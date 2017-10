Septième victoire en huit matches pour la Jeunesse Schieren avec cette fois un large succès face à une équipe d'Harlange-Tarchamps qui n'a rien pu faire face aux hommes de Nilton Rocha (5-0). En Série 2 Ehnen a bien failli accrocher le leader Remich/Bous (2-3).



Par Thibaut Goetz

Il y avait foule dans la surface de réparation d'Harlange-Terchamps.

Photo: Serge Daleiden

Le match des extrêmes entre une Jeunesse Schieren étincelante depuis le début de saison et une équipe d'Harlange-Tarchamps engluée dans les profondeurs du classement n'a pas véritablement réservé de surprise. Les Green Boys ont comme Colmar-Berg, Feulen et d'autres avant eux, subi la loi d'une équipe de Schieren une nouvelle fois déchaînée avec deux buts de Morais (54e, 83e), un de Duarte (60e) et deux réalisations pour le duo composé de l'entraîneur et de son adjoint, Nilton Rocha (78e) et Bruno Matias (24e).

Nilton Rocha à qui véritablement tout sourit pour sa première expérience en tant qu'entraîneur: «Pour une première c'est un rêve! Aujourd'hui c'était bien, on a produit du bon football. J'ai amené de très bons joueurs ici, qui pourraient même jouer en Promotion d'Honneur ou en BGL Ligue. L'équipe était descendue l'an passé, elle n'avait pas d’âme, pas de cohésion et prenait beaucoup de cartons. Maintenant elle est plus forte et l'objectif on ne va pas le cacher, c'est la montée en D1», explique l'ancien Ettelbruckois.

Harlange-Tarchamps a craqué en seconde mi-temps

La marche était sans doute trop haute pour une équipe d'Harlange-Tarchamps qui n'a pourtant pas eu à rougir de sa prestation en première mi-temps. L'entraîneur des Green Boys, Christian Melchior ne tarit pas d'éloge à l'encontre de Schieren. «Pour le moment Schieren est la meilleure équipe que j'ai vue en Division 2.» Mais il estime aussi que la Jeunesse n'est pas invincible: «Avec de la volonté, de l'engagement et de la discipline tactique il y a quelque chose à prendre contre une telle équipe».



Christian Melchior (à gauche) battu mais pas résigné. Les Green Boys s'en relèveront.

Photo: Serge Daleiden

Le technicien annonce aussi la couleur, Harlange-Tarchamps va réagir et il y a urgence : « Maintenant on a un match de Coupe, on n'a donc rien à perdre. Ce sera une bonne préparation pour les matchs importants qui vont suivre. Et croyez-moi on ne va pas continuer comme cela très longtemps ! ».



Ils ont dit

Jean-Marc Gattullo (après la défaite 4-2 de Bettembourg face au CeBra): «On ne peut être que frustrés. Nous avons trois ou quatre occasions en première mi-temps et on ne marque pas. C’est à chaque match la même chose, on ne concrétise pas et on se fait avoir. En deuxième mi-temps on est pris à froid et puis ensuite on s'écroule. C'est encore une fois frustrant parce qu'on arrive à amener le ballon devant pourtant. On va continuer à se battre, l'état d'esprit est bon. Tout cela n'enlève rien au mérite du CeBra. Nous allons à Remich pour la prochaine journée et ils survolent le championnat. Il nous manque un tueur devant le but, il faut qu'on aille en chercher un.»

Arthur Marques (après la défaite 1-0 de Moutfort à Walferdange): «C'était un match disputé mais je suis d'avis que celui qui marquait le premier prenait un grand avantage. Si on avait pu marquer en premier nous aurions gagné ce match. On a pris un but et bien sûr en cherchant à égaliser on a naturellement pris un but en contre. On ne va pas enlever le mérite à Walferdange tout de même. On doit continuer à travailler, si on enlève les 4 buts encaissés contre Ehlerange nous sommes parmi les meilleures défenses du championnat. C'est devant que cela pose problème, cela se joue sur des détails on a perdu 3 matchs en tout sur le score de 1-0 seulement. Et ce n'est pas une excuse mais nous n'avons joué qu'un seul match à domicile (0-1 contre le CSO) comme notre terrain est en travaux.»

Claude Leogrande (après la victoire de Mensdorf 4-1 contre Lasauvage): «Malgré la victoire, c'était un très mauvais match de notre part! On mène 1-0 en première mi-temps avec un penalty de Rachid Yassin mais Lasauvage s'est procuré trois grosses occasions pour marquer. C'était notre plus mauvaise première mi-temps de la saison. En deuxième c'était un peu mieux mais Lasauvage a réussi à égaliser. On a ensuite réagi et on s'est enfin battu pour gagner ce match avec de nombreuses occasions. On marque trois fois avec notamment un but de Jankowoy qui était absent un an suite à une blessure. Ensuite encore deux buts de Yassin mais c'était un mauvais match de notre part. Il y a beaucoup d'absences aux entraînements en raison des nombreuses blessures et chaque dimanche je dois composer avec ce que j'ai. Espérons que cela ne va pas continuer comme ça.»