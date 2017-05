Steinfort et Boevange sont promus, Wincrange jouera les barrages. Brouch et Clervaux sont rétrogradés, Troisvierges passera par un match d'appui. En série 2, Aspelt et Biwer accèdent à la D1. En bas, Schouweiler et Echternach sont condamnés. Le CS Oberkorn pas encore.

Par Daniel Pechon



Série 1: Troisvierges écrasé



Souverain, Steinfort fête sa première montée depuis 2008. Son premier titre depuis 2006. Le Sporting ne termine finalement pas invaincu, battu 3-0 à cause des 25 dernières minutes de la saison jouées à Ell, en encaissant des buts de Xavier Gena (68e), de Charel Heusbourg (82e) et Joé Frisch (85e).

Cinquième, Ell clôture sa huitième saison en Division 2 sans jamais avoir terminé sous la dixième place.

Après un dernier partage face à Larochette (3-3), seul promu qui s'est maintenu cette saison dans la série, Wincrange, routinier des barrages, jouera son quatrième match d'appui en sept saisons, face à Pratz/Redange.

Vainqueur à Useldange 2-4, Feulen finit à la quatrième place, avec la deuxième ligne offensive la plus efficace derrière Steinfort. A la huitième place, Useldange réalise sa meilleure saison en 17 ans.

Avec un deux points sur dix-huit, Hosingen a glissé de la troisième à la septième place, battu une dernière fois par Boevange (3-5). Quatrième avec 56 points la saison dernière, Boevange retrouve la Division 1, en terminant avec deux places et trois points de mieux.



La fête à Boevange.

Photo: Charlot Kuhn

Diekirch a cumulé un dernier succès à Brouch 5-1 et vécu, enfin, un premier championnat paisible après avoir basculé trois fois de Promotion d'Honneur à la Division 2, terminant les cinq dernières saisons au mieux à une onzième place. L'attaque des Young Boys a secoué les filets 59 fois, le meilleur cru en 10 ans.

Dernier suspense, dans la lutte pour éviter la place de barragiste, Gilsdorf a écrasé Troisvierges qui a égalisé à 1-1 au quart d'heure avant de s'effondrer 7-1, avec un triplé d'Edwin Muratovic, un doublé de Kevin Teixeira et Elmar Dias pour Gilsdorf.

Enfin, Colmar-Berg, vainqueur 5-1 de Clervaux, a toujours terminé entre la 9e et la 11e place depuis son retour en Division 2, voici 6 ans. Cette année à la dixième!

Série 2: match d'appui pour l'ASL Porto



Aspelt rejouera en Division 1 et a conquis le titre de champion au prix d'une neuvième victoire consécutive face au CS Oberkorn (5-1). Les Red Boys seront accompagnés à l'étage supérieur par Biwer, battu le dernier match.

Pour conserver la troisième place, l'ASL Porto a vaincu 3-0, Biwer. La meilleure défense de la série, celle de l'ASL Porto a bridé celle de Biwer, la meilleure attaque qui n'avait jamais été muette cette saison mais qui conserve le statut de meilleure attaque (66 buts).

Mensdorf, quatrième mais avec un seul point gagné sur le second tour face aux autres équipes du Top 5, a battu et renvoyé Echternach en Division 3 (1-5). Le Daring subit sa deuxième culbute en deux saisons.

Victorieux du Luna Oberkorn (2-4) cette dernière journée, Merl termine à un meilleur classement depuis quatre saisons, cette fois à la cinquième avec un total de 50 points contre une septième place et 39 points en mai 2016.

Moutfort a pu éviter la relégation avec une victoire face à Schouweiler 5-1 et boucle sa quatrième saison en Division 2 à une onzième place avec une certaine régularité, après avoir terminé neuvième, onzième et dixième respectivement les trois saisons précédentes.

Contrairement à ses deux précédentes ascensions en Division 2, Ehnen, promu, a réussi le maintien avec brio en finissant avec son plus net succès de la saison face à Berdorf/Consdorf 6-1, à une neuvième place, soit le meilleur classement en pratiquement 20 ans du Vinesca.

En battant Ehlerange, qui finit septième et meilleur promu des deux séries de Division 2, Bettembourg, avec deux buts inscrits dans les 20 dernières minutes, a gagné le droit de rejouer en Division 2 la saison prochaine après une saison stressante, égalant la pire prestation du club datant de 1979/80, à la dixième place.

Mais cette saison est très particulière et atypique en série 2 pour les montants et descendants.

Aspelt rejoint la division 1 après l'avoir quittée il y a 40 ans. Pour Biwer, deuxième montant, c'était il y a 23 ans et le barragiste ASL Porto, l'a quittée voici 33 ans. En bas de tableau, Echternach, descendant, n'a jamais joué en Division 3 depuis l'après-guerre et le CS Oberkorn n'y a simplement jamais évolué mais peut encore éviter la culbute en gagnant son match de barrage. Les trois descendants de Division 1 de la saison dernière occupent tous une des cinq dernières places, dépassés au classement par les deux promus, Ehnen et Ehlerange.