Le match nul (1-1) à Schouweiler n'est pas prêt à satisfaire l’entraîneur Ricardo Soares furieux sur l'arbitre Pierrot Hoffmann. «Les arbitres ne sont pas à niveau», s’offusque-t-il. En D3 Série 1, Beckerich assure le service minimum à Bourscheid (3-2).

Andy De Michele (Beckerich) tente de fausser compagnie à Alen Omerovic (Bourscheid).

Photo: Serge Daleiden

Par Vincent Lommel



Ehlerange au premier tour en Coupe de Luxembourg, Schengen et Schouweiler en championnat. Trois matches avec des «soucis» pour les Aiglons de Dalheim. «Trop c'est trop», s'insurge Ricardo Soares. Des exclusions (3) et des blessures (9) expliquent ce courroux. «Les joueurs adverses commettent des tacles sans jamais jouer le ballon. Une fois, deux fois, trois fois et on ne siffle pas. A un moment, mes joueurs en ont marre.»



Belluschii, Sandro, Almeida, Jaime et Hugo ont été blessés contre Schengen, Francesco, Sergio, Belluschii et Almeida (encore) à Schouweiler. Cheville, genou, tibia, pied trinquent. «Neuf blessures, c’est tout de même incroyable. On ne protège pas mes garçons. Mon équipe est victime mais devient coupable. Elle a reçu trois cartes rouges. Les arbitres ne sont pas à la hauteur. Le niveau ne va pas aller en s’améliorant. Celui qui était désigné dimanche n’a pas dépassé le milieu de terrain. Un des miens part en dribbles mais est sifflé hors jeu. C'est anormal.»



Les dirigeants des Aiglons ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils veulent innover. «En effet. Il est inimaginable d'en rester là. On a pris la décision de filmer la rencontre face à Kopstal. On enverra la vidéo à la FLF.» Sportivement, le but du 1-0 inscrit par Wolf sera annihilé par celui de Nuremberg (1-1).

Weber héros du FC Brouch, tuile pour Schaefer



Battu o-2 par Schouweiler lors de la journée inaugurale du 17 septembre, Brouch est parvenu à réagir contre Kopstal (1-1) qui a égalisé grâce à Sousa pendant… le temps additionnel. Un point tombé du ciel. Pourtant le FCK s’est permis le luxe de vendanger des occasions à la pelle et, cerise sur le gâteau, a manqué la conversion de deux penalties!



«Mon gardien Jerry Weber a livré une superbe prestation en les détournant à 1-0 (but de Bill)», se félicite le coach Fernand Alff.



En D3 Série 1, Rambrouch a subi la loi (4-1) de Grevels. La tuile est la grave blessure (genou) de Mike Schaefer «absent pour plusieurs mois», affirme Patrick Koecher.

ILS ONT DIT



Patrick Koecher (entraîneur Rambrouch): «La deuxième mi-temps était catastrophique. Mon équipe n'a gagné aucun duel et a laissé des boulevards aux visiteurs. Une prestation insuffisante. Je dois composer avec sept joueurs blessés à coup sûr absents pour plusieurs semaines. La saison peut devenir très compliquée.» Rambrouch - Grevels 1-4

Christophe Dell'Aera (entraîneur Folschette): «Le club est en phase de reconstruction. Les joueurs apprennent, sont à l’écoute mais cela ne suffit pas. Nous allons continuer à travailler dans le but de s'améliorer. Essayons de prendre quelques points. Certains n'ont pas le niveau requis pour évoluer en équipe première. Ils doivent vraiment se remettre en question. La qualité individuelle de l'adversaire fait la différence. Et si en plus, on fait des cadeaux…» Folschette - Perlé 2-7

Laurent Lefèvre (entraîneur de Beckerich) : «Je retiens uniquement la prise des trois points car notre prestation s'avéra décevante. Bourscheid a ouvert la marque et méritait le nul. Skenderija a égalisé. Un penalty imaginaire permet aux locaux de mener 2-1 au repos. On obtient, nous aussi, un peno imaginaire que Skenderija réussit. Castro inscrit le but de la victoire (80e).» Bourscheid - Beckerich 2-3







Luis Fereira (Beckerich, en vert) en duel avec Jeff Fett (Bourscheid).

Photo: Serge Daleiden