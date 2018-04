C’est peut-être un tournant dans la course au maintien qui s'est déroulé dimanche en Série 2: grâce à sa victoire inattendue (1-2) chez le leader, Remich-Bous, le CeBra s’extirpe de la zone rouge et laisse la place de barragiste au FC Munsbach, défait chez lui (1-2) par Walferdange.

Division 2: le CeBra qui rit, Munsbach qui pleure, pluie de matches nuls au nord

Par Thibaut Goetz

En Division 2, comme ailleurs, le dénouement approche doucement, et les points commencent à devenir de plus en plus difficiles à conquérir, en bas de tableau notamment.



Si, dans la Série 2, Lasauvage n’est pas encore officiellement condamné (pour un petit point), ça sent tout de même très mauvais pour la Minière (7 points), ainsi que pour Moutfort-Medingen, distancé à six longueurs de la place de barragiste. Une place de barragiste qu’a abandonnée le CeBra en allant chercher une victoire inespérée chez le leader, l’URB, et ce, après avoir perdu d’une courte tête (1-0) contre le deuxième, Mensdorf dans cette semaine anglaise.

Christophe Bello (CeBra 01) est forcément un entraîneur heureux au moment de livrer son analyse: «Ce fut une superbe prestation de mes joueurs. Ils ont respecté les consignes que nous avions définies avant la rencontre; ils ont été généreux dans l’effort pendant tout le match. Tactiquement, nous avions décidé de leur laisser le ballon et d’opérer en contre. Nos deux buts sont venus de cette façon, avec toujours de l’agressivité dans la récupération. En deuxième mi-temps, nous sommes revenus avec les mêmes intentions.»



Six nuls en sept matches en Série 1

Et puis arrive un tournant dans ce match, lorsque Remich-Bous se voit récompensé d’un coup de réparation! «Le penalty - que notre gardien arrête - aurait pu nous faire regretter le nombre incalculable de contres mal négociés. Félicitations à tous les joueurs, ils ont fait un match d’hommes et bravo à Remich-Bous, qui sera un beau champion», ponctue Christophe Bello. Le CeBra aura un autre match peu évident à négocier lors de la prochaine journée avec la réception du Red Star Merl-Belair, actuel quatrième du classement.

La joie des Walferdangeois victorieux (1-2) à Munsbach Photo: Michel Dell'Aiera

En Série 1, un seul match s’est terminé sur une victoire, celle de Hosingen à Diekirch (1-2), alors que, fait plutôt rare, les six autres débats ont accouché de résultats nuls, y compris pour les cadors comme Useldangeet l’US Berdorf-Consforf, actuels premiers et troisièmes, qui se sont quittés sur un score de 2-2.

Ils ont dit



Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «La chance n’est définitivement pas avec nous! Nous entrons dans le match en prenant un but dès la première minute, et ensuite, on encaisse un deuxième but où tout le monde voit qu’il y a un hors-jeu... sauf l’arbitre. Comme contre Larochette, on a montré du caractère et nous sommes revenus au score. En deuxième mi-temps, notre gardien n’a fait aucun arrêt, mais nous nous sommes bien battus. On marque le but pour mener 2-3, mais deux minutes plus tard, l’arbitre siffle un penalty discutable contre nous. La bataille pour les barrages continue, l’équipe reste vivante, il faut seulement que la malchance nous quitte.» Pratzerthal-Redange - Gilsdorf 3-3



Fréderic Cicchirillo (entraîneur de Walferdange): «Après avoir évolué dans un nouveau système en 3-5-2 en première mi-temps, on se retrouve mené 1-0 à la pause. J’ai dû revenir à un système plus classique en deuxième mi-temps, un 4-3-3, et là on égalise tout de suite avec Touré M’Bemba, puis on prend l’avantage à la 65e minute via Loan Rickal, à chaque fois sur de belles phases de jeu. A noter l’état d’esprit irréprochable de mes joueurs qui ne cessent de me surprendre. Je les félicite; mes adjoints et moi sommes vraiment fiers d’eux!» Munsbach - Walferdange 1-2

Frederic Cicchirillo. le coach de Walferdange: «Mes joueurs qui ne cessent de me surprendre» Photo: Michel Dell'Aiera

Semir Omerovic (entraîneur d'Ehnen): «Avec les difficultés qu’on a connues pendant la semaine - deux joueurs qui étaient suspendus et notamment un en interne-, on a fait un bon match sur le pkan collectif. De la première à la dernière minute, on a dominé la rencontre, et on n’a jamais eu l’impression qu’on pouvait la perdre. Nous sommes en train de faire une belle saison, maintenant il faut voir les objectifs du club et du comité pour la saison prochaine. Il y a du potentiel, on va voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours au Vinesca Ehnen.» US Moutfort - Vinesca Ehnen 2-5



Frank Otto (entraîneur de l'US Reisdorf): «Le match était équilibré, et le nul (1-1) est justifié. Ils ont reçu un penalty inexistant, que même les joueurs d'Ell n’ont pas compris. On n’a pas beaucoup de joueurs en ce moment, et ce n’est pas évident. Ell s'appuie sur un bon effectif, ils sont très fort sur les côtés, et techniquement, ils sont meilleurs, mais nous on se bat avec tout ce qu’on a, même si nous ne sommes pas les pas les meilleurs tacticiens. On se bat comme des lions. Les gars viennent à tous les entraînements, et mouillent le maillot. On est content que le championnat se termine. Il va falloir tout reconstruire, mais j’espère que la plupart des joueurs vont rester.» US Reisdorf - SC Ell 1-1