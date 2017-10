La troisième journée en Division 3 indique les premières tendances. En série 1, Perlé marque facilement. Wilwerwiltz est fragile en défense. En série B, Echternach a perdu sur tapis vert son match arrêté contre Kopstal à la suite de la décision de la FLF (3-0).

Patrick Amorim et Schouweiler (en vert) ont surmonté l'écueil de Jérôme Vieira et du FC Schengen.

Photo: Stéphane Guillaume

Par Vincent Lommel



Suède - Luxembourg 8-0. Wilwerwiltz - Dudelange 0-13. Perlé - Clervaux 5-1. Chaque équipe, à son niveau, possède une attaque mitraillette ou une défense passoire. La vérité d'un week-end n'est pas celle de l'autre. C'est aussi une question de philosophie de jeu ou des qualités du groupe.



En D3 série 1, l'entraîneur des Ardoisiers Perlé - premiers de classe avec Grevels - , Gabriel Vieira, est un adepte du jeu offensif. Avec 17 buts inscrits en trois journées, personne n'a fait mieux en D3 (série 1 et 2). «Ce n'est pas mal», assure-t-il.



À ce rythme effréné les Ardoisiers seront «centenaires». «Folschette (7-2) n'est, peut-être, pas un foudre de guerre. Bourscheid (5-1) et Clervaux (5-1) sont ambitieux. Je privilégie un système en 4-4-2 avec un bloc évoluant haut. La défense est compacte. Il n'y a rien de compliqué. Je préfère gagner 5-2 que 2-1. Les frères Muller (Anthony et Jérôme) et Pjanic sont adroits devant le but adverse.»



Avec un effectif de trente garçons (équipes A et B), le cornac fait jouer la concurrence. «La rotation est acceptée. L'ambiance est bonne.» Perlé lorgne la montée. Comme une évidence.

Wilwerwiltz est dans le dur

Neuf buts encaissés (4-2, 2-1 et 3-0) et même… vingt-deux avec la déroute (13-0) contre Dudelange en Coupe de Luxembourg. Un goal-average (3/22) interpellant, catastrophique. Pour sa première campagne à la tête de Kiischpelt Wilwerwiltz, Aldin Mustic est servi. «C'était 5-0 au repos contre le F91. La deuxième mi-temps fut compliquée mais on a gagné la troisième», sourit-il. «Respectivement face à Rambrouch, Heiderscheid/Eschdorf et Grevels, la défaite était au bout du chemin. Le moral n'est pas au beau fixe. J'ai vu de bonnes et moins bonnes choses. L'arbitre a commis des erreurs lors de notre déplacement à Heiderscheid.» C'est comme ça. «Il est hors de question d'incriminer le secteur défensif.» Les attaquants sont les premiers défenseurs. «On gagne en équipe, on perd en équipe.» Dixième et dernier (avec Folschette), Wilwerwiltz doit resserrer les boulons pour ne plus prendre l'eau. Troisvierges est le prochain adversaire.

Fortunes diverses pour Echternach et Schengen

En série 2, Schengen a subi la loi (1-0) de Schouweiler. «Je ne suis pas déçu. Le jeu s'améliore», explique Fabien Matagne. «On manque d'efficacité.»



Après avoir pris la mesure de Noertzange 7-0, Echternach a parcontre perdu sa rencontre contre Kopstal. Ce duel avait été arrêté à la 86e minute, le 17 septembre. L’arbitre avait mis prématurément fin aux débats en raison de l’intrusion des supporters epternaciens sur l'aire de jeu. Le Tribunal Fédéral de la FLF a rendu son jugement: le Daring Echternach écope d'une amende de 500 euros et perd, par forfait, 0-3 la rencontre.

Fabien Matagne (FC Schengen) estime que les choses avancent dans le bon sens.

Photo: Stéphane Guillaume





ILS ONT DIT



Aldin Mustic (entraîneur de Wilwerwiltz): «La défaite 3-0 à Grevels résulte d'un jour sans. Mon gardien a effectué une excellente prestation. Je déplore la carte rouge adressée à Tom Majerus suspendu le prochain week-end. Un joueur adverse était à terre, bloquait le ballon qu'il ne voulait pas lâcher. Tom voulait lui prendre. Il a tapé dans son pied.»

Janusz Pruchenski (entraîneur de Christnach-Waldbillig): «Après deux défaites sans marquer (2-0 et 5-0), on avait besoin d'un succès contre Brouch (1-0). La tactique adoptée était meilleure que celle de notre adversaire, ce qui nous a permis d'empocher les trois points. Mon équipe (s')est réveillée et s'améliorera lors des prochaines rencontres.»

Jean-Louis Michel (entraîneur ES Clemency): «Gabriel Fernandes, sur penalty, Kevin Fernandes d'un tir hors de portée du gardien et Rui d'une frappe en pleine lucarne aux 20 mètres nous permettent de mener 3-0 après vingt-cinq minutes. Le plus difficile était fait. Gasperich a réduit l'écart en deuxième mi-temps (65e). On affronte un impressionnant Daring Echternach et son goal-average (15-0 en tenant compte du 3-0 contre Kopstal). Ce club joue le titre.»