Dernier club à n’avoir pas encore signé de victoires en Série 2, la Minière Lasauvage stagne toujours à la dernière place du classement après son match nul (1-1) face au Red Star Merl-Belair lors de la cinquième journée de Division 2.

Par Thibaut Goetz



Qu’il est bien difficile l’apprentissage de la Division 2 pour le promu de Lasauvage, qui a gagné le droit de militer dans le quatrième échelon du football luxembourgeois après sa victoire en barrages, en juin dernier, au bout du suspense contre le Racing Troisvierges. Depuis c’est un parcours compliqué qu’ont connu les hommes de Jean-Paul Ries. Le club a commencé la saison en enchaînant trois défaites consécutives dont une au score lourd face à Munsbach (1-5).

Mais il semblerait qu’une légère embellie soit en train de chasser les gros nuages noirs qui s’accumulent au-dessus du club. Un nul encourageant à Ehlerange (actuel troisième) lors de la quatrième journée (1-1) qui laisse entrevoir du mieux pour la suite. Et c’est à nouveau sur ce même score de parité que Lasauvage a partagé les points, contre le Red Star Merl-Belair, au stade des Mineurs lors de la cinquième journée.

Pour autant le club est loin est loin d’être largué sur le plan comptable puisque avec une hypothétique victoire il pourrait quitter la zone rouge, Amadu Mendes est lucide quand il s’agit d’évoquer la situation: «C’est un mauvais début de saison, mais nous travaillons pour améliorer les résultats. Il y a des matches où nous étions mieux mais où nous n’avons pas gagné. On a pas perdu les deux derniers matches et on espère continuer dans cette tendance. Nous voulons les trois points au prochain match». Et quoi de mieux qu’une victoire dans un derby contre le CSO pour véritablement lancer la saison?

Remich-Bous reçu 5 sur 5

Qui pour arrêter l’Union Remich-Bous? Avec sa cinquième victoire en cinq matches le club fusionné caracole en tête de la Série 2, les hommes de David Spir possèdent en outre la meilleur attaque (21 buts) ainsi que la meilleure défense (2 petits buts encaissés). Cette fois c’est la jeune équipe du CS Oberkorn (23,5 ans de moyenne d’âge) qui a fait les frais de la furia URB avec un score fleuve de 7-0. David Spir revient sur cette démonstration: «J’avais un peu peur comme c’était notre troisième match en une semaine. Ils avaient plus de pêche que nous en début de match. On a marqué le premier et après cela s’est enchaîné, avec un 3-0 à la mi-temps on s’est rendu la tâche facile. Je suis content car à Merl mercredi on avait fait que des mauvais choix. Contre Oberkorn on a pas manqué d’efficacité devant le but et on a été sérieux, discipliné et rigoureux ».

Michel Bucolo en tête des buteurs en Série 2

Avec son triplé réalisé lors de cette cinquième journée, le joueur de l'URB passe de quatre à sept réalisations en tête du classement des buteurs. Et grâce à un doublé son coéquipier Mrad occupe lui la deuxième place avec cinq buts.

Ehlerange reprend sa marche en avant avec une victoire 4-2 face à Moutfort (buts de Soraire, Bazzuchi, Schilts et Mordiconi).



Useldange grille la priorité à Schieren

Changement de leader en Série 1 puisque grâce à la correction infligée à Gilsdorf (5-0), Useldange récupère, à la différence de buts, le fauteuil de leader au détriment de la Jeunesse Schieren victorieuse à Redange (2-1). A la manière de Lasauvage en Série 2, Redange et Reisdorf n’ont toujours pas gagné le moindre match en Série 1.

Dany Glodt, un doublé pour porter Hosingen

Hosingen se rapproche du top 5 après sa victoire contre Larochette (2-1). Grâce à un doublé de Dany Glodt, Hosingen dépasse son adversaire du jour: «C’était un match compliqué, et en plus sur un terrain difficile. Je suis content d’avoir marqué les deux buts, le premier sur un tir de 20 mètres que le gardien laisse filer entre ses bras. Et sur le deuxième en fait je veux faire une passe, le gardien la laisse passer et le ballon termine au fond. Larochette a réussi à marquer sur un corner, notre défense dormait un petit peu. Les trois points nous font du bien».

Harlange-Tarchamps s’est écroulé

Les Green Boys étaient opposés à Koerich une des équipes en forme du début de saison. Buteurs au bout de cinq minutes grâce à Moos, les joueurs de Christian Melchiro ont finalement tout perdu dans la dernière demi-heure (Ruef 62e, Caione 68e et Gomes 88e). Grâce à une meilleure différence de buts par rapport à Gilsdorf (-5 contre -10), les Green Boys demeurent au-dessus de la ligne de flottaison mais pour combien de temps encore?