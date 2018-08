C'est reparti en D2! Promu, Perlé se réorganise suite au décès du président Baudot. La victoire 5-1 contre Pratzerthal-Redange met du baume au coeur. En série 2, le Luna Oberkorn a surclassé Ehlerange (4-1). Walferdange s'impose dans le final (1-0) à Itzig.

Division 2: entrée en matière réussie pour Perlé, le Luna et Walferdange

C'est reparti en D2! Promu, Perlé se réorganise suite au décès du président Baudot. La victoire 5-1 contre Pratzerthal-Redange met du baume au coeur. En série 2, le Luna Oberkorn a surclassé Ehlerange (4-1). Walferdange s'impose dans le final (1-0) à Itzig.

Par Vincent Lommel

La fierté d’être sacré champion en D3 Série 1 au mois de mai a, malheureusement, vite été éclipsée par le décès inopiné du président Jean-Paul Baudot. C’était à la mi-juillet. «Ce fut un coup dur», explique Cédric Simon, membre du comité du FC Les Ardoisiers Perlé. «Jean-Paul était très apprécié. Il faisait beaucoup et, entre autres, il s'occupait des transferts. En interne, il faut se réorganiser, d’autant plus que le secrétaire Daniel Wanderscheid arrête les frais. Ce n’est pas si facile! Nous avons une assemblée générale courant septembre.»



Faute d’avoir un président, le club a réussi ses débuts en D2, étrillant 5-1 (Pjanic à trois reprises, Jordan et Rausch) Pratzerthal. «Le score est à peine forcé. Nous aurions pu voire dû inscrire quelques buts de plus. L’entraîneur Gabriel Vieira compose avec beaucoup de nouvelles têtes. Le groupe est armé pour livrer une bonne campagne.» Voilà qui est clair. Les Ardoisiers joueront encore à domicile le prochain week-end. Rambrouch, Hosingen et Harlange-Tarchamps décrochent une premier succès respectivement face à Larochette, Gilsdorf et Ell.



Trois cents spectateurs à Beggen!

Actif au Red Star Merl en 2017-2018, Vincent Bolognini a choisi de relever un nouveau défi, précisément au Luna Oberkorn habitué au top 5. «L’envie est de passer un cap et de s’inviter dans la course au Top 3. Mes collègues raisonnent de la sorte. La bagarre promet», explique l'entraîneur satisfait du 4-1 (Gonçalves, Diogo et le capitaine Hammami à deux reprises) infligé à Ehlerange. «Le contenu, plus que correct, récompense les efforts accomplis lors de la préparation estivale.»



Le son de cloche est différent pour le voisin du CS Oberkorn laminé 7-1 par Biwer. Une réaction s’impose. Fortunes diverses pour les promus: Echternach lève les bras au ciel (4-3) et Schouweiler (0-4) déchante.



La Résidence Walferdange s'est sortie du piège tendu par Itzig (1-0). «Nous avons eu plusieurs occasions en deuxième mi-temps. Macedo en a mise une au fond», se satisfait le mentor Vincent Di Gennaro. Score nul et vierge pour Beggen opposé à Koerich. Trois cents spectateurs ont assisté à une belle et bonne rencontre de football. Voilà une excellente nouvelle.

Abdelkader Akfa (Itzig, en blanc) tente d'éviter le retour de Bruno Fernandes do Vale (Walferdange). Photo: Hans Krämer





ILS ONT DIT



Patrick Wagner (entraîneur de Pratzerthal-Redange): «Ce n'était pas notre meilleure journée. On a trop laissé jouer Perlé. Au groupe de travailler pour s'améliorer.»

Damien Raths (président de l’Avenir Beggen): «0-0 contre Koerich est un bon résultat. Il faut prendre en considération que treize joueurs sont indisponibles (blessés ou vacanciers). Cet adversaire est un rival dans la course à la montée.»

Vincent Di Gennaro (entraîneur de Walferdange): «Le pressing haut d’Itzig a considérablement gêné mes joueurs en début de match. On a équilibré les échanges. J’ai apprécié l’enthousiasme et la solidarité des garçons récompensés par un but tardif (80e).»



Celso Filipe Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «La défaite 3-1 à Hosingen est imméritée. Nous trouvons l’ouverture après dix minutes. Déstabilisé, mon attaquant parvient à marquer mais l’arbitre revient à la faute commise sur sa personne au préalable. Je n’ai jamais vu ça. Le 1-0 concédé avant le repos a fait mal. La route est longue.»

Luis Filipe Centeo Silveira (président de Larochette): «Il y a de quoi être déçu suite au revers 3-2 à Rambrouch. Nous bénéficions d’un corner à cinq minutes de la fin. On le négocie très, très mal. Sur la reconversion adverse, on encaisse le 3-2 (85e). Rageant.»

Deux chiffres à retenir

1 - Un match sur quatorze n’a pas eu lieu. L’affrontement entre Wincrange et Feulen en D2 Série 1 a été remis sine die. Le décès inopiné du secrétaire de l’US Feulen, monsieur René Anthon, l’explique.

29 - Vingt neuf buts ont été inscrits D2 Série 1. Une moyenne de 4,8 but/match. Une entrée en matière fracassante.

L'affiche à surveiller

Il n'y a pas si longtemps encore, et vu la différence de niveau, personne n'aurait osé imaginer un match de championnat entre l'Etoile Sportive Schouweiler et l'Avenir Beggen. Le premier est monté en D2 et le second est en chute libre. Rendez-vous dimanche 2 septembre à 16h au stade Roger Winandy. Un duel inédit.