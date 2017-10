En série 1, la quatrième journée a vu la formation de Bourscheid partager l’enjeu à Folschette alors que Grevels a signé son quatrième succès de rang après son succès 4-1 face à Heiderscheid/Eschdorf. En série 2, Clemency a posé des problèmes à Echternach, grandissime favori à la montée.



Par Vincent Lommel

Ancien footballeur de Wiltz, Colmar-Berg, Berdorf/Consdorf et Feulen (D1) en 2016-2017, Alen Omerovic (32 ans) se targue d’avoir évolué durant sept ans en Promotion d’Honneur. Il aurait pu retrouver cette division cet été. «Charles Leweck m’avait téléphoné pour venir à Erpeldange. J’habite Bourscheid. Le club du village a pris ses renseignements», souligne Alen Omerovic. «Après réflexion, j’ai accepté de me lancer dans le job de joueur-entraîneur.» Le football pratiqué au plus bas niveau au pays était un saut dans l’inconnu.



«Le jeu ne me surprend pas. Il y a de bonnes et de moins bonnes choses. Par contre, c’est un peu plus compliqué au niveau de la mentalité. Je suis surpris dans le mauvais sens.» Parfois, on s’entraîne, parfois on zappe une séance. Au sein de mon effectif, plusieurs garçons ont les qualités requises pour évoluer en D2.»



Un gardien de 53 ans



Encore faut-il en avoir envie. Le gardien (19 ans) supposé être titulaire brille par son absence. «Blessé ou pas, il évoque des excuses. Je n’ai plus besoin de lui.» Le sauveur s’appelle Jos Braun. «A 53 ans, il a disputé les quatre premiers matches.» A l’instar de ses coéquipiers, il s’efforce de faire le job. «Bourscheid avait récolté six unités la saison passée. On en a déjà quatre et nous aurions dû en comptabiliser sept. C’est encourageant.» Le renouveau est en route.



«Il faut continuer à travailler. Nous menions 2-1 à Folschette. L’égalisation tardive (86e) résulte d’une double erreur. Je peste.» Septième, le CSB rêve de la troisième place. «Et pourquoi pas?» Perlé (3-0 à Rambrouch) et Grevels (4-1 à Heiderscheid/Eschdorf) réalisent un sans-faute.

Dans la série 2, personne ne présente un bilan parfait - Schouweiler est leader avec 10 sur 12. Clemency s’arrête à trois victoires consécutives: Echternach lui a fait mordre la poussière (2-1). «Fernandes, sur coup-franc, fait 1-2 », observe le coach Jean-Louis Michel. «Kappler filait au but (85e) mais l’arbitre pourtant bien placé a sifflé hors-jeu. La fin de match fut houleuse avec un banc visiteur très provocateur.» Le charme de la Division 3.



Ils ont dit



Yves Hansen (entraîneur de Gevels): «La victoire 4-1 à Heiderscheid est méritée. Le gardien local a offert deux cadeaux de Noël. Notre adversaire a changé de keeper au repos car le titulaire était malade. L’arrivée de Paulo Parreira en tant que co-entraîneur est une bonne nouvelle. Son attitude, très professionnelle, permet au groupe de progresser. Il a été décidé de passer de deux à trois entraînements par semaine.»

Christophe Winandy (entraîneur-adjoint à Schouweiler): «Via Joachim (4e) et Tria (7e), on mène rapidement 2-0. Kopstal relance le suspense sur un penalty discutable. Mené 3-2, Kopstal a poussé et dominé les débats. Un carton rouge (80e) à l’encontre de l’un des siens nous a permis d’avoir des espaces… sans en profiter. Un score de parité aurait été plus logique.»

Jacques Foetz (entraîneur Tricolore Gasperich): «Mon équipe est bien entrée dans le match sans être capable de marquer un but. Schengen, sur des contre-attaques, a inscrit deux buts (2-0). Dès la reprise, on a pris des risques alors que notre adversaire s’est contenté de jouer la montre. Un magnifique coup-franc de Bejaoui nous offre le 2-2. Si le match avait duré quelques minutes de plus, nous aurions probablement gagné.»



