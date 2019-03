En forme ascendante, Kiischpelt Wilwerwiltz (8e) se pince pour ne pas rêver. Il a dompté Bourscheid et rêve de gagner quelques places au classement. En Série 2, Kopstal a humilié le Tricolore (3-0). Conserver la troisième place est l’objectif du FCK 33.

Division 3: Wilwerwiltz à la fête, Kopstal fin prêt

En forme ascendante, Kiischpelt Wilwerwiltz (8e) se pince pour ne pas rêver. Il a dompté Bourscheid et rêve de gagner quelques places au classement. En Série 2, Kopstal a humilié le Tricolore (3-0). Conserver la troisième place est l’objectif du FCK 33.

Par Vincent Lommel



Et de trois! Troisième match sans défaite pour Kiischpelt Wilwerwiltz, huitième du classement et antépénultième en Série 1. Une performance de choix et un classement si prometteur remontent à Mathusalem. Après Clervaux (1-1) et Folschette (3-2), Bourscheid (3-1) a courbé l’échine et s’empare, malgré lui, du bonnet d’âne. «De Rond a rapidement fait sauter le verrou (9e)», se félicite l’entraîneur Fränk Wennmacher.



«Chaque formation a eu des occasions. Nous déplorions trois absents. L’important était de gagner. Schmitz bien aidé, il est vrai, par une mauvaise intervention du gardien nous a permis de mener 2-0 (55e). » De retour aux affaires après une blessure, l’attaquant Strecker (80e) rassurera ses couleurs (3-1). Avec un bilan de sept points sur neuf, le moral est au zénith avant d’en découdre respectivement avec Heiderscheid/Eschdorf (6e), Beckerich (5e) et Brouch (9e).



«On veut continuer à surfer sur la bonne vague. Tout est possible car nous sommes des copains. L’ambiance est terrible.» Surpris par Wilwerwiltz lors de la journée précédente, Folschette (3e) a terrassé Colmar-Berg (2e) grâce à un but inscrit par Gningue dans le temps additionnel.

Jeff de Rond (en blanc) a inscrit le premier but de Wilwerwiltz. Eldon Fonseca et CS Bourscheid ont retrouvé une place de lanterne rouge. Photo: Stéphane Guillaume





Série 2: la bonne affaire pour Kopstal?

Les deux premiers, Clemency et Schengen, évolueront en D2 la saison prochaine. La bagarre fait rage pour décrocher la place de barragiste. Quatre prétendants pour un seul siège: Kopstal, Lasauvage, Noertzange et Moutfort.



Troisième du classement, probant vainqueur 3-0 (Langers 2x et Felten) de Gasperich, le FC Kopstal 33 d’Yves Block peut réaliser une affaire en or en cas de succès à Christnach/Waldbillig en match d’alignement mercredi soir. On ne refuse pas six points d’avance!



«En effet, il s’agit d’une deuxième semaine anglaise après la victoire contre Moutfort/Medingen mercredi dernier. Les organismes trinquent. Nous sommes prêts à défendre notre troisième place.» Réaliser la passe de trois serait opportun avant de croiser le fer avec Schengen puis Clemency. Lasauvage (6 sur 12), Noertzange (5 sur 12) et Moutfort (1 sur 12) sont en souffrance depuis la reprise.



Ils ont dit



Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Le match était équilibré et un score de 1-1 aurait été logique. En infériorité numérique, Folschette marque lors des arrêts de jeu. Cette équipe est la meilleure de D3. Je n’ai rien à reprocher aux garçons qui ont tout donné. Après un bilan de 3 points sur 12, nous n’avons plus le droit à l’erreur. Colmar-Berg - Folschette 1-2



Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «On l’emporte 6-1 mais pour le même prix c’était 10-0. Le but adverse était une offrande de notre part. Le derby était fair-play, ce qui n’a pas privé l’arbitre de sortir dix ou onze cartons jaunes et trois rouges. Comprenne qui pourra. Avec deux défaites lors des huit dernières rencontres, le groupe est sur le bon chemin et a montré ce dont il est capable. A condition d’afficher la même mentalité, il peut aller loin.» Troisvierges - Clervaux 6-1

LES CHIFFRES



6: en Série 1, sixième succès de rang pour le leader Reisdorf et… six points d’avance sur le duo Colmar-Berg - Folschette.

3: troisième victoire en 18 matches pour la lanterne rouge Dalheim. La venue de Christnach/Waldbillig (9e) doit être victorieuse et permettrait de revenir à la hauteur de son rival.

Á L'AFFICHE



En Série 2, Kopstal (3e) rêve de mettre à terre Schengen (2e) et de venger les deux défaites (0-3, 1-4) subies lors des deux premiers tours de compétition. La troisième confrontation sera-t-elle la bonne?