A onze contre neuf, le SC Ell (4e) s'est montré incapable de prendre la mesure (0-0) de Larochette (11e), tandis que Patrick Wagner arrête les frais après une sixième défaite à la tête de Pratzerthal-Redange. En Série 2, le CS Oberkorn carbure à plein régime en alignant une septième victoire - 2-0 à Ehlerange - en huit matches.

Sport 26 4 min.

Division 2: Ell cafouille contre Larochette, le CS Oberkorn garde le cap

A onze contre neuf, le SC Ell (4e) s'est montré incapable de prendre la mesure (0-0) de Larochette (11e), tandis que Patrick Wagner arrête les frais après une sixième défaite à la tête de Pratzerthal-Redange. En Série 2, le CS Oberkorn carbure à plein régime en alignant une septième victoire - 2-0 à Ehlerange - en huit matches.

Par Vincent Lommel

Pour Patrick Wagner, la sixième défaite en huit sorties fut celle de trop: balayé 2-5 par Harlange-Tarchamps, le FC Pratzerthal-Redange marche à côté de ses pompes depuis le 26 août. Quatre points sur vingt-quatre possibles, une victoire, un nul et une différence de buts désastreuse de... -19 (11-30) ont poussé le coach, Patrick Wagner à remettre sa démission «avec effet immédiat», précisait le principal intéressé dès dimanche soir.



Treizième et actuelle descendante, son (ex)-équipe file tout droit vers la D3. Le cas échéant, sans Patrick Wagner. «Le bilan est négatif», confirme-t-il. «Le comité m’a toujours soutenu. Il souhaitait me voir rester. Les absences régulières de certains joueurs aux entraînements perturbent la progression du groupe. Je compose, en moyenne, avec huit garçons en semaine. Que faire dans ces conditions? Ma démission doit provoquer un impact positif, du moins je l’espère. Je souhaite beaucoup de succès à Pratzerthal au cours des prochains mois.» Le président Luc Victor fait remarquer: «Le comité va se réunir pour envisager l’avenir, mais on affronte déjà Beggen en Coupe FLF ce mercredi.»



Jouer à onze contre… neuf n’a pas suffi à Ell pour empocher la totalité de l’enjeu face au Rupensia Larochette. «Des défenseurs de Larochette ont commis deux fois l’irréparable», explique Alain Thunus, le joueur-entraîneur des Mauves. «En supériorité numérique, nous avons dominé sans parvenir à être efficaces dans le dernier geste. À l’arrivée, je suis satisfait avec ce nul blanc. L’arbitre était le meilleur homme sur la pelouse.»



26 Elvis Alexandrino Dias Alves (Larochette, en rouge, n°17) tente de stoppere par tous les moyens Alain Thunus (SC Ell, balle au pied) Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Elvis Alexandrino Dias Alves (Larochette, en rouge, n°17) tente de stoppere par tous les moyens Alain Thunus (SC Ell, balle au pied) Photo: Hans Krämer Alain Thunus (SC Ell, en mauve), au contrôle pied gauche, devant Elvis Alexandrino Dias Alves (Larochette, en rouge) Photo: Hans Krämer Joel Pacheco da Costa Caldas (Larochette, en rouge) est déséquilibré sous la charge de Cyrill Masquelier (SC Ell, en mauve) Photo: Hans Krämer David de Carvalho (Larochette, en rouge) s'effondre au sol. Alain Thunus (SC Ell, en mauve) observe. Photo: Hans Krämer Hugo Pereuira de Carvalho (Larochette, en rouge) se heurte à la double lame de Ell, formée d'Alain Thunus (n°7) et Cyrill Masquelier Photo: Hans Krämer 2.Division Ell : La Rochette Luc Schroeder (Ell in blau) gegen David Rocha Pacheco (Larochette in rot) A l'amitié, avec Rui Dinis Angelico Rocha, le coach de Larochette, renvoyé hors de la zone mixte Photo: Hans Krämer Duel solide entre Alain Thunus (SC Ell, à g., en mauve) et David Manuel de Carvalho (Larochette, en rouge et noir) Photo: Hans Krämer Paulo Pereira Baptista (Larochette, en rouge) se tord de douleur au sol Photo: Hans Krämer Joli duel aérien entre Thierry Brosius (SC Ell, en mauve, n°8) et Sergio de Carvalho Borges (Larochette, en rouge, n°18) Photo: Hans Krämer Nicolas Beauvois (SC Ell) conserve in extremis le ballon dans les limites de l'aire de jeu Photo: Hans Krämer Ben Schaaf, le capitaine du SC Ell qui a dû se contenter d'un nul (0-0) contre Larochette Photo: Hans Krämer Les joueurs de Larochette s'y mettent à deux pour contrer Alain Thunus (SC Ell, en mauve): David de Carvalho (à g.) et Nelson Santos Lima (à dr.) Photo: Hans Krämer David Rocha Pacheco (Larochette, en rouge) s'élève bien plus haut que Luc Schroeder (SC Ell, n°3) Photo: Hans Krämer Nuno dos Santos Lima et David Rocha Pacheco (Larochette, en rouge) admirent les grandes enjambées de Nicolas Beauvois (SC Ell, en mauve) Photo: Hans Krämer Ben Schaaf (SC Ell, en mauve) tente de semer à la course David de Carvalho (Larochette, en rouge, à g.) Photo: Hans Krämer Pol Smit (SC Ell, en mauve, à dr.) taclé par Marcio Dias (Larochette, en rouge, n°8) Photo: Hans Krämer Alain Thunus (SC Ell, en mauve) et Elvis Dias Alves (Larochette, en rouge) s'en sont repartis dos-à-dos (0-0) Photo: Hans Krämer Duel au ras de la pelouse entre Thierry Brosius (SC Ell, en mauve) et Marcio Dias (Larochette, en rouge) Photo: Hans Krämer Marcio Dias (Larochette, en rouge) met le pied sur le ballon Photo: Hans Krämer Le n°4 de Larochette, le capitaine Joel da Costa Caldas reçoit le carton jaune Photo: Hans Krämer Blessé, Paulo Pereira Baptista (Larochette, n°5) quitte le terrain, soutenu par Thierry Brosius (SC Ell, en mauve). Ben Schaaf (n°11) observe la scène. Photo: Hans Krämer Ben Schaaf (SC Ell, n°11) face au mur de Larochette... qui ne cèdera pas Photo: Hans Krämer Le public du terrain Um Essig à Ell Photo: Hans Krämer Le duel aérien entre Alain Thunus (SC El, en mauve) et Elvis Dias Alves (Larochette, en rouge) paraît fautif de la part du joueur de Ell Photo: Hans Krämer Nuno dos Santos Lima (Larochette, à dr.) teste la résistance du maillot de Nicolas Beauvois (SC Ell, en mauve) sous le regard de David Rocha Pacheco (Larochette, n°9) Photo: Hans Krämer

