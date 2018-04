Premier en série 1, Perlé a payé le changement d’entraîneur à Rambrouch. En série 2, Clémency a fait mordre la poussière au leader Echternach (1-0). Les leaders sont dans le dur.

Division 3: Rambrouch scalpe Perlé, Echternach bute sur Clémency

Par Vincent Lommel

Premier de classe en Division 3 série 1, Perlé a payé comptant le changement d'entraîneur à Rambrouch. «Nous ne pensions pas lui infliger une première défaite. On savoure», sourit le joueur entraîneur et buteur d’un jour, Mike Schaefer. En série 2, Clémency a fait mordre la poussière au leader Echternach (1-0). «Nous aurions dû gagner», assure le président Marcel Heinen. «La montée en D2 n'est pas remise en question.» Les leaders sont dans le dur.



12 Jérôme Muller (Perlé) pris dans la tenaille Mich Weis-David Bill (US Rambrouch). Photo: Stéphane Guillaume

Un entraîneur veut toujours tout gagner. C'est impossible. Avec un bilan de 29 points sur 36, Gabriel Vieira est comblé. Premier de classe, Perlé évoluera - sauf cataclysme - en Division 2 à la rentrée. N’empêche, les Ardoisiers sont en souffrance depuis la reprise (7 sur 12) et ont subi leur premier revers dimanche. La faute à l’US Rambrouch - Patrick Koecher a remis sa démission il y a quinze jours - et deux buts inscrits avant même la vingtième minute. «Le départ du coach fut une sacrée surprise», remarque Mike Schaefer. «Ben Weis et moi-même avons proposé au comité d'assurer l’intérim. Le mieux était de privilégier une piste en interne car il restait sept journées.»



Les deux entraîneurs, titulaires en milieu de terrain, ont réussi leur entrée en matière. «La consigne était de bien défendre, de miser sur la contre-attaque pour surprendre Perlé.» Une frappe de Mores (15e) du… rond central et une autre signée… Schaefer (25e) mettaient l'USR sur le bon chemin. «Le gardien était avancé sur le 0-1. Bref. En deuxième mi-temps, on s'est contenté de défendre.» Les Ardoisiers ne trouveront pas la faille. «Avec ce succès, nous continuons à ambitionner la montée. Grevels (2e) est à deux longueurs. On affronte des clubs de la deuxième partie de tableau. Tout est jouable», assure Mike. Perlé, Grevels et Rambrouch sont en pole pour finir dans le top 3. Troisvierges (4e) a cinq points de retard.

Coup de mou pour le Daring Echternach

Pensionnaire de D1 il y a deux saisons comme le rappelle le président epternacien Marcel Heinen, le Daring veut retrouver sa splendeur passée. «Le comité regarde dans une seule direction. C'était souhaitable. Rejoindre la D2 est impératif et y faire un court passage sera notre volonté.» La formation de Mikhail Zaritski (29 sur 36, 3 entraînements par semaine) possède une autoroute d'avance sur le duo Schouweiler (23)-Kopstal (22).



Clémency (20) et Schengen (19) n'abdiquent pas. «Il faut terminer le travail. Je n'en doute pas. On a partagé (2-2) avec Noertzange et avons perdu (1-0) à Clémency. Les deux fois, nous avons eu les occasions pour imposer nos vues.» En vain. «Oui. Nous avons aussi perdu 2-0 à Lorentzweiler (4e en D1) en Coupe FLF. L'écart était minime entre les deux équipes.» 180 minutes sans marquer: une première en 2017-2018. Le réveil sonnera-t-il face à Gasperich (7e)?

ILS ONT DIT



Mike Schaefer (joueur entraîneur US Rambrouch): «Après quatre saisons à Pratzerthal/Redange, j’ai choisi de revenir à mon club formateur. À 33 ans, je souhaitais arrêter en fin de saison. Si nous montons, je me poserai(s) la question: stop ou encore?»

Janusz Pruchenski (Olympia Christnach-Waldbillig): «En dépit de la victoire 1-0 à Dalheim, ce n’était pas un beau match. L’équipe qui marquait en premier allait s’imposer. Ce fut la mienne. Tant mieux.»

Gilles Wagner (FC Kopstal ): «Schouweiler mène 1-0 (12e), 2-1 (43e) car nous étions mauvais dans les duels aériens. À chaque fois, on est revenu au score respectivement via Felten (36e) et Arykson Sousa (69e). Le 2-2 est logique. Nous avons dominé la fin de match sans parvenir à inscrire le 3-2. Je suis fier des garçons.»