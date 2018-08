Division 2: du mouvement tous azimuts

Une nouvelle saison de Division 2 s'ouvre ce dimanche dans les séries 1 et 2. Nous vous présentons un tour d'horizon des mouvements, d'entrée et de sortie, enregistrés lors du mercato d'été au sein des vingt-huit clubs qui la composent.

Une nouvelle saison de Division 2 s'ouvre ce dimanche dans les séries 1 et 2. Nous vous présentons un tour d'horizon des mouvements, d'entrée et de sortie, enregistrés lors du mercato d'été au sein des vingt-huit clubs qui la composent.

Par Vincent Lommel

SÉRIE 1



Young Boys Diekirch



Entraîneur: Patrick Kettmann



Arrivées: Luc Engel et André Tavares (US Reisdorf), Frédéric Tavares (Lintgen), Patrick da Silva (Useldange), Edson Santos Fortes (?), Roberto Melro Menezes (?).

Départ: Dany Almeida Pereira (Medernach)

SC Ell



Entraîneur: Alain Thunus (1re saison, joueur-entraîneur)



Arrivées: Lou Majerus (Pratz-Redange), Augustin Dake (Waltzing, BEL), Mike Andrade (Colmar-Berg), Ricardo Sousa et Jeff Jungblut (US Boevange), Guillaume Brasseur (BEL), Pol May (US Rambrouch), Gilles Laach (Perlé).

Départs: Xavier Genin (Useldange), Olivier Coeymans (Tontelange, BEL) et Cédric Zinelli (FC Brouch).

US Boevange



Entraîneur: José Monteiro

Arrivées: Ricardo Cardoso (Pratz-Redange), César Costa et André Pereira (Colmar-Berg), Acacio da Silva (Atert Bissen), Stéphane Massineo, Jeff Molitor (?), Luis Figas (?).

Départs: Mike Ewertz (FC 72 Erpeldange), Josh Becker, Kevin Brosius et Elvedin Skrijej (Alliance Äischdall), Roberto Barrela (Mertzig), Leonard Morina (Atert Bissen), Iven Rocha (Pratz-Redange).

Harlange-Tarchamps

Entraîneur: Joël Hausman (1re saison)

Arrivées: Mike Foetz (Racing Troisvierges), Alfonso Brucculeri, Ilenga Penga et Samuel Clinton (Banneux, BEL), Yann Loos, Sevad Mujkic, Admir Becic et Edin Terzimustafic (FC Wiltz), Dylan Youla (Champlon, BEL) et Medeyric Robert (sans club).

Départs: Ragip Sabotic (FC 47 Bastendorf), Lucien Nicolas (LC Bastogne, BEL), Bryan Hollange (?), Dennis Amedov (?), Ben Klee (Wincrange), Vito Fume (FF Norden 02).

L'ancien Wiltzois Sevad Mujkic (à g., en bleu) débarque à Harlange-Tarchamps Photo: Ben Majerus

Jeunesse Gilsdorf



Entraîneur: Celso Tavares

Arrivées: Bruno Bothelo et Joao Moreira (FC 47 Bastendorf), Daniel Bras (Mersch), Luis Pereira (Orania Vianden), Joël Nogueira (Medernach), Patrick Soares (CS Bourscheid), Rafael Lages (Etzella) et Pedro Fonseca (US Reisdorf).

Départs: Elmar Dias (FCAS Hosingen), Kevin Teixeira (Medernach), Joe do Rio et Dany Bothelo (FC 47 Bastendorf).

FC Pratzerthal-Redange



Entraîneur: Patrick Wagner

Arrivées: Sacha Bol (FC Differdange 03 ), Cyril Walckiers et Florian Van Hacht (Châtillon, BEL), Mimo Antonacci et Leontrim Ismajli (Useldange), Larby Tlemcani (nouvelle affiliation), Jeff Palazzo (RM Hamm Benfica), Mike Reckel (SC Ell), Iven da Sousa Rocha et Qendrim Ismajli (US Boevange).

Départs: Benjamin Becic (SC Bettembourg), Daniel Primc (Etzella), Ivo Rafale Correia dos Santos (Mersch), Ricardo Cardoso Oliveira (US Boevange), Rui Coelho Vincent (Progrès) et Joe Rausch (Perlé).

