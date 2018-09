La rencontre de ce mardi contre Saint-Marin, pour le compte de la Ligue des Nations, aura sans doute un goût particulier pour Dan Da Mota et Mario Mutsch.

Dix chiffres à retenir avant Saint-Marin - Luxembourg

Didier HIEGEL La rencontre de ce mardi contre Saint-Marin, pour le compte de la Ligue des Nations, aura sans doute un goût particulier pour Dan Da Mota et Mario Mutsch.

0

C'est étonnant mais c'est effectivement le cas: le Luxembourg et Saint-Marin vont se rencontrer pour la première fois au niveau des équipes représentatives. Au niveau des clubs on dénombre une seule confrontation lorsque Dudelange s'est mesuré à Tre Penne au premier tour de la Ligue des Champions. C'était en juillet 2012. Aurélien Joachim et les siens n'avaient alors fait qu'une bouchée de leurs adversaires: 7-0 et 4-0. De bon augure pour l'attaquant de Virton?



1

L'arbitre irlandais Robert Harvey avait fait ses premiers pas internationaux en dirigeant la rencontre Luxembourg - Moldavie samedi dernier. C'est un autre novice à ce stade de la compétition qui va œuvrer mardi soir au San Marino Stadium de Serravalle. Agé de 30 ans aussi, il s'agit du Slovaque Filip Glova. Ce dernier n'est pas tout à fait un inconnu au Luxembourg puisqu'il a arbitré le match de Ligue Europa entre le Fola et Genk (1-4) au début du mois d'août dernier.

1 bis



En Ligue des Nations, deux avertissements sont automatiquement synonymes de suspension pour le match suivant. Après le match d'ouverture de la Ligue des Nations, samedi soir, seul Gerson Rodrigues a écopé d'un carton jaune et est sous le coup d'une éventuelle sanction.

2

Le gardien Elia Benedettini (Novara) et l’attaquant Filippo Berardi (Monopoli) sont les deux seuls professionnels de l'effectif du sélectionneur Franco Varella. Tous les deux évoluent en Serie C, le dernier échelon du football pro italien.

14

Voilà un an que Saint-Marin n'a plus marqué de but dans un match international, c'était lors d'une défaite en Azerbaïdjan sur le score de 5-1. La sélection de la petite république enclavée n'a plus décroché un point depuis son match nul 0-0 contre l'Estonie en novembre 2014. Pire encore, elle n’a toujours pas remporté la moindre rencontre officielle en dehors d’un match amical face au Liechtenstein (1-0). C’était il y a quatorze ans.



30

Depuis le mois de septembre 2017, la sélection saint-marinaise a encaissé 30 buts. Lors de ces six sorties internationales, le revers le plus cinglant a été enregistré face à la Norvège (0-8), le 5 octobre 2017.



34

Daniel Da Mota compte désormais 86 sélections (7 buts) en équipe nationale. Il pourrait en fêter une de plus ce 11 septembre, mais une chose est certaine c'est qu'il soufflera ce mardi sa 34e bougie. Alles Guddes Dan!

60

Une soixantaine de supporters luxembourgeois prendront place dans l'enceinte du San Marino Stadium avec une seule idée en tête voir leur équipe fétiche s'approprier trois nouveaux points avant le prochain rendez-vous en Biélorussie au mois d'octobre.



99

Toujours au niveau des sélections et à des hauteurs rarement vues, Mario Mutsch pourrait devenir l'unique détenteur du record de participation en sélection nationale. Avec 98 capes, il a égalé Jeff Strasser mardi. Avec une de plus ce mardi, le mur du 100 lui est promis.

1900

C'est le nombre de licenciés du troisième plus petit Etat d'Europe après le Vatican et Monaco. Ce chiffre représente 6% de la totalité de la population, soit 33 000 personnes.