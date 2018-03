Les clubs de Division 3 retrouvaient les pelouses ce dimanche. En Série 1, le Racing Troisvierges (5e) a été rejoint dans le temps additionnel (90+3) par le leader, Perlé (4-4). Dans la Série 2, le match au sommet entre Schouweiler (2e) et Clemency (3e) n’a pas désigné de vainqueur; 2-2. Retour sur cette neuvième journée.

Division 3: Troisvierges volé, Clemency, frustré, termine à neuf

Par Vincent Lommel

Avec deux montants et un barragiste programmés dans chacune des séries, le premier de classe en Série A, les Ardoisiers de Perlé (23 pts) envisagent sereinement une accession en D2 la saison prochaine, ce qui... constituait leur objectif. Mais, de là à ne laisser que des miettes aux adversaires, le raccourci est un peu court. Sans une égalisation in extremis (4-4, 90+3), Perlé subissait d'ailleurs contre Troisvierges (5e, 12 pts) sa première défaite de la saison dimanche.



Le Racing Troisvierges rit jaune, car la phase en question est litigieuse. «L’arbitre a accordé un coup franc indirect à Perlé», remarque l’entraîneur du Racing, Yves Schanck. «Or, le joueur de Perlé le tire... directement, et le ballon termine au fond du but sans avoir été touché.» Le coup franc aurait donc dû être retiré. «On l'a demandé à l'homme en noir, qui a répondu, d’un ton agressif: »dégagez, dégagez« ».

Le tableau-marquoir de Perlé indique finalement 4-4. «Nous menions 0-2 au repos (deux réalisations de M. Ribeiro). Cela aurait dû être 4-0 à la pause, car on a vendangé», regrette le cornac de Troisvierges. La deuxième mi-temps sera pour le moins rocambolesque: de 0-2 à 2-2, puis 2-3 (Da Silva), 3-3, 3-4 (encore M. Ribeiro) et enfin 4-4.



«Nous méritions la victoire. Perlé le reconnaissait d'ailleurs», relate Yves Schanck. Et, cerise sur un gâteau décidément bien amer côté Troisvierges, l’arbitre du match a exclu le buteur (M. Ribeiro, trois buts)… après le coup de sifflet final. «Il y a eu des discussions à gauche et à droite. L'arbitre dit n’avoir rien vu, il ne s’est rien passé, mais il a quand même adressé un carton rouge à Ribeiro!», ironise Yves Schanck.



Fier de sa performance, le Racing (5e), qui alignait deux gamins de 16 ans - Ruben Dias et Hugo da Silva - attend à présent Clervaux (9e). «Un derby ne se joue pas, il se gagne.», martèle Yves Schanck. Victorieux de concert, Rambrouch (2e) et Grevels (3e) reviennent respectivement à deux et trois longueurs de Perlé.

Série 2: Clemency loupe le coche

Facile vainqueur - 4-1 - de Brouch, le Daring Echternach conforte son leadership dans la Série 2. Derrière, la bagarre fait rage, alors que Clemency (3e) tenait le bon bout à Schouweiler (2e). «Nous pensions avoir fait le plus difficile en inscrivant le 1-2 (but de Rameau) à la 83e minute», soupire Jean-Louis Michel, le coach de Clemency. «Puis, on perd deux duels sur les flancs, et on concède l’égalisation à la dernière seconde. J’enrage!» La deuxième place s’envole (provisoirement?) pour Clemency. Kugeler et le gardien Fernandes écoperont d’un carton rouge. Réduits à neuf à la 86e, les visiteurs tiendront le coup (2-2).

Un match d’alignement ce mercredi soir

En Série 2, le match Schouweiler - Echternach de la 9e journée (26 novembre 2017) avait été arrêté à la 88e minute au moment où le Daring inscrivait le but du 2-1. Des personnes du banc touche montèrent sur le terrain et l’arbitre, Serge André mit immédiatement un terme aux débats. Le Tribunal fédéral de la FLF évoqua une faute technique de l’homme en noir et décida de faire rejouer la rencontre. Elle est donc programmée ce mercredi 14 mars à 19h30. En cas de victoire, l’Etoile Sportive Schouweiler rejoindrait Echternach à la première place avec 21 points.

Les réactions



Aldin Mustic (entraîneur de Wilwerwiltz): «Nous n’étions pas bons dans le jeu en première mi-temps. Dans les duels, par contre, nous étions présents, ce qui nous a permis, de manière chanceuse je l'avoue, de revenir à 1-1, puis à 2-2. Après le repos, mon équipe a retrouvé son football et a fait courir Bourscheid. Fretz, Schmitz et Staudt (3) ont inscrit nos cinq buts. A noter le très bon arbitrage de monsieur Schockmel.» CS Bourscheid - Kiischpelt Wilwerwiltz 3-5

Fabian Matagne (entraîneur de Schengen): «Il s’agit de notre troisième victoire de rang. Ce 2-0 à Christnach-Waldbillig est mérité. Abderrabi (40e), sur penalty, et Joe (75e) ont trouvé l’ouverture. Nous totalisons à présent quatorze points sur vingt-sept possibles; c’est déjà mieux que les six glanés au cours de la saison 2016-2017. Terminer à la troisième place (synonyme de barrages) reste d’actualité. Clemency (3e et actuel barragiste) ne compte que deux points de plus que nous, et nous lui rendons visite dimanche.» Christnach-Waldbillig - FC Schengen 0-2