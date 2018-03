Après un match épique lors de la phase aller (5-3 pour le Vinesca), Ehnen a de nouveau fait mordre la poussière au Syra Mensdorf ce dimanche (1-2). C’est la deuxième défaite à domicile du Syra cette saison après celle concédée face à Itzig.

Sport 16 3 min.

Division 2: Ehnen surprend Mensdorf, le grand 8 pour Useldange

Après un match épique lors de la phase aller (5-3 pour le Vinesca), Ehnen a de nouveau fait mordre la poussière au Syra Mensdorf ce dimanche (1-2). C’est la deuxième défaite à domicile du Syra cette saison après celle concédée face à Itzig.

Par Thibaut Goetz

On a pu enfin rejouer au football en Division 2, dans un championnat chamboulé par les nombreux reports successifs. Cette 17e journée (en réalité le 13e match pour Mensdorf, le 12e pour Ehnen) voyait les retrouvailles entre deux équipes qui s’étaient quittées à l’aller sur un spectaculaire 5-3 à l’avantage de Ehnen. Et les hommes de Semir Omerovic ont remis le couvert avec une victoire 1-2, qui leur permet d’entrevoir la première partie de tableau, une victoire attendue depuis le 26… novembre (2-4 à Munsbach).

16 Hugo De Sousa (Ehnen) au sol soigné par son capitaine Cristovao Mendes. Photo: Serge Daleiden

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Hugo De Sousa (Ehnen) au sol soigné par son capitaine Cristovao Mendes. Photo: Serge Daleiden 0-1 pour Ehnen. Guillaume Mallinger n'a rien pu faire. Photo: Serge Daleiden Le ballon de Mathieu Schmit s'en va heurter le poteau. Photo: Serge Daleiden Esteban Delaporte marque le 1-1. Photo: Serge Daleiden Nelson Almada à la parade. Photo: Serge Daleiden Vic Speller (Mensdorf) devance Antonio Fortes (Ehnen). Photo: Serge Daleiden Nelson Almada intervient devant Damien Steinmetz. Photo: Serge Daleiden Duel entre Cristovao Mendes et Tom Gieres. Photo: Serge Daleiden Aderito Dos Reis devance Ricardo Rocchi. Photo: Serge Daleiden Balle au centre entre Pit Lacoste et Claudio Pires. Photo: Serge Daleiden Ricardo Rocchi devancé par Ruben Pereira. Photo: Serge Daleiden Claudio Pires congratulé. Photo: Serge Daleiden Mathieu Schmit taclé par Cutubo Fati. Photo: Serge Daleiden Duel entre Tom Gieres et Cristovao Mendes. Photo: Serge Daleiden Claudio Pires tente de prendre de vitesse Tom Gieres. Photo: Serge Daleiden Transversale de Esteban Delaporte devant Cutubo Fati. Photo: Serge Daleiden

Ces trois points conquis chez un potentiel candidat à la montée en Division 1 sont évidemment une très belle affaire pour Semir Omerovic, l’entraîneur du Vinesca: «C’était un match très dur, mais on était vraiment bien préparé. Je connais l’équipe en face, on a bien joué le coup tactiquement et défensivement. Les joueurs ont fait ce que je leur avais demandé. C’est compliqué pour nous en ce moment car on a seulement 15 joueurs dans le cadre, et 6 matches à jouer en deux semaines. Il faut complimenter les joueurs car ils travaillent bien. Mercredi on joue Itzig, ça ne sera pas une partie de plaisir non plus.»



Les consignes respectées! Semir Omerovic est un coach comblé à Ehnen. Photo: Serge Daleiden

Du côté de Mensdorf, Claude Leogrande ne cachait pas son exaspération au lendemain de cette défaite: «Au niveau de la concrétisation des occasions nous avons été catastrophiques. Le score logique aurait été de 5-0 pour nous! Mais si on n’arrive pas à marquer sur les deux, trois actions où nous étions seuls à cinq mètres du but, on ne mérite peut-être pas de gagner. Ehnen avec un seul coup franc dévié en une mi-temps arrive à mener 0-1 et marque le 1-2 sur un contre. A part ça ils n’ont rien fait, seulement détruire le jeu et se rouler par terre toutes les dix minutes pour faire leur cinéma!» Un dimanche à oublier donc pour le Syra…



Claude Leogrande a trouvé ce match nauséabond. Photo: Serge Daleiden

Ils ont dit



Patrick Wagner (après le nul 1-1 de Redange à Schieren): «Ce résultat est le fruit du bon travail qu’on a fait les dernières semaines. On encaisse à la 85e minute le 1-1, Schieren a mis beaucoup de pression en deuxième mi-temps et naturellement on a eu des contres. En les jouant à fond on aurait pu mettre le 2-0, Schieren a également eu un poteau alors dans l’ensemble c’est un résultat logique. Notre cadre est petit. Les prochains matches vont être difficiles à gérer, mais il faut prendre les points, se tirer du bas de tableau pour avoir le maintien le plus vite possible.»

Alain Palgen (après la victoire 4-1 de Koerich contre Harlange-Tarchamps): «C’est une belle réaction de notre part, car on avait loupé notre match en retard contre Redange (défaite 4-2). Cette victoire est totalement méritée, ça fait du bien de gagner ce premier match à domicile après la trêve. On a réussi à retrouver du rythme et de la confiance en nous. Maintenant nous sommes tournés vers mercredi et notre match à domicile contre Hosingen.»

Sébastien Marrasco (après la victoire 5-2 de Itzig face au Luna): «Belle victoire! On n’était pas favoris, en face il y avait une équipe qui n’encaisse pas beaucoup, 8 seulement depuis le début de saison. On a bien attaqué le match, on marque au bout de deux minutes, et ensuite on est resté sur ce que j’avais mis en place, beaucoup de pressing, avec une récupération très haute du ballon. On les a étouffés, on marque 4 buts en cinq occasions, notre rythme était très bon, le jeu et l’intensité aussi on perd ensuite deux joueurs sur blessure, cela nous a un peu déstabilisés mais nous sommes restés sérieux, combatifs et disciplinés. Vraiment un très bon match de notre part, je suis content des joueurs ils ont fait les efforts qu’il fallait».



Le classement de la série 1

Le classement de la série 2