AS Hosingen



Entraîneur: Tom Kopecky

Arrivées: Floyd Breyer (FC Kiischpelt Wilwerwiltz), Sacha Biwer (retour de FF Norden 02) , Elmar Dias Pereira (Gilsdorf), Luca Hein (CS Bourscheid), Daniel Jans (AS Wincrange), Romeu Marinho (Harlange-Tarchamps, via FF Norden 02), Joé Merkes (FC 47 Bastendorf), Sam Rickal (FF Norden 02), Francisco Santos Carvalho (Orania Vianden) et Johny Sarmento Almeida (Schieren).

Départs: Pit Backes (US Feulen), Ailton Baldé Babagalé (Medernach), Rick Brito Oliveira (FC Wiltz), Mike Foetz (Harlange-Tarchamps), Gilles Reiser (FC Wiltz) et Adilson do Rosario Delgado (arrêt).

Orania Vianden

Entraîneurs: Silvestre Silveiro Esgaio et Dave Carvalho

Arrivées: Silvestre Silverio Esgaio (Atert Bissen), David Inocencio Gomes (Mertzig), Rodrigo Oliveira Martins (Suisse).

Départs: Patrick Rodrigues (Mersch), Rui Andrade Rebelo (Medernach), Timur Crnovrsanin (Körperich, ALL), Didier Mendes (Mertzig), Ruben Torrie Borges (Grevels), Kenan Destanovic (Mertzig).

US Rambrouch

Entraîneur: Mike Schaefer (joueur-entraîneur)

Arrivées: David Castanho (YB Weiler-la-Tour), Daniel Baum (Mertzig), Damien Mouton (Sp. Steinfort).

Départs: Pol May (SC Ell), Benny Wirtz (?).

AS Wincrange

Entraîneur: Nihad Sejdovic

Arrivées: Etelle Mersch (Mühlenbach), Muhammed Arabi Adam et Elvedin Dzamovic (Useldange), Joé Scheilz et Pit Scheilz (Mertzig), Adnan Batkic (reprise).

Départs: Luc Hentz et Yves Feltus (FF Norden 02), Rafael dos Santos et Carlos Alberto Pinto (Clervaux), Sergio Oliveira Soares (Mertzig).

US Feulen

Entraîneur: George Fernandes

Arrivées: Jean-Paul Klopp et Yannick Marques (FC 47 Bastendorf), Youri Caetano (Mertzig), Carlos Carvalho (Gilsdorf), Jean-Paul da Cunha (FC Lorentzweiler), Marco Ribeiro (FF Norden 02), Fabrizio da Graça (US Reisdorf), Raoul Abega et Bruno Santos (Atert Bissen), Pit Backes (AS Hosingen), Zorely Lopes (Medernach), Bruno Soares (US Rambrouch) Marino Silva Monteiro (Minerva Lintgen), Miguel da Rocha (Portugal), Daniel Fernandes (Pratz-Redange), Nuno Garcia Martins (Union Titus Pétange), Hervé Penga (FCJL Arlon, BEL), Luca Dammica (retour de Steinfort).

Départs: Filipe Muende (?), Jaoo Sousa Lima (?), Carlos Lopes Mota (?), Frederico Esteves (?).

Perlé, Larochette et Grevels: le club n'a n'ont malheureusement pas daigné communiquer

SÉRIE 2



Avenir Beggen

Entraîneur: Niki Wagner



Arrivées: Surma Denys et Philipp Lattig (Trèves Ehrang, ALL), Ahmed Yusein (Steinsel), Thibaut Alexandre (UR Namur, BEL), Yannik Thömmes (Tarforst, ALL), Dominik Thömmes (SV Mehring, ALL), Luca Heintel (Morbach, ALL), Luca Mathieu (CS Sanem), Besart Aliu (Salmrohr, ALL), Pit Freichel (FF Norden 02), Christophe Maio (Remich-Bous) et Pit Ney (juniors Beggen).

Départs: Stefan da Silva, Leandro Matias et Marcio Matias (Red-Black Egalité), Pino Roberto (FC Kehlen), Youssouff Soumare (Bertrange), Luca Mendes, Diogo Troncao et Ben Greiveldinger (Walferdange), Mika Aquilino (Junglinster), Carlos Suarez et Flavio Jeronimo (Merl-Belair), Rafael Andrade et Soriba Camara (US Folschette), Yann Bori (?), Jose dos Reis (?), Mike Fernandes (?), Djalel Mahamoud (?), Farid Makhloufi (?), Diogo Coimbra (?), Julien Mazzoncini (?), Alexandre Stadtfeld (?), Fabio Vaz Pina (?), Charel Sietzen (?).

