En Division 2 Série 1, la sensation est venue de l'US Feulen, totalement dépassée par une équipe du SC Ell hyper-réaliste (1-6) qui décroche ainsi sa première victoire avant le derby contre Redange mercredi.

Par Thibaut Goetz



Encore invaincue en Série 1 cette saison après ses victoires contre Koerich et Reisdorf, l’US Feulen a subi son premier revers contre une équipe du SC Ell pourtant en proie aux doutes. Après un seul point récolté en deux matches, les hommes de Stéphane Moutschen devaient réagir et ils l’ont fait d’une superbe manière en étrillant Feulen (1-6) grâce à trois… doublés, ceux de Volckaerts, Schaaf et Frisch.

L’entraîneur ne cachait pas sa satisfaction après cette première victoire de la saison: «C’est une belle victoire, les garçons ont respecté les consignes. On a eu de la chance, j’ai bien dit de la chance de pouvoir concrétiser nos occasions. Contrairement aux autres semaines quand on se créait des occasions et qu'on n’arrivait pas à les concrétiser. Après une demi-heure on menait 4-0, quand on parvient à concrétiser, cela change tout de suite la donne».

Confirmer dans le derby

Mais cette première victoire de la saison ne saurait satisfaire Stéphane Moutschen si elle n’est pas suivie d’une confirmation en bonne et due forme. Cela tombe bien, le SC Ell remet le couvert dès mercredi contre Redange: «Comme je dis toujours, les trois points de ce week-end ne seront intéressants qu’à partir du moment où on confirme par une deuxième victoire. Si c’est pour alterner victoire et défaite ce n’est jamais bénéfique».

Du côté des joueurs du SCE, Ben Schaaf auteur du 0-4 et du 1-5 contre Feulen, espère «continuer sur la même lancée. Il faut rester soudés et respecter les consignes de l’entraîneur. Redange a seulement un point et il y a une bonne chance pour nous d’en prendre trois sur notre terrain».



Du côté de Rodrigue Volckaerts, également protagoniste contre Feulen avec deux buts, la perspective de jouer un premier derby est excitante mais il faut être méfiant car «les derbys sont toujours des matches particuliers, l’équipe qui est moins bien parfois se relance, mais notre motivation sera au maximum». C’est ce qu’attendent de voir les fans du SC Ell qui disputera à cette occasion son premier match de la saison au Um Essig après trois déplacements.