Gastauer (LUX/Ag2r) à 1h 26’ 02”