The Belval Belvaux



Entraîneur: Eric Braun

Arrivées: Dane Ribeiro Faria (Progrès), Mateo Stanisic (Mühlenbach), Dany Mendes Merces (Jeunesse Esch), Fabio Martins et Dany Peneda Goncalves (Union Titus Petange), Jordy Pereira Fernandes, Remy Pereira Fernandes et Alen Crnic (Fola Esch), Cédric Toussaint (Luna Oberkorn).

Départs: Famory Toure (Junglinster), Tiago Costa (FC Mamer), Maikel Veloso (FC Ehlerange), Loris Di Girolamo (Villerupt, FRA).

Jeunesse Biwer



Entraîneurs: Jan Küchling et Olivier Lickes

Arrivées: Samy Si Abderrahmane et Thomas Cusumano (Junglinster), Bob Gruber (2e équipe Victoria Rosport), Christophe Schmol (Minerva Lintgen), Pit Roller (U16 Eintracht Trèves, ALL.), Joé Benner (jeunes Biwer).

Départs: Christian Weis (arrêt), Kevin Teixeira (US Berdorf-Consdorf), Mike Moreira (2e équipe Mertert-Wasserbillig), Paulo Almendra (FC Munsbach), Filipe Teixeira (Racing Troisvierges) et Daniel Dias (arrêt).

FC CeBra 01



Entraîneur: Christophe Bello

Arrivées: Nicolas Vandendijck (CS Sanem), Philippe Moreira (Steinsel), Manuel Ruiz Talavera (FC Mondercange), Emir Malkic et David Junior da Graça Lima (Fola Esch), Abdoul Salam Diallo (F91 Dudelange), Sydney Cruz Ferro et Josemar Moreno Tavares (Minière Lasauvage), Tshibingu Kevin Tumba (Luna Oberkorn), Vincent Delgatte (Anzin Saint-Aubin, FRA), Jonathan Bernardo Cacador (Red-Black Egalité).

Départs: Nadir Almeida et Silva Cleito (Red-Black Egalité)

Daring Echternach



Entraîneur: Mikhaïl Zaritski

Arrivées: Rafael Beca, Darren Höhn (US Berdorf Consdorf), Joël Mesen (US Reisdorf), Max Schalk (Jeunesse Biwer).

Départs: Mike Tchantchou et Ricardo Almeida (US Berdorf Consdorf).

FC Ehlerange



Entraîneur: Pedro Rosal

Arrivées: Dylan Rodrigues (Progrès), Georges Keiser (FC Rodange), Maikel Veloso, Nelson Gameiro, Jordy Peiffer et Joao Rodrigues (Fola Esch), Michael Menino (Luna Oberkorn), Thibaut Muller (RB Aspelt), Alessandro Monacelli et Gianni Monacelli (Belvaux), Luca Baffa (retour prêt de Belvaux), Andy Theves (retour prêt de Bettembourg).

Départs: Jimmy Bazzucchi (Clemency), Claude Cabral (Jeunesse Esch), Ruben Ascencao (US Esch).

Jordy Peiffer troque le maillot du Fola pour celui d'Ehlerange Photo: Ben Majerus

Vinesca Ehnen



Entraîneur: Semir Omerovic

Arrivées: Blaise Mendes (CS Oberkorn), Paul Kinztinger et David Promme (CS Grevenmacher), Semir Konicanin (Junglinster), Antonio Rodrigues (FC Rodange), David Agostino (Fola Esch), Steve Oliveira (SC Bettembourg), Sidney Gomes (US Berdorf-Consdorf), Abou Soumohoro (FRA), José Osvaldo Borges (Athus, BEL), Steve Machado (Victoria Rosport), Alex Gomes Paris (futsal).

Départs: Taha Ozen (Victoria Rosport), Alex Gomes (fustal).

CS Oberkorn



Entraîneur: Kenan Skrijelj

Arrivées: Jorge Ribeiro (FC Differdange 03), Jérémy Jakoby (FC Rodange), Simon Muslji (FC Mondercange), Luis Ferreira et Fabio Ferreira (FC Noertzange), Aristote Kitengé (Useldange), Samuel Ribeiro Magalhaes (Minière Lasauvage), Davidson Rodrigues Monteiro (Union Titus Pétange), Rafel Ribeiro (Progrès), Michael Mendes da Costa et Mike Teixeira (Alliance Äischdall), Emir Bisevac et Ivan Sousa (SC Bettembourg), Dennis Wagner, Ray et Yur Ferreira Martha de Freitas (AS Luxembourg-Porto) et Yannick Kucharczyk (US Rumelange).

