A Wilwerwiltz, c'est officiel. Fränk Wennmacher arrêtera à la fin de la saison. L'entraîneur souhaitait déjà stopper en juin dernier. Le président, Romy Schmitz, l'avait convaincu de rempiler une année de plus. La succession a bien été préparée. Transféré par le comité avec cette idée en tête, Aldin Mustic reprendra la direction de l'équipe pour la prochaine campagne.



«Le bilan sportif n'a pas été excellent cette saison», a expliqué Fränk Wennmacher, «mais l'ambiance est excellente. Je veux prendre du recul mais le Kiischpelt reste le club de mon cœur. Je vais encore m'occuper de la deuxième équipe et assister Aldin s'il a besoin. Et surtout avoir un peu de temps pour ma femme... Personne ne sait de quoi le futur sera fait. Je reste quelqu'un d'ouvert», a encore ajouté Fränk Wennmacher.



Patrick Koechter, arrivé en juin dernier au poste d'entraîneur à Rambrouch, y sera toujours la saison prochaine. Il sera encore entouré de Sam Mores, son adjoint et de Luc Backes, qui s'occupe des gardiens. «Tous les joueurs ont déjà renouvelé leur contrat pour la saison prochaine. L'objectif est de devenir plus constant dans nos performances, améliorer notre fond de jeu et notre tactique. Et avec ces améliorations, on n'exclut pas d’avoir quelques ambitions», a expliqué Patrick Kochter qui se plaît à Rambrouch.



A Reisdorf, après une saison fantastique ponctuée par un titre de champion qui sera probablement fêté dimanche, un autre Frank, Otto, a prolongé pour entamer sa sixième saison en tant qu'entraîneur. Mais une première, ce sera cette fois en Division 2!