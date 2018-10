Et de cinq! Cinquième succès d’affilée pour Colmar-Berg qui conforte son leadership en Série 1, et tire profit de la contre-performance de Reisdorf à Bourscheid. En Série 2, Christnach-Waldbillig est passé au travers contre Schengen, tandis que le Tricolore Gasperich a concédé son troisième nul en cinq matches.

Division 3: Reisdorf accroché à Bourscheid, Gasperich n’avance pas

Et de cinq! Cinquième succès d’affilée pour Colmar-Berg qui conforte son leadership en Série 1, et tire profit de la contre-performance de Reisdorf à Bourscheid. En Série 2, Christnach-Waldbillig est passé au travers contre Schengen, tandis que le Tricolore Gasperich a concédé son troisième nul en cinq matches.

Par Vincent Lommel

Le résultat du duel des extrêmes de la Série 1, entre l’intraitable premier de classe, Colmar-Berg, et la lanterne rouge, Wilwerwiltz, a été conforme à la logique. Fidèle à sa réputation qui est de s’appuyer sur une combativité de tous les instants et sur une bonne organisation défensive - et ensuite... advienne que pourra -, le FC Kiischpelt a souvent contrecarré les plans adverses. Mais pour... pas grand-chose à l'arrivée: un score de 2-0 (avec des buts de Marbes et Petit) a en effet sanctionné des débats à sens unique.



«Les visiteurs étaient regroupés et ne voulaient rien lâcher», analyse l’entraîneur de l'AS Colmar-Berg, Carlos Pereira. «On a eu la mainmise sur les débats. Nous nous sommes créé d’innombrables occasions, sans en concéder une seule à Wilwerwiltz. L’unique reproche à formuler à mes garçons est leur manque d’efficacité devant le but. Ce résultat de 2-0 n’est pas forcé.»



Un moment mené 0-1 par Beckerich, Clervaux a évité le camouflet pour s’imposer finalement 3-1. Le Claravallis reste dans les talons de Colmar-Berg, alors que l'US Folschette a surclassé Heiderscheid-Eschdorf quatre buts à un.

Avant cette 5e journée, le Tricolore Gasperich affichait un bilan mitigé de deux matches nuls, une défaite et une victoire, que son entraîneur, Jacques Foetz n'appréciait que modérément. La visite de Munsbach, qui éprouve pourtant des difficultés à digérer sa descente en D3, n’a pas permis de lever les bras au ciel (2-2). Voilà donc un troisième match nul pour le Tricolore, tout heureux d'avoir sauvé un point en fin de rencontre, via Roteia. ll faudra s’en contenter.

«Malheureusement, nous n’avons pas été capables de reproduire la très belle prestation livrée contre Christnach-Waldbillig en milieu de semaine (victoire 2-0)», déplore Jacques Foetz. «Un point, puis un point, puis un autre point... qu'il est compliqué d’avancer au classement!» Gasperich, qui pointe au sixième rang du classement, devra en outre composer sans son capitaine pour une durée indéterminée. «Amenallah Bejaoui a été emmené à l’hôpital en raison d’une fracture du bras. Je lui souhaite beaucoup de courage.»



L'Olympia Christnach-Waldbillig a subi deux revers en quatre jours. Probants vainqueurs lors de cette 5e journée, Clémency et Schengen s’annoncent d'ores et déjà comme les favoris à la montée en D2 dans la Série 2.

Réactions

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «Clervaux mérite les trois points, même si nous avions débloqué la situation via un penalty converti par Vitor Castro. L’arbitre nous refuse un second penalty. Sans le concours de six titulaires, mon équipe a mal joué. C'est un dimanche à oublier.» Clervaux - Beckerich 3-1



Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Cette victoire 2-1 à Noertzange est méritée, au regard de la très bonne prestation collective de mon équipe. Nous aurions dû tuer le match en exploitant mieux nos occasions, notamment dans une deuxième mi-temps que nous avions sous contrôle. Cunha et Felten (sur penalty) ont marqué nos buts.» Noertzange - Kopstal 1-2

Fabien Matagne (entraîneur de Schengen): «On gagne 5-1 à Christnach-Waldbillig, mais ce ne fut pas si facile que ça.» Christnach-Waldbillig - Schengen 1-5

Pour l'US Reisdorf, et son coach Frank Otto (à dr.), l'occasion est belle de tailler des croupières au leader de la Série 1, Colmar-Berg, samedi Photo: Serge Daleiden

Deux chiffres



3. Avec trois buts inscrits en cinq matches, Wilwerwiltz cherche encore sa meilleure forme.

26. En Série 2, les dix équipes étaient en forme avec 26 buts marqués ce dimanche.

L'affiche

En Série 1, l’occasion sera belle pour l'US Reisdorf de faire perdre ses premiers points à Colmar-Berg, dans un duel au sommet de la 6e journée avancé au samedi 6 octobre à 18 heures.