Départs: Kelton Cabral Tavares (FC Schifflange), Sekou Fofana (SC Bettembourg), Blese Mendes (Vinesca Ehnen), Kemal Becirovic et Indir Selimovic (Schouweiler).

FC Koerich-Septfontaines



Entraîneur: Luc Roj

Arrivées: Jeff Wies, Ben Aumasson et Pit Tock (FC Kehlen), Cédric Gorjao Comarate et Max Hoeser (CS Sanem), Luca Borri (FC Mamer), Patrick Mota Oliveira et Gianfranco Manuto (Bertrange), Nicolas Cardoso et Pedro Teixeira (Sp. Steinfort).

Départs: Danillo Antallo (SC Ell), Nasui Marian-Dumitru (FC Noertzange) Andy Schumann (Alliance Äischdall), Tom Schaus (FC Brouch).

US Schouweiler



Entraîneur: Joël Schneider

Arrivées: Bryan Estebanez (US Folschette), Kemal Becirovic et Indir Selimovic (F91 Dudelange), Vitor Monteiro (Medernach) , Alen Kozar (Progrès), Engjell Gashi et Alexis Lima (Union Titus Pétange).

Départ: aucun.

Red Star Merl-Belair



Entraîneur: Senad Arnautovic

Arrivées: Tarik Kurtovic et Mabuy Botecho (Jeunesse Esch), Flavio Cabral (retour prêt de Beggen), Moustafa Diouf Hamdy (FC Differdange 03), Sven Heusbourg (RM Hamm Benfica), Gabriel Kratz (BW Itzig), Patrick Marques da Silva (Steinsel), Djony Martins Fortado (Walferdange), Alexandre Perez (RFCUL), Steeves Rouillon (Progrès).

Départs: Vincent Di Genaro, Valdo Vaz Tavares, Laurent Moes et Michel Monteiro de Cunha (Walferdange), Wilfried Gomes Joazinho (SC Bettembourg), Roberto Gomes et Federico Gallois (Junglinster).

Luna Oberkorn



Entraîneur: Vincent Bolognini

Arrivées: Nasreddine Hammami (ES Maizières-lès-Metz, FRA), Chipa Goncalves (Portugal), Laurent Arnould (Red Star Merl-Belair), Philippe Morgado (Gorcy. FRA), Selmin Skenderovic (Swift Hesperange), Brian Goncalves (Portugal), Alexis Gigleux (Pagny-sur-Moselle, FRA).

Départs: Aurélien Sturbois (US Briey, FRA), Salim Khedimellah (US Mont-Saint-Martin, FRA), Paul Hubert (Villerupt/Thil, FRA).

Blo-Wäiss Itzig



Entraîneur: Sébastien Marasco

Arrivées: Michaël Sarfati et Meris Sabotic (Junglinster), Joël Kitengé (US Rumelange), Medhy Itou (Fameck, FRA), Abdel Afka (Hayange, FRA), Léo Demukaj (RB Aspelt), Dylan Pinheiro (Union Kayl-Tétange).

Départs: Miguel Ferreira (futsal), Ugo Soares (Münsbach).

Walferdange

Entraîneur: Vincent Di Gennaro



Arrivées: Rick Bourgeois, Lucas Mendes, Ben Greiveldinger et Diogo Trancao da Silva Pinto (Avenir Beggen), Fernando Correia (AS Colmar-Berg), José Carlos Gomes Mendes (Dahleim), Chris Ortis (US Hostert), Mike Molitor (Steinsel), Rui Almeida (Minerva Lintgen), Lubrano Valdo Vaz Tavarez, Laurent Moes et Michel Monteiro (Merl-Belair).

Départs: Loan Rickal (Remich-Bous), Amine Hamouni (FC Lorentzweiler), Sylaj Baptista (CeBra), Brice da Costa, Arthur Sauber et Nuno Martins da Rocha (US Hostert), Christian Schmit (Koerich-Septfontaines), Kaique Edmar Novaes Moreira (Larochette), Gilles Kolbet (FC Lorentzweiler), Djony Martins Furtado et Guilherme Costa de Almeida (Merl-Belair).