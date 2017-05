Reisdorf et Harlange-Tarchamps en série 1, le CeBra et Koerich-Septfontaines en série 2 rejoignent la Division 2. Heiderscheid pour la série 1 et Lasauvage pour la série 2, se sont qualifiés pour les barrages.

Par Daniel Pechon



Série 1: Heiderscheid, invité surprise des barrages

Reisdorf a terminé la saison avec une quinzième victoire face à Bourscheid et avec la meilleure défense (5-0). Deuxième, Harlange-Tarchamps opposé à Grevels, a sué pour conserver sa place. Jusqu'à l'heure de jeu, Heiderscheid, qui menait 1-0 et a écarté finalement Perlé 4-1 avec un triplé de Daniel Vieira et un but d'Eric Colombera, occupait cette deuxième place de montant.

Finalement, le doublé de Lucien Nicolas (63e et 77e) a offert les trois points qui ont ouvert les portes de la Division 2 à Harlange-Tarchamps au détriment d'Heiderscheid. Pour les Green Boys, Michael Nunes avait égalisé après l'ouverture du score de Junior Alves pour Grevels. Dans les dernières minutes, Grevels a remis un peu de suspense en revenant à 2-3 avec un but de Dany Nahrgang. Avec le statut de meilleure attaque, les Green Boys n'auront fait qu'un aller-retour en Division 3.

La meilleure saison en neuf années pour Heiderscheid qui pouvait être aussi, encore dépassé par Beckerich en cas de partage ou de défaite pour la place de barragiste. Avec cet espoir, Beckerich a joué à fond à Wilwerwiltz pour mener 4-0 à l'heure avec des buts de Basile Sievie (20e), Victor Ferreira (32e), Bruno Melo (55e) et José Martinho (62e) avant de relâcher (2-4).

Rambrouch après une dernière victoire 2-3 face à une équipe accrocheuse de Folschette qui a ramené la marque de 0-3 à 2-3 dans les 20 dernières minutes, termine cinquième après avoir battu trois des quatre premiers au moins une fois dans la saison.

Série 2: Premier partage de Christnach!

Le CeBra a fait le nécessaire pour remporter le titre devant Koerich-Septfontaines. Le leader a écarté Noertzange 5-1 et termine avec la meilleure défense. Koerich-Septfontaines ne se sera attardé qu'une saison en Division 3 avec une dernière victoire étriquée acquise face à Dalheim qui a ouvert le score. Un auto-goal et un but de Laurent Reuter tombés en deux minutes ont renversé la marque juste avant le changement de côté. Dalheim est encore parvenu à égaliser à 2-2 mais Andy Schumann a scellé la victoire (3-2) en inscrivant le 70e but de la meilleure attaque. Troisième montée en division 2 de Koerich-Septfontaines en cinq saisons.

Face à Schengen qui a égalisé par Jonni Rios Silva puis réduit la marque deux fois par Mike Almeida à 2-3 puis par Frédéric Zulsdorff à 3-4, Lasauvage termine à la place de barragiste.

Le Tricolore avec un doublé de Jordan Guiougou et un auto-goal, a dominé Kopstal 3-0. Même score qu'au match aller. Une place de mieux, la quatrième pour Gasperich par rapport à la saison dernière et une moyenne de 1,78 point par match contre 1. Christnach a forcé son premier partage de la saison face à Clemency (1-1) et récolté 10 points sur le second tour, soit quatre de plus qu'au premier.

ILS ONT DIT

Yves Peter (Beckerich): «Pas grand-chose à dire mais on devait faire le taf et gagner, en cas de faux pas de Heiderscheid. Après 75 minutes, on a su que c'était fichu. On a levé le pied et encaissé deux fois. La saison prochaine devrait être meilleure avec cette équipe de jeunes qui mûrit.» Wilwerwiltz - Beckerich 2-4

Ameriko Ferreira (Dalheim): «Chapeau à l'équipe qui malgré les divers problèmes du club a joué jusqu'au bout, avec un bon esprit. Des bons gars! Je ne veux retenir de cette saison que l'aspect sportif, sans m'étendre. A souligner, un bon arbitrage pour ce dernier match, sans carton. Un 3-3 aurait été plus logique.» Koerich-Septfontaines - Dalheim 3-2

Gilles Dahmen (Christnach): «Bilan mitigé sur cette saison transitoire. Le club cherche à renouveler son effectif avec des jeunes joueurs du coin. Cette saison quatre jeunes de 16 ans ont été intégrés, dont Ken Schmitz (16 ans) qui a inscrit 14 buts et Sam Dunkel (17 ans) qui a joué tout le championnat. L'ambiance a été phénoménale avec Pierre Fastre (plus de 40 ans), Georges Da Silva (38 ans) et Ronni Dahmen (36 ans). Jouer dans le district sud ne nous a pas aidés.» Christnach - Clemency 1-1

Jean-Paul Bossi (Heiderscheid): «Une saison réussie avec la surprise de terminer à la place de barragiste, dans un club où aucun joueur ne reçoit d'argent et ont un bon caractère. Le vrai football amateur au plus profond et qui sent bon. J'ai vu notre adversaire du CS Oberkorn des barrages face à Bettembourg. Pour moi, ce sera du 50/50 et on jouera sans pression.» Heiderscheid - Perlé 4-1