Harlange/Tarchamps est à nouveau en position de deuxième montant et Heiderscheid de barragiste en série 1. En série 2, Lasauvage s’est assuré de la place de barragiste.

Par Daniel Pechon



Série 1: Harlange/Tarchamps en patron

Un nombreux public, une ambiance fair-play et un excellent arbitrage dans la rencontre au sommet avec Harlange/Tarchamps qui a repris, autoritairement, à Heiderscheid, la deuxième place. Après une mi-temps achevée sans but, les Green Boys ont explosé leur adversaire en un quart d'heure avec un feu d'artifice de quatre buts inscrits par Rajip Sabotic, Michael Nunes, Lars Klee, Diogo de Pina. Lucien Nicolas clôturant la série à la 76e (5-0).

Sortant de trois matchs sans défaite, Perlé n'a pas résisté à Reisdorf qui a inscrit deux buts par Nelson Lima, Fabrizio Ravanelli et bénéficié d'un auto-goal (0-3).

Deuxième victoire consécutive et la quatrième à l'extérieur (contre deux à domicile) pour Wilwerwiltz qui a dominé Bourscheid avec les buts de Michel Arend, Arnold Nsiku et Jérôme Evrard (0-3).

Rambrouch a terminé sa saison à domicile rien qu'avec des victoires dans ce second tour. Dans un score de tennis, avec un doublé de Dorian Croix et de Bill David, un but de Sam Mores et Ben Scheiden, l'équipe de Patrick Koecher a disposé de Grevels qui a réduit le score à deux reprises par Tom Heirandt et Sam Moreira (6-2)

Beckerich affrontera Folschette mercredi à 20 h.

Série 2: Lasauvage minimaliste et barragiste

La dernière inconnue de la série est tombée. Lasauvage, qui finit en forme cette saison, accédera au barrage après avoir battu le leader, le CeBra, avec un but inscrit à la 65e minute par Samuel Ribeiro. Deuxième défaite du CeBra. La première à l'extérieur.



La joie dans les rangs de Lasauvage.

Photo: Stéphane Guillaume

Koerich/Septfontaines a été surpris par le début de rencontre de Christnach qui après cinq minutes, menait 2-0 avec des buts de Ken Schmitz et Pierre-Josephe Fastre. Les visiteurs n'ont trouvé la faille que juste avant la pause par Jérôme Eppe. Chris Patini a ensuite inversé la tendance à 2-3 à la reprise, avant trois buts dans les cinq dernières minutes inscrits par David Turmes, Tom Scheidel et Andy Schumann (2-6).

A Dalheim, Schengen a ouvert la marque par Jérôme Rabaca et l'a clôturée par Suvad Spahic... mais avec des Aiglons qui ont aligné trois buts entre les deux (3-2).

Match de fin de saison avec beaucoup d'absents à Noertzange qui s'est incliné face au Tricolore. Gasperich a profité du doublé de Luis Neves (1-2).

Face à Clemency, Kopstal a égalisé par Jailson Patermoster à 1-1 avant la tempête de la ligne offensive de l'Etoile, qui explose avec 24 buts au compteur son score de 15 goals, du second tour.

ILS ONT DIT



Jean-Paul Ries (Lasauvage): «Un succès mérité avec une équipe de Lasauvage disciplinée. Une équipe qui s'est soudée au fil des matchs de ce second tour. On a eu plus d'occasions franches. Une fois le but marqué, j'ai enlevé un attaquant et laissé venir. Mais en fin de match, on aurait pu avec Paulo Machado, ajouter deux buts en contre.» Lasauvage - CeBra 1-0

Jean-Paul Ries se félicite de la discipline et de la solidité de son groupe.

Photo: Stéphane Guillaume

Gabriel Vieira (Perlé): «Un bon match de mon équipe mais face à une équipe sérieuse et expérimentée de Reisdorf. En D3, c'est ce qu'il faut pour monter. Et les erreurs se paient cash face à de telles équipes. Cependant, le score est beaucoup trop lourd avec l'absence d'occasions. Mais l'efficacité de Reisdorf était au rendez-vous.» Perlé - Reisdorf 0-3

Christian Melchior (Harlange/Tarchamps): «On a pris directement le match en main avec trois bonnes occasions contre une pour Heiderscheid sur coup franc. On tue le match en deuxième mi-temps avec trois buts en douze minutes. Le moral d'Heiderscheid a été brisé. Les consignes ont été respectées jusqu'à la pointe des pieds. A noter le grand fair-play dans ce match important, une belle ambiance, et un arbitrage impeccable.» Harlange/Tarchamps - Heiderscheid 5-0