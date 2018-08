Les quatorze équipes de la BGL Ligue sont dans les starting-blocks pour un départ groupé ou presque. Nous avons retenu dix chiffres avant le nouveau chapitre de la saison 2018-2019 qui s'ouvrira par trois matches dimanche à 16h. C'est bientôt parti!

Dix chiffres à retenir avant les trois coups de la BGL Ligue

0

Aucun match isolé pour lancer la compétition, ça fait très mauvais genre et c'est quasi unique en Europe. Les équipes européennes avaient bien sûr une bonne excuse mais quatre, voire cinq rencontres auraient pu donner le coup d'envoi un ou deux jours avant dimanche et bénéficier d'une visibilité plus importante. Triste réalité.

3

René Peters pourrait intégrer le Top 3 des joueurs qui ont cumulé le plus grand nombre de matches parmi l'élite. Le milieu défensif de l'US Hostert en totalise 398. Avec 22 matches, il dépasserait Théo Scholten (419), troisième et avec 26 rencontres, il rejoindrait Denis Scuto à la deuxième place. Jonathan Joubert (470) pourrait, lui, se rapprocher de la barre mythique des 500 matches!

4

Quatre nouveaux entraîneurs sur la ligne de départ. Arno Bonvini (Differdange), Manu Correia (Strassen), Paulo Gomes (Mondorf) et Pedro Resende (Rosport) vont enfiler leur costume officiel ce week-end.



La nouvelle vie d'Arno Bonvini commence ce dimanche à Differdange par la visite de... Mondorf. Photo: Stéphane Guillaume

13

Combien d'arbitres sur la ligne de départ de la BGL Ligue? Sven Bindels et Marco Tropeano ont pris du recul et selon nos informations Antoine Monteiro n'arbitrera pas plus haut qu'en Promotion d'Honneur. Tania Morais pourrait, elle, revenir aux affaires en BGL, ce qui donnerait la liste suivante: Alain Durieux, Laurent Korpriwa, Christophe Pires (tous trois FIFA), Frank Bourgnon, Admir Civovic, Jean Heinen, Alex Krueger, Tania Morais, Ricardo Morais, Sergio Rodrigues, Antonio Sgura, Ivo Torres et Laurent Wilmes

14

Quatorze clubs ont déjà inscrit leur nom au palmarès de la compétition nationale. Parmi eux, quatre pourraient ajouter une nouvelle ligne sous la même dénomination que les précédentes: le F91, la Jeunesse, le Progrès et le Fola.

16

Seize ans et presque quatre mois. Le plus jeune joueur de la compétition s'appelle Lucas Correia et porte le maillot du Fola. C'est le seul garçon né en 2002 enregistré dans les cadres cette saison.

33

La piqûre de rappel est nécessaire tant ce chiffre semble venir d'ailleurs. David Turpel a secoué à 33 reprises les filets adverses la saison dernière. Parmi les meilleurs buteurs de ces dernières années, quatre sévissent encore dans le championnat. Outre l'international dudelangeois, Omar Er Rafik, sacré en 2012 et 2017 portera le maillot de la Jeunesse, Sanel Ibrahimovic, capocannoniere en 2011 avec le FC Wiltz puis en 2014 et 2015 avec la Jeunesse, est toujours dudelangeois et Edis Osmanovic, meilleur artificier avec Wiltz en 2013 est au Racing.

38

Jonathan Joubert est le doyen du championnat. A 38 ans (39 en septembre), le gardien dudelangeois est le seul joueur né dans les années 1970. René Peters, lui, est le plus vieux joueur de champ de la compétition (37 ans).

Infatigable René Peters! La sentinelle repart pour un tour! Photo: Ben Majerus

105

On désignera à la fin du mois de mai 2019 le 105e champion national. Créée en 1909, la compétition a fait «relâche» en 1912 et pendant la Seconde Guerre mondiale.

392

On fait dire aux cadres ce que l'on veut bien. Certains joueurs renseignés par les clubs joueront, d'autres actuellement chez les jeunes pourraient être promus. Selon les documents reçus, 392 joueurs sont inscrits en BGL Ligue.



Le programme de l'ouverture de la saison

Dimanche à 16h

Jeunesse - Fola



Etzella - Racing



Rumelange - Progrès



Dimanche à 18h

Rosport - Titus Pétange



Hostert - Strassen



Dimanche à 19h

Differdange - Mondorf



Lundi à 19h30

RM Hamm Benfica - Dudelange