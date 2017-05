Le Sporting de Bertrange disposera d’un terrain neuf pour entamer la nouvelle saison. Le terrain actuel va être transformé en une surface synthétique au cours des prochaines semaines.



Par Daniel Pechon

Les joueurs et le comité de Bertrange soufflent! Enfin, leur terrain sera praticable même en cas de pluie. Leurs oreilles n'entendront plus les moqueries de leurs adversaires qui comparaient leur pelouse à un champ de patates. A l'issue d'une rencontre disputée le 10 mai dernier, Luc Muller, l’entraîneur de Berbourg, jugeait qu’il était impossible de développer un jeu à terre tant le terrain avait été charcuté en profondeur. La trajectoire du ballon devenait capricieuse, aléatoire voire imprévisible sans oublier les risques de blessures qui risquaient de se multiplier.

Après de nombreuses discussions, la commune de Bertrange a fini par trouver une ligne dans son budget pour offrir au Sporting une nouvelle surface de jeu. Un joujou dont le coût s’élève à 1.536.975,18 euros, totalement pris en charge par les finances de la commune. Un investissement qui sera diminué par une subvention de l’Etat, dont le montant n’a pas encore été signifié.



Le terrain principal comme la seconde surface seront transformés en pelouse synthétique. Les travaux ont débuté le 15 mai et se termineront le 27 août, date du premier match de championnat de la saison 2017-2018 en division 1. Le terrain B, qui sera réservé aux entraînements, devrait être opérationnel fin juin.



C'est donc une page d'histoire qui se tourne. Yolande Schuster, secrétaire du Sporting, est aux anges. «Après une buvette et des vestiaires neufs, le club sera doté de terrains dignes de la pratique du football. Nous n'entendrons plus nos adversaires gémir ou rouspéter de l’état du terrain».



Bertrange n’était pas un déplacement apprécié par ses adversaires, plus encore quand la météo devenait humide. Et Pascal Fabbri, l’entraîneur d’ajouter: «Quand l’état du terrain devenait délicat, on ne pouvait pas s’entraîner dessus. Cette mesure a perturbé notre préparation cette saison et indirectement nos performances.»



Cédric Remy, qui a été joueur et entraîneur à Bertrange, explique: «C'est une bonne nouvelle. Ce terrain a mis les nerfs du club et de la commune à rude épreuve. Grâce à ces nouvelles infrastructures, les entraîneurs club pourront distiller une meilleure qualité d’entraînement, des jeunes aux séniors mais aussi les dames. Fini les combats dans la boue et bonjour aux maillots qui resteront propres. Il n'y aura plus de rencontres reportées et les adversaires prendront plus de plaisir à jouer à Bertrange.»



Vu l'état du terrain par le passé, certains joueurs ont refusé de s'engager avec Bertrange au cours des dernières années, un constat qui devrait changer à l'avenir.