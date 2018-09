La deuxième journée en Division 3 a été fatale à Folschette battu 1-2 par Clervaux. Colmarberg s'est joué de Heiderscheid (6-2). En Série 2, Noertzange a torpillé l’ambitieux Schengen (4-1). Clemency occupe le leadership.

Division 3: Clervaux et Noertzange frappent fort

Le point après la deuxième journée en D3

Programmée en milieu de semaine, la deuxième journée en Division 3 a été fatale à Folschette battu 1-2 par Clervaux en pleine bourre. Colmarberg s'est joué de Heiderscheid (6-2). En Série 2, Noertzange, l'équipe de Claudio Lombardelli, a torpillé l’ambitieux Schengen (4-1). Clemency occupe le leadership.

20 Folschette - Clervaux 1-2. - La formation de l'US Folschette. Photo: Stéphane Guillaume

Par Vincent Lommel



Après le premier tour de la Coupe de Luxembourg dimanche, les clubs de D3 avaient l’honneur de renouer avec la compétition domestique dès mercredi soir. La troisième journée aura lieu le week-end prochain et ponctuera cette semaine anglaise. Reisdorf (2-1) puis Folschette (2-1) sont tombés dans leurs installations au détriment d’une équipe de Clervaux heureuse d’une entame parfaite et qui se pince presque pour ne pas rêver. Polanco et Schrantz ont été les buteurs de Clervaux. «La saison 2017-2018 fut tellement ingrate qu’il est délicat de se fixer un véritable objectif», remarque le président Francis Kler. «N’empêche les transferts de plusieurs garçons (8 au total) ayant évolué plus haut qu’en D3 doivent nous permettre de progresser, de jouer un rôle au classement. La saison sera intéressante.»

Colmar-Berg, lui aussi, se félicite de deux succès de rang. Bourscheid (1-4) et Heiderscheid (2-6) ont été punis. Matias, Barroso, Barbosa, Pina (2x) et Marbes ont marqué pour Colmar-Berg. Les deux buts des locaux sont l'oeuvre de Bertomeu et Chiriac. «6-2 est un score trompeur. Le réalisme a prévalu», analyse l’entraîneur Carlos Pereira. «On a marqué aux bons moments.» Bourscheid est bon dernier (0 point, 10 buts encaissés).

Noertzange déjoue les pronostics

Sur le papier, le duel entre Schengen et Noerztange était a priori déséquilibré. L’éclatant succès 4-1 (Kamberi 2x, Sabotic 2x) du FCN H.F. constitue une surprise de dimension. Avec 25 matches au compteur avec les Roud Léiwen, Claudio Lombardelli (39 ans) connaît la musique. «Je dirige aussi les U11 au F91. Le terrain de Noertzange est à proximité de mon domicile. Il me tardait de débuter une expérience avec des seniors.» Vingt joueurs sont arrivés lors du mercato. «La mission ne s’annonce pas si simple. Je ne fixe aucun objectif précis. On verra.» Clemency, de son côté, réalise un sans-faute au contraire de Kopstal (0 point, 7 buts encaissés).

Ils ont dit



Francis Kler (président de Clervaux): «L’équipe a réalisé une belle performance. Je la complimente. Nous n’avons pas dominé les débats mais nous avons concrétisé nos occasions. L’expérimenté Camara a essayé de s’en tirer à son avantage mais son garde du corps était omniprésent pour l’embêter.»

Claudio Lombardelli (entraîneur de Noertzange): «On a pressé haut un adversaire que nous n’avons pas laissé jouer. Mon gardien a livré une très bonne prestation. La victoire est méritée.»

Deux chiffres à retenir



3. - Trois matches (sur cinq) se sont terminés sur un score de 2-2 en Série 2. Plutôt rare.

10. - Colmarberg a inscrit dix buts en deux rencontres. Un sacré ratio.

L’affiche à surveiller

En Série 2, la première place sera en jeu lors de Noerztange - Clemency au terrain de la Rue de l’Ecole. L’Etoile Sportive n’a pas encore encaissé de buts.