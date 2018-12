La quatorzième journée était la dernière de l’année. Le FC Brouch et Troisvierges se sont quittés sur le score de 4-4! Beckerich s’est rassuré. En Série 2, Moutfort/Médingen a privé Clemency d’un quatorzième succès de rang. Deuxième victoire pour Dalheim.

Division 3: Brouch déchante, Clemency perd ses premiers points

La quatorzième journée était la dernière de l’année. Le FC Brouch et Troisvierges se sont quittés sur le score de 4-4! Beckerich s’est rassuré. En Série 2, Moutfort/Médingen a privé Clemency d’un quatorzième succès de rang. Deuxième victoire pour Dalheim.

Par Vincent Lommel



C’est l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Avec trois succès au compteur, le FC Brouch (7e) misait sur la venue de Troisvierges (8e) pour en décrocher un quatrième. «Normalement quand tu mènes 3-1, tu dois aller au bout», remarque l’entraîneur Fernand Alff. «Des erreurs individuelles ont fait le bonheur des visiteurs qui ont renversé la vapeur.» De 3-1 à 3-4, le scénario fait mal, encore un peu plus en supériorité numérique (exclusion sévère du visiteur Diogo Pinto). L’égalisation consécutive à... un but contre son camp, dans les arrêts de jeu, sauve (à peine) les apparences.



«J’entraîne un groupe excessivement jeune. Les gamins sont motivés. Ils apprennent le métier mais ils paient leur inexpérience. Au deuxième tour, l’envie sera de progresser.»

14 Brouch - Troisvierges 4-4. - José Orlando, l'arbitre de la rencontre. Photo: Serge Daleiden

Le Racing Troisvierges a effectué des progrès considérables depuis le 2 septembre. Un bilan catastrophique de 4 sur 28 laissait entrevoir le pire. «Je partais d’une page blanche», souligne Yves Schanck. Les innombrables blessures m’ont obligé à utiliser… 34 joueurs! On a livré un seul match catastrophique (défaite 2-6 à Wilwerwiltz) sinon les autres étaient plus qu’honorables.»

Un déclic se produisit face à Bourscheid (2-1, le 11 novembre). «Un repas pris ensemble a permis d’aplanir les choses. Je vais récupérer des garçons à la reprise. On verra.» Le trio de tête Colmar-Berg, Reisdorf et Folschette a pris bonne note du cuisant revers 1-6 de Clervaux (4e) chez une équipe de Beckerich (5e) capable du meilleur comme du pire.



Série 2 : Clemency manque la passe de quatorze

L’ES Clemency a attendu treize rencontres avant de laisser quelque chose à un adversaire. «Moutfort, c’est costaud», assure Fabio Iannelli. Un score de 3-3 sanctionne les débats. «Nous aurions pu gagner. Ce résultat ne me tracasse pas.» La montée en D2 est quasiment acquise.



Moutfort/Médingen (4e) sera à suivre de près dès la reprise. Troisième du classement, Kopstal s’en méfiera comme la peste dans la lutte pour la place de barragiste (3e). Schengen (2e) paraît hors de portée. Le match nul (2-2) contre Noertzange ne fait pas ses affaires. «A 2-0, on s’est relâché alors que notre adversaire prenait des risques. Nous avons concédé le deuxième but à quatre minutes du coup de sifflet final», peste Yves Block.

Lasauvage (5e) n’avance plus. La Minière a concédé un quatrième revers en cinq rencontres. La lanterne rouge, Dalheim, est venue lui jouer un mauvais tour. «On a joué de la même manière», souligne l’entraîneur des Aiglons, Ricardo Soares. «Une fois n’est pas coutume, la réussite était à nos côtés. Ce 3-1 me comble d’aise.» Une performance qui permet aux Aiglons d’entretenir l’espoir de ne pas terminer dixième et bon dernier. Le duo Munsbach-Gasperich compte quatre longueurs d’avance alors qu’il en reste 39 à distribuer.

Réactions

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «Nous n’avons pas bien joué mais nous devions gagner, au minimum, par neuf buts d’écart. C’était bon jusqu’au grand rectangle puis on a manqué de précision. L’équipe est sur le bon chemin.» (Beckerich - Clervaux 6-1)

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid/Eschdorf): «Le fait de revenir à 1-2 juste avant le repos était idéal. On égalise dès la reprise. Folschette, coup sur coup (53e, 57e), a tiré profit de deux erreurs individuelles pour prendre le large. Le 3-4 est survenu trop tard (87e). Je félicite les garçons pour leur combativité.» (Heiderscheid - Folschette 3-4)

Les chiffres de la journée



54. Le nombre de buts inscrits lors de la 14e journée en Séries 1 et 2.

40. Le nombre de points pris par Clemency sur 42 possibles.

A l'affiche



En Série 1, la première place sera l’enjeu du match de reprise (24 février) entre Colmar-Berg et Reisdorf. D’ici là, il y a les vacances et le mercato…