Le SC Ell vient d'aligner six rencontres sans défaite et pointe à la quatrième place du classement. «Le sentiment est agréable, mais sans plus. Nos prochains adversaires sont Diekirch et Feulen, soit deux bons tests.» Feulen et Diekirch, précisément, en compagnie d'Hosingen forment le trio de tête de la Série 1.

CS Oberkorn: objectif D1



Une fessée 1-7 à Biwer lors de la journée inaugurale avait frustré Kenan Skrijelj plongé en plein doute. Mais depuis, sa formation, le CS Oberkorn, s’est rebellé, et elle ne laisse plus que des miettes à ses adversaires impuissants, dont le dernier en date, Ehlerange. Avec à l'arrivée, un exceptionnel bilan de 21 points sur 21!

«L’objectif est de monter en Division 1», affirme Skrijelj sans détour. «Je ne me soucie jamais de l’adversaire. On doit être disciplinés et dominants.» Il reste cinq matches à jouer d’ici la trêve. «J’ambitionne un carton plein de quinze sur quinze. Je peux vous dire que le derby face au Luna, programmé le 2 décembre, promet énormément.»



La Série 2 est actuellement menée par le trio composé du CS Oberkorn (21 points), du Daring Echternach (19) et de l'Avenir Beggen (15).

Réactions

Tom Kopecky (entraîneur d'Hosingen): «Sur un terrain quasiment impraticable, et face à un adversaire courageux et agressif dans les duels, on a perdu deux points.» AS Hosingen - US Rambrouch 1-1



Kenan Skrijelj (entraîneur du CS Oberkorn): «Ehlerange s’incline 0-2, mais peut s’estimer bien payé. Nous avons manqué un penalty, tiré sur le poteau et vendangé deux face-à-face avec le gardien.» FC Ehlerange - CS Oberkorn 0-2



Olivier Lickes (joueur-entraîneur de Biwer): «La victoire est méritée pour Echternach, qui en voulait davantage. Le fait de mener 1-0 après quatre minutes n’a pas servi notre cause, bien au contraire. Une remise en question s’impose.» Daring Echternach - Jeunesse Biwer 2-1



Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Menée 0-1, mon équipe a accompli le plus difficile en renversant la vapeur (2-1). Nous avions alors tout dans nos mains pour l’emporter. Mais Belvaux a égalisé sur coup franc. Je remercie le staff adverse pour son aide lors du transport de nos deux joueurs à l’hôpital (Hammami - arcade sourcilière ouverte -, et Ribeiro Martins - commotion cérébrale).» Luna Oberkorn - The Belval Belvaux 2-2



Joël Schneider (entraîneur de Schouweiler): «La déception est totale. On a complètement raté notre première mi-temps. Les garçons ont eu une bonne réaction dès la reprise avec la possibilité réelle de revenir à 2-2. Puis, le fait d'encaisser le 3-1 sur une énième erreur individuelle, avant une exclusion ont ruiné tous nos derniers espoirs. Merl-Belair était prenable.» Red Star Merl-Belair - ES Schouweiler 3-1



Les chiffres



5 - L'US Feulen (1er, 19 points) a remporté ses deux derniers matches sur le score de 5-0.

7 - Sept victoires de rang désormais pour le CS Oberkorn (1er, 21 points), et, à l'inverse, sept…défaites d'affilée pour l'Excelsior Grevels (14e, 1 point).



L'affiche

La 9e journée de D2 aura lieu le dimanche 4 novembre. Diekirch (2e) - Ell (4e) sera à suivre de près. En Série 2, Belvaux (4e) - Biwer (7e) et FC Koerich (5e) - BW Itzig (8e) vaudront le détour.