La cinquième journée est à marquer au fer rouge pour Folschette. L’USF a gagné son premier match depuis le 16 octobre 2016. «C’était déjà face à Heiderscheid», souligne le président Christian Semeraro. Etrillé 10-2 par Bourscheid, Clervaux est à la peine. En série 2, Noertzange a disposé de Dalheim et s’offre un deuxième succès de rang.



Par Vincent Lommel

Présider l’US Folschette est ardu pour Christian Semeraro. Homme fort du club depuis trois ans, son club se vante de décrocher seulement quelques victoires et galère très, trop souvent. «Huit ou neuf succès, matches amicaux compris. C’est difficile à vivre. Attirer des joueurs est ingrat», avoue-t-il. 369 est le chiffre du week-end. 369 jours après le succès 2-1 forgé sur la pelouse d’Heiderscheid/Eschdorf, l’USF, désormais entraînée par Christophe Dell’Aera, a levé les bras au ciel vendredi dernier.



«C’est comme si nous avions remporté la Ligue des Champions.» Yves Schmitz, Marco Pinto et Andy Neves sont les héros d’un jour. «Heiderscheid était au complet. Sur papier, cette formation est plus forte. Elle traverse une petite crise que nous avons su exploiter.»



A y regarder de près, Folschette restait sur un probant partage (2-2) contre Rambrouch (3e ex aequo). «Le coach a aligné quasiment deux fois le même onze. Ne pas changer est un plus.» Quatre points sur six est un bilan inespéré. «J’espère qu’il ne s’agit pas d’un hasard. Le souhait est d’éviter la dernière place.»



Le championnat s'apprête à céder le relais à la Coupe FLF. «On se déplacera à Berdorf/Consdorf le mercredi 8 novembre. Tâchons de ne pas encaisser sept, huit buts.» Christophe Dell’Aera précise: «Le groupe mis à ma disposition est capable de terminer en milieu de classement. Il a livré sa meilleure prestation mais il est primordial de garder les pieds sur terre.»



Le duo Jaworucki-Koltunski peine à trouver la bonne formule à Clervaux. «Le bulletin de trois sur quinze (-14 à la différence de buts) est décevant. Nos entraîneurs ne sont pas menacés», assure le président François Kler. «Nous devons analyser la déroute 10-2 à Bourscheid. On a perdu une bataille pas la guerre.» Destins croisés pour le leader Perlé (15 sur 15) vainqueur 3-1 de la lanterne rouge Wilwerwiltz (0 sur 15).

Premier succès pour Brouch

Dans la série 2, le FC Brouch, qui restait sur quatre matches sans succès, a créé la surprise en domptant 2-1 Clemency. «Hoffmann et Kalmes nous ont permis de mener 2-0 au repos», sourit Fernand Alff. «On a tenu bon mais la réussite était à nos côtés. Cette victoire fait du bien au moral de mes jeunes garçons.» Seule ombre au tableau, l’exclusion de Pit Alff, le fils de l’entraîneur. «Il a commis une faute en tant que dernier homme. Cela peut arriver.»



Au classement, Echternach est premier (12 sur 15) malgré la perte des trois unités sur tapis vert (match arrêté contre Kopstal), Noertzange qui vient de signer un six sur six poursuit son redressement, Dalheim reste lanterne rouge (2 sur 15).

Ils ont dit



Aldin Mustic (entraîneur Wilwerwiltz): «Nous aurions dû mener 2-1 à la mi-temps mais, au contraire, le leader Perlé a fait 1-0 (12e). L’arbitre nous annule un but pour un hors-jeu inexistant. Notre adversaire inscrit rapidement le 2-0 (46e). On revient à 2-1. Dans la foulée, on concède le 3-1. Mon équipe a eu les occasions pour égaliser sans y parvenir. Je retiens un bon arbitrage et une rencontre fair-play.»

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Grevels mène 2-0 après trente-deux minutes. Marco Ribeiro relance le suspense (2-1) au meilleur moment possible soit juste avant la mi-temps. Nous avons dominé le deuxième acte. Marvin Verbaarschot égalise (50e) sur une longue rentrée en touche de Yanick Dinis. C’est déjà le huitième but de Marvin. On a eu l’opportunité de gagner 3-2. Denis Teixeira a dribblé le gardien mais deux visiteurs ont empêché le ballon de franchir la ligne fatidique.»

Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Un match équilibré. On a eu la possession du ballon en première mi-temps. Hélas, on manque deux occasions cinq étoiles et, coup classique, Schengen débloque la situation (68e). Mes garçons ont fait preuve de caractère. Luc Thimmesch a égalisé à une minute du coup de sifflet final (1-1). Kopstal n’est pas en réussite. Tôt ou tard, le travail paiera.»



Division 3 série 1

Division 3 série 2