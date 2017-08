Les attaquants étaient en forme du côté de la Série 1 avec 33 buts inscrits en sept matches, soit une moyenne de 4,71 buts par rencontre. Au sud, l'Union Remich-Bous prend tout de suite les devants après avoir écrasé Munsbach dans le duel des relégués de D1.

Par Thibaut Goetz



En Série 1, la palme de la victoire la plus large (5-0 face au promu de l’US Reisdorf) revient à l'AS Hosingen, qui prend naturellement la tête à la différence de buts.



L’AS Colmar-Berg a également martyrisé (5-1) un autre promu, en l’occurrence les Green Boys Harlange-Tarchamps. Jean-Claude Kemmer, l’entraîneur de Colmar-Berg, revient sur ce premier match de la saison: «On a fait un bon match, mais le score peut paraître sévère pour Harlange-Tarchamps. Il n’y avait pas beaucoup de différences entre les deux équipes, mais on a été plus réalistes devant le but. Pour nous, c’est une saison de transition, avec une équipe qui a à peine 20 ans de moyenne d’âge. On travaille avec les jeunes du coin et on ne s’attendait pas à ce qu’ils apprennent aussi vite.».

La Jeunesse Schieren s’est également promenée, en déplacement à l’US Berdorf-Consdorf (4-0), avec à la clé, un doublé de Duarte et des buts de Fernandes et Matias. Mais la plus belle opposition de cette première journée est sans doute celle qui a accouché de... sept buts, entre Larochette et Ell (4-3).

Ehlerange dicte sa loi à Ehnen



Après avoir connu sa deuxième relégation en l’espace de deux ans, l’Union Remich-Bous s’est largement imposée pour son retour en Division 2: un 6-0 bien tassé face à un autre relégué de Division 1, le FC Munsbach. L’URB affrontera dimanche Itzig, qui a également réussi son retour en D2 avec une nette victoire 0-3 face au Sporting Bettembourg.

Sébastien Marasco, le cornac du Blo-Wäiss, est heureux du résultat après une préparation compliquée: «Des joueurs étaient en vacances, alors la préparation fut difficile. Les 30 premières minutes ont été compliquées pour Bettembourg, et après notre premier but, ils ont lâché physiquement. Et puis notre but en début de deuxième mi-temps les a un peu assommés», explique le technicien.

Autre équipe appelée à jouer le haut de tableau cette saison, Mensdorf s’est imposé 4-1 face au Red Star Merl-Belair. Les hommes de Claude Leogrande se déplaceront la semaine prochaine au CS Oberkorn, victorieux en ouverture de la Résidence Walferdange (1-3) pour l’une des affiches de la deuxième journée en Série 2.