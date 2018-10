Division 3: frustration à Folschette, joie mesurée à Dalheim

Contraint au match nul par Brouch lors de la septième journée de championnat de Division 3, Folschette cède du terrain à Colmarberg (1er) et Reisdorf (2e). En Série 2, Dalheim empoche une deuxième unité mais reste dernier de la classe.

Sport 3 min.

Contraint au match nul par Brouch lors de la septième journée de championnat de Division 3, Folschette cède du terrain à Colmarberg (1er) et Reisdorf (2e). En Série 2, Dalheim empoche une deuxième unité mais reste dernier de la classe.

Par Vincent Lommel



La passe de quatre est manquée. Il n’y a pas eu de quatrième succès de rang pour Folschette. Le joueur entraîneur Christophe Dell’Aera éprouve un sentiment de frustration. «Il n’est pas facile de bouger un adversaire replié à dix derrière et qui ne fait que balancer de longs ballons dans les arbres», peste-t-il.



«D’un autre côté, nous avons livré une très mauvaise prestation. Nous avons été incapables d’aligner trois passes consécutives. Brouch, par ses provocations, est parvenu à sortir mes joueurs du match, à les déconcentrer.» Le supporter local a pu compter sur une seule main les occasions de ses protégés. «Deux ou trois, c’est trop peu. J’enrage!»

Par ailleurs, l'US Folschette a indiqué que Soriba Camara ne faisait déjà plus partie de l'effectif. Il ne remplissait pas toutes les conditions pour recevoir la prime de match (payer la carte de membre du club, avoir 80% de présence aux entraînements et donner un coup de main lors des manifestations organisées par le club) et le président Semeraro a tranché.



Victorieux 2-1 et 3-1 respectivement de Troisvierges et d’Heiderscheid/Eschdorf, Colmarberg et Reisdorf renforcent leur hégémonie au classement avec cinq et trois points d’avance sur le duo Folschette-Clervaux. «La saison est longue», dédramatise Christophe Dell’Aera. «Blessé de longue date, Rafael Perazolli amorce son retour. Je suis satisfait tant Rafael est important pour le groupe.» Rien ne va plus à Beckerich défait 1-3 à Bourscheid qui est ravi de signer un six sur six. Huitième, Heiderscheid/Eschdorf se pose des questions (0 sur 9).

Folschette - Brouch 0-0. - Pit Alff (FCB, en rouge) face à Laurent Lefevre. Photo: Serge Daleiden

Les Aiglons retrouvent la banane

2-2 à Gasperich le 12 septembre. Depuis, c’était la traversée du désert pour Dalheim, bon dernier. Par le plus grand hasard, un score de… 2-2 a sanctionné les débats entre Dalheim et Noertzange. Le marquoir indiquait pourtant 2-0. «Je n’ai rien à reprocher aux joueurs si ce n’est le fait d’avoir manqué le 3-0», explique le mentor Ricardo Soares déçu par l’arbitrage. «Une fois encore, j’éprouve le sentiment que ma formation est défavorisée. L’homme en noir entre en action et Noertzange égalise sans le mériter.» Avant de se jouer, Clemency et Schengen s’envolent en haut du classement. Kopstal (4e) est sur les talons de Lasauvage (3e).

Réactions

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «Je suis très déçu. Le problème est double: on se crée des occasions mais on ne marque pas et on aide les adversaires à marquer.» Bourscheid - Beckerich 3-1

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Je suis fier de la réaction du groupe humilié 2-6 à Wilwerwiltz dimanche passé. Il a montré qu’il n’est pas plus faible (ou moins fort) que Colmarberg, le premier du classement. Pour le spectateur neutre, c’était un beau match. J’ai lancé dans la bagarre un gamin de 16 ans (Daniel Soares).» Troisvierges-Colmarberg 1-2

Christian Semeraro (président de Folschette): «Vu les nombreux départs et sachant qu’il est difficile de recruter des jeunes, le comité a pris le risque de transférer des garçons expérimentés, qui ont évolué à un certain niveau. On a un peu augmenté la prime de match. Mais pour la recevoir, le joueur doit remplir certaines conditions (payer la carte de membre du club, avoir 80% de présence aux entraînements et donner un coup de main lors des manifestations organisées par le club).» Folschette-Brouch 0-0



Yves Block (entraîneur de Kopstal): «On mène 2-0 après vingt minutes sans parvenir à "tuer" le match! Moutfort ne s’est pas privé pour revenir plusieurs fois au score (2-2, 3-3, 4-4). Le but victorieux tombe dans les arrêts de jeu (90+2). L’envie était là.» Moutfort/Medingen - Kopstal 4-5



LES CHIFFRES



4. Quatre matches nuls pour Brouch en sept journées.

6. Six points en deux matches pour Wilwerwiltz qui en comptabilise… sept.

L’AFFICHE



En Série 2, Clemency accueillera Schengen avec la possibilité de reléguer son adversaire du jour à six longueurs.

Les classements