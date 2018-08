Regrouper pour mieux régner! Cela pourrait être la nouvelle devise des sports qui ont fait cause commune pour les Championnats d'Europe. Tout le monde à Glasgow sauf l'athlétisme qui va prendre possession du tartan de Berlin. Dix Luxembourgeois entrent en lice.

Dix Luxembourgeois pour des Championnats d'Europe regroupés

Christophe NADIN

On passe moins inaperçu en groupe qu'isolé. Cela pourrait être la devise de ce nouveau concept européen qui regroupe plusieurs sports pour les championnats continentaux qui s'ouvrent ce jeudi. La capitale écossaise va se tailler la part du lion avec la natation et ses disciplines plurielles (bassin, synchronisée, eau libre et plongeon) mais aussi le cyclisme (route, piste, vtt), la gymnastique, le golf, l'aviron et le triathlon.

En ce temps de canicule, le premier Luxembourgeois à se jeter à l'eau sera Raphaël Stacchiotti. Le spécialiste du 4 nages se lancera d'abord sur le 100m brasse ce vendredi en fin de matinée avant d'obliquer vers sa spécialité, le 200m 4 nages le lendemain matin.



Le nageur ettelbruckois poursuit l'objectif de descendre sous les deux minutes, ce qui constituerait un nouveau record national qu'il détient pour l'instant avec un chrono de 2'00''21 réalisé à Rio il y a deux ans.

Julien Henx pourrait lui poser les jalons vers une première participation aux Jeux Olympiques en nage libre alors que Monique Olivier se testera aussi sur le crawl, version 200 et 400 m.

En l'absence de représentation masculine, un trio féminin défendra les couleurs de la FSCL sur la course cycliste en ligne dimanche. Chantal Hoffmann et Elise Maes épauleront du mieux possible Christine Majerus, tête de gondole de la FSCL. Fabienne Schaus prendra le relais cinq jours plus tard sur les sentiers proposés aux spécialistes du mountain bike.

Les athlètes, eux, prendront la direction de Berlin. Charles Grethen, Bob Bertemes et Charline Mathias se mesureront aux meilleurs spécialistes du Vieux Continent.