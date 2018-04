Le duel entre les deux clubs d’Oberkorn a accouché du partage des points (1-1) entre le Luna et le CSO. En Série 1, ça plane toujours pour Schieren, vainqueur (0-2) à Harlange-Tarchamps, et pour le Rupensia Larochette qui signe une deuxième victoire consécutive cette fois à Colmar-Berg (1-2).

Division 2: pas de vainqueur dans le derby d’Oberkorn, Larochette grappille en Série 1

Le duel entre les deux clubs d’Oberkorn a accouché du partage des points (1-1) entre le Luna et le CSO. En Série 1, ça plane toujours pour Schieren, vainqueur (0-2) à Harlange-Tarchamps, et pour le Rupensia Larochette qui signe une deuxième victoire consécutive cette fois à Colmar-Berg (1-2).

Par Thibaut Goetz

Match traditionnellement attendu et toujours très tendu, le derby d’Oberkorn aura proposé cette saison très peu de buts lors de ses deux rendez-vous. Avec une courte victoire (0-1) du Luna à l’aller lors de la 8e journée en octobre dernier, et ce dimanche un match nul (1-1) assez logique, même si le CSO de Kenan Skrijelj aurait pu infléchir la tendance en sa faveur en fin de rencontre.

18 Discussion entre deux joueurs du Luna Oberkorn: Steve Simon et Paul-Jean Hubert Photo: Michel Dell'Aiera

Pour Cédric Philippe, l'entraîneur des Rouges du Luna, le résultat est tout à fait logique: «Ce fut un derby comme on les aime, quoi que... assez calme. Le match nul est vraiment équitable au final. En première mi-temps, nous menons 1-0, mais on ne tient pas jusqu’à la fin. Ça commence à devenir embêtant de se faire rejoindre de cette manière, surtout que ce n’est pas la première fois, c’est déjà arrivé à Merl-Belair, et puis contre le CeBra. C’est dommage, car on notre première mi-temps nous avait permis d’être bien dans le match. La réussite que nous avions eue à l’aller nous a fuis au retour. En tout cas, les résultats ne reflètent pas le travail du groupe», analyse l’entraîneur du Luna.

Dans le camp d'en face, du côté du CSO, Kenan Srijelej estime pour sa part que son équipe a loupé l’occasion d’empocher trois points: «En première mi-temps, nous n’étions pas très bien dans le match, et surtout pas suffisamment agressifs dans les duels. Le Luna ouvre la marque sur un penalty, puis nous avons eu quelques occasions d’égaliser, mais pas grand-chose. En deuxième mi-temps, on a vraiment dominé et réussi à égaliser. Ensuite, on aurait pu gagner le match, mais on n’a pas eu de réussite avec trois grosses occasions manquées dans les cinq dernières minutes.»

Ils ont dit



Celso Tavares (entraîneur de la Jeunesse Gilsdorf): «C’est une bonne prestation de mon équipe, avec trois beaux buts qui sont le fruit de notre travail à l’entraînement. En première mi-temps, on a été très forts collectivement, avant de gérer le match en deuxième. On encaisse encore un but sur une faute imaginaire… Comme d’habitude, l’arbitre a sifflé deux penalties contre nous, mais notre gardien a sorti des beaux réflexes. Le chemin est encore long, mais nous croyons en nous.» US Feulen - Jeunesse Gilsdorf 1-5



Rasmin Kalabic (entraîneur de la Jeunesse Useldange): «C’était un match difficile! Pour eux, il s'agissait d'une des dernières chance de finir troisièmes, et pour nous, c'était l’occasion de creuser l’écart. On a fait un bon match: on convertit un penalty dès la 7e minute, mais trois minutes plus tard, ils égalisent à 1-1, et puis juste avant la mi-temps, à la 44e minute, on marque le 2-1. Après une faute de notre part en défense, Ell a recollé à 2-2, et à la fin on parvient à forcer le 3-2 à la 88e minute! On marque beaucoup, certes, mais ce dimanche, ça n’a pas bien fonctionné, c’était peut-être la pression. Tout reste ouvert, mais on a déjà au moins assuré la troisième place; après, on ne sait jamais, en football, tout est possible.» Jeunesse Useldange - SC Ell 3-2



Patrick Kettmann (entraîneur de Diekirch): «On a bien joué, bien travaillé sur le terrain, et au final, on aurait dû gagner! L’USBC a arraché un point, mais je trouve que c’est un hold-up. Ce n’était pas mérité pour eux, on a clairement perdu deux points. En ce qui nous concerne, on va essayer de terminer cette saison le mieux possible, mais on va encore travailler, faire entrer des jeunes dans l’équipe pour qu’ils s’y adaptent, et on verra pour préparer la saison prochaine.» YB Diekirch - US Berdorf-Consdorf 1-1



Jean-Marc Gattullo (entraîneur du SC Bettembourg): «Ce n’était pas notre meilleur match cette saison, mais on sait que c’est compliqué, car tout le monde veut arrêter notre série de onze matches sans défaite. Ce que font mes garçons est exceptionnel. On est tombé sur un adversaire qui joue le maintien et qui n’a rien lâché. On a fait une meilleure deuxième mi-temps, et Geoffrey Daumail nous a permis de marquer deux buts, un en en force des six-mètres, et le deuxième sur penalty. Je félicite mon groupe, on va regretter un peu la première partie de saison, mais on va voir ce qu’on peut aller chercher.» SC Bettembourg - FC CeBra 01 2-0