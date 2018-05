Les Young Boys n'ont fait qu'une bouchée de Feulen (1-5) et intègrent le Top 5 en série 1 au détriment de Koerich battu par l'USBC (1-0). En Série 2, Bettembourg n'en finit plus de grimper, les voilà désormais barragistes.

Division 2: Diekirch se balade, Bettembourg sur le podium

Ell s'incline à Gilsdorf, Mensdorf surpris à domicile.

Par Thibaut Goetz

Jorge Costa (Diekirch) tente d'éviter le tacle de Andre Bastos (Feulen). Photo: Michel Dell'Aiera

Après leur déconvenue assez inattendue du côté d’Hosingen la semaine passée, les Young Boys de Diekirch ont repris leur marche en avant et de fort belle manière. Sur sa pelouse Feulen a en effet subi les foudres des hommes de Patrick Kettmann, concédant une large défaite sur le score de 1-5. Et pourtant tout avait bien commencé pour Feulen avec l’ouverture du score dès la 4e minute par Bastos. Avant d’encaisser deux doublés par Almeida et Fernandes ainsi qu’un but de Martins.

Patrick Kettmann résume la rencontre: «C’est une victoire méritée. Dès le début on était présents même si on encaisse un but à la troisième minute. On a bien joué, on a su rester concentrés, et à la pause on avait déjà marqué trois buts. Après la mi-temps nous avons géré le match et inscrit encore deux buts.» Une victoire qui permet donc à son équipe d’intégrer le Top 5 alors que cela semblait mal engagé plus tôt dans la saison.

Une fin de saison qui laisse entrevoir de belles perspectives pour la suivante du côté de Diekirch: «C’est une belle remontée, les jeunes sont disciplinés et parviennent à le rester, ils veulent jouer tous les matches jusqu’au bout. On a su rester positifs cette saison et maintenant on peut bien préparer la prochaine. On verra la suite mais c’est un très bon moment cette fin de saison. L’équipe devrait rester sensiblement la même la saison prochaine.» De là espérer atteindre le podium ?

Celso Tavares (après la victoire 3-2 de Gilsdorf face à Ell): «Dès la première minute on a montré qu’on voulait décider de l’issue du match et le gagner. Le groupe a été magnifique. Il a tout donné même si on a été réduits à dix pendant presque 25 minutes. A 3-0 pour nous, l'arbitre siffle un penalty discutable en notre défaveur mais nous sommes habitués. En deuxième mi-temps, Ell marque avant de toucher deux fois les poteaux. Notre équipe a montré de la volonté et de la discipline. Les 3 points sont mérités. Il ne nous en manque qu’un seul pour valider notre maintien mathématiquement. Même si on a beaucoup d’absents, on a des solutions pour le prochain match.»

Christophe Bello (après la victoire 3-0 du CeBra face à Merl): «Nous sommes sur une bonne dynamique depuis plusieurs rencontres, il y a beaucoup d'application et d'efforts aux entraînements. La première mi-temps a été assez équilibrée dans le jeu, mais nous avons eu les occasions, avec un face-à-face et une tête à bout portant bien sortis par leur gardien. Nos offensives les ont mis de plus en plus en difficulté et on ouvre logiquement le score sur penalty. La deuxième mi-temps a été totalement à notre avantage avec plus de duels gagnés et une meilleure utilisation du ballon. Ils ne nous ont inquiétés que sur quelques phases arrêtées. On se met à l’abri à 15 minutes de la fin grâce à Jadir, et puis sur un autre penalty, félicitations à lui pour son triplé ainsi qu’à tout le groupe.»

Rasmin Kalabic (après la victoire 1-2 d'Useldange face à Larochette): «On est presque arrivé à notre objectif, on essaye de garder de la distance. C'est à nous de jouer on ne doit pas regarder les autres, ça devrait aller. C'était un match difficile, Larochette a joué sérieusement, on avait deux suspendus et deux blessés, on a eu quelques problèmes dans ce match. Et quand on arrive à la fin de la saison il y a plus de nervosité dans l’équipe, on prend plus de cartons, j’ai essayé de parler avec les joueurs, les calmer, ils n’ont pas l’habitude de jouer en tête c’est peut-être pour ça.







Luis Da Silva (Diekirch) tente de fausser compagnie à Eric Fonseca (Feulen). Photo: Michel Dell'Aiera