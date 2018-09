Les clubs de Division 3 ont repris le collier. Il y a deux séries de dix clubs. Un référendum organisé début juin a validé le projet de disputer trois phases (aller, retour et aller) soit un total de 27 journées au lieu de 18.

Sport 3 min.

Division 3: 27 journées au programme!

Le point après la première journée de championnat

Les clubs de Division 3 ont repris le collier. Il y a deux séries de dix clubs. Un référendum organisé début juin a validé le projet au fait de disputer trois phases (aller, retour et aller) soit un total de 27 journées au lieu de 18. Folschette et Camara frappent d’entrée. En série 2, Christnach/Waldbillig s’impose 6-4 à Dalheim. Schengen a pris la mesure de Kopstal (3-0).

Par Vincent Lommel



C’était un sujet à la mode et une discussion à envisager. Contrat rempli. A y regarder de près, les clubs inscrits en Division 3 - hors coupe de Luxembourg et Coupe FLF - disputaient «seulement» 18 matches de championnat échelonnés entre début septembre et fin mai. C’est trop peu sur une aussi longue période. La FLF a décidé de prendre le taureau par les cornes. 17 des 20 clubs ont répondu présent à un référendum mis sur pied pour valider, ou non, le projet de programmer 27 journées et non plus 18.



Quatorze clubs ont donné leur accord, deux ont préféré ne pas se prononcer, un s’est abstenu et trois manquaient à l’appel. La majorité l’emporte. C’est parti pour un championnat nouvelle mouture qui verra les équipes s’affronter à trois reprises. La première journée est dans le rétro.



En Série 1, l’US Folschette a dicté sa loi à Troisvierges (4-1). Nouveau venu, Soriba Camara (44 ans) fait déjà parler la poudre. «Soriba a marqué onze buts en préparation, trois dimanche et il est le chouchou du public», se félicite le président Christian Semeraro. «Un attaquant n’est rien sans ses coéquipiers. Je me refuse à évoquer la montée.»



Colmarberg, Reisdorf et Clervaux sont ambitieux. «Le score de 4-1 (Gomes 3x, Santos) face à Bourscheid est forcé. La sortie sur blessure de l’attaquant adverse Schank a facilité notre tâche. Nous devons mieux faire si on veut jouer un rôle en vue», explique l’entraîneur de Colmarberg, Carlos Pereira.

Edmond Kamberi (Noertzange) tente de s'opposer à David Duarte (Gasperich). Photo: Michel Dell'Aiera

Schengen déjà là, Christnach s'adjuge la première manche

Loin des strass et des paillettes de l’US Open orphelin de Roger Federer éliminé, les Aiglons Dalheim et Christnach/Waldbillig se quittèrent sur un score de tennis. 6-4 pour l’Olympia (0-1, 2-1, 2-4, 6-4 : C. Pereira, G. Artois 3x, K. Dos Santos 2x) au terme d’un match complètement dingue. «A 2-4, j’ai procédé à trois remplacements», analyse le mentor Tun Valente. Exit Weirich, C. Pereira et Hirt. Bonjour Da Silva, Mota et K. Dos Santos. Une audace payante. «On a davantage joué au ballon.»



Sur une pelouse en mauvais état, Schengen n’a rien laissé au hasard à Kopstal (3-0 : Manfrin 2x, Winckel). «C’était rapidement 1-0 puis 2-0 sur penalty. On a géré la deuxième mi-temps», confie Fabien Matagne. Sa formation est favorite numéro 1 au titre de champion.

Ils ont dit



François Kler (président de Claravallis Clervaux): « Le nouveau mode de fonctionnement du championnat constituera un parcours de longue haleine. On ne pourra dresser un bilan soit positif soit négatif qu'après le dernier match. Le club salue cette nouvelle formule, vu qu’il veut aussi innover.»

Christian Semeraro (président US Folschette): «Disputer 18 matches était insuffisant, surtout en regard d’une trêve de quatre mois. Je ne suis pas fan d’affronter trois fois le même adversaire. Mais il n’y a pas 3000 solutions si on veut élargir le calendrier.»

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «Avant le groupe s’entraînait dix mois pour disputer dix-huit matches en quatre mois et demi. La nouvelle formule est nettement meilleure.»

Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Au lieu d’agir, mes joueurs ont plus souvent réagi. La première mi-temps était encore équilibrée. A 0-2, mes joueurs n’y étaient plus. Ils doivent être plus volontaires lors des prochaines rencontres.»

Lucien Komes (président de Munsbach): «Un match très physique avec des occasions des deux côtés. On a eu de la malchance avec trois tirs sur la barre transversale mais c'est 0-0 contre Moutfort.»

Deux chiffres à retenir



27: les 20 clubs ont la chance de disputer 27 matches de championnat. Un sacré changement.

6: six équipes (Clervaux, Folschette, Heiderscheid, Christnach, Schengen et Clémency) ont gagné en déplacement.

L’affiche à surveiller



La deuxième journée a lieu mercredi 12 septembre. En Série 1, Folschette - Clervaux vaudra le détour.