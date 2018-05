Agé d'à peine 34 ans, Alain Thunus prendra la saison prochaine le relais de Stéphane Moutschen au poste d'entraîneur du SC Ell, actuel quatrième au classement de Division 2, Série 1.

Division 2, Série 1: Alain Thunus sera le futur entraîneur d'Ell

Par Daniel Pechon

Stéphane Moutschen a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait congé du SC Ell en fin de saison, avec la satisfaction d'une cinquième place avec 45 points décrochée la saison dernière en D2, série 1, et probablement le même bilan, à peu de choses près, à la fin de cette saison. Ell est actuellement quatrième avec 39 points et doit encore disputer trois matches plutôt corsés (Berdorf-Consdorf, Schieren et Larochette) .

Alain Thunus, 34 ans, avait signé comme joueur (défenseur) la saison dernière à Ell et enfilera le costume d'entraîneur la prochaine saison. Son profil colle parfaitement à celui recherché par le club, annonce-t-on du côté du comité. Il reste un joueur fort apprécié depuis son arrivée à Ell. Avant d'arriver chez les Mauves, Alain Thunus avait défendu les couleurs de Lorentzweiler en D1, et de Mertzig.

Thunus sera secondé par Mike Brimmeier, qui restera en charge de l'équipe 2 et était déjà assistant de Stéphane Moutchen.



Le SC Ell entamera l'été prochain sa dixième campagne en Division 2, avec une certaine régularité puisque ses classements finaux successifs ont toujours été compris entre la cinquième et la dixième place.