(DP). - Après les arrivées déjà annoncées de José Ferreira, de Wormeldange, de Jean Steinmetz, de Munsbach, et de Tom Gieres, de Weiler, le Syra Mensdorf (Division 2) accueille deux nouvelles recrues: Pit Siebenaler, un milieu défensif du CS Grevenmacher, et Max Kerchen, le jeune gardien de but de 21 ans du F91 Dudelange.



Mensdorf va aussi disposer d'un attaquant supplémentaire, grâce au retour de Domenico Del Bene, parti la saison dernière à l'US Sandweiler.



Les joueurs engagés sous forme de prêt voici un an, ont signé un transfert définitif. Il s'agit de Vic Speller et Damien Steinmetz de Grevenmacher, et d'Ivo Leogrande et Mathieu Schmit de Wormeldange.

Autre bonne nouvelle pour Claude Leogrande, l'entraîneur du Syra: aucun joueur du cadre de l'équipe de la saison dernière n'a quitté le club, à l'exception des joueurs amenés à poursuivre leurs études à l'université.

«Il y a pas mal d'arrivées, mais avec l'avantage de la qualité plutôt que de la quantité. C'est un bon cadre, équilibré, avec des joueurs qui ont de l'expérience associés à de nombreux jeunes. L'objectif sera de faire aussi bien que la saison dernière», explique Claude Leogrande, qui a amené l'équipe à la quatrième place (51 points), l'année passée en Division 2 Série 2. La reprise des entrainements est fixée au mardi 11 juillet.