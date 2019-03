Deux matches de la 15e journée ont été remis en D2 Série 1. Diekirch (2e) impose ses vues à Pratzhertal/Redange (12e). Le leader Feulen perd deux points. En Série 2, Beggen (1er) a battu le CS Oberkorn (2e) suite à un but tardif (89e) et… litigieux. L'Avenir conforte sa première place.

Sport 16 3 min.

Division 2: Diekirch sans séduire, Beggen prend ses distances

Deux matches de la 15e journée ont été remis en D2 Série 1. Diekirch (2e) impose ses vues à Pratzhertal/Redange (12e). Le leader Feulen perd deux points. En Série 2, Beggen (1er) a battu le CS Oberkorn (2e) suite à un but tardif (89e) et… litigieux. L'Avenir conforte sa première place.

Par Vincent Lommel



Rambrouch et Pratzerthal. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Diekirch. Les deux victoires sans briller face à des adversaires modestes ne sont pas de nature à rassurer Patrick Kettmann. Sa formation profite du match nul de Feulen contre… Rambrouch pour revenir à une longueur du leader. «Nous devions être menés au score», analyse l'entraîneur. Le marquoir a indiqué 2-0 (Pereira et Martins), 2-1 puis 3-1 (Almeida).



16 Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Jorge Oliveira (n°14 Diekirch, en jaune) devant Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Jorge Oliveira (n°14 Diekirch, en jaune) devant Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - David Almeida Delgado (Diekirch) et Steve De Barros. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Bruno Pereira, le capitaine de Pratz. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Jeremy Ferreira (Diekirch) et Frank Hoffmann. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Diogo Ribeiro (Diekirch) et Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Patrick Kettmann, le coach diekirchois. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Dani Ferreira (Diekirch) et Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Jeremy Ferreira (Diekirch). Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Almir Civic, le coach de Pratz/Redange. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Edson Dos Santos félicite Lino Pereira pour l'ouverture du score. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Jorge Oliveira face à Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Lino Pereira poursuivit par Bruno Pereira. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Dani Ferreira taclé par Pit Hilbert. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Ionut Madalin Moroiandu. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Edson Dos Santos et Jaime Ferreira après le 2-0. Photo: Hans Krämer Diekirch - Pratz/Redange 3-1. - Heldrad Delgado (Diekirch) passe Tiago Marques. Photo: Hans Krämer

«L’adversaire a fait preuve de combativité. Nous, pas suffisamment. Il convient de changer de mentalité sinon les prochains matches s’annoncent difficiles.» Avant le choc à Feulen, le 31 mars, les Diekirchois doivent se reprendre. Pratzerthal déçoit ses supporters. Ces derniers ont pris bonne note de l’entrée en matière du gardien Florian Vanhacht qui débarque de Belgique (ex-Châtillon, Halanzy).



«En raison d’un problème administratif, mon affiliation est seulement effective depuis janvier. On m’avait annoncé un groupe armé pour lutter pour le titre. Il faudra se contenter du maintien», sourit le principal intéressé. Un défi loin d’être gagné d’avance. Sans les trois points récupérés sur tapis vert (3-0 contre Larochette qui avait aligné un joueur suspendu), l’équipe serait descendante avant de se déplacer à Feulen.



«Nous méritons mieux à Diekirch. On ne marque pas. J’estime être à 70% de mes capacités. Mon souhait est d’être déterminant. Réaliser quatre clean sheets sur les onze derniers matches me comblerait.» Mais ses couleurs ont toujours encaissé...



Série 2: le CSO frustré par Beggen

L’enjeu du duel entre le CSO et l’Avenir était la première place. Le but litigieux - hors-jeu? ou? - inscrit par l’inévitable Besart Aliu (10 buts) vaut son pesant d’or. Les Beggenois repoussent leur adversaire du jour à quatre longueurs. Itzig, vainqueur 2-0 d’Ehnen, est à six. Ce trio ne perd pas de vue le quatuor Walferdange-Luna-Koerich-Echternach qui n’a pas dit son dernier mot.



Le Daring, lui, n’a plus levé les bras au ciel depuis six journées. «Je suis déçu par la défaite à Beggen», peste le coach Anibal Santos Graça. «Les joueurs ont respecté les consignes et la manière y était. Il reste onze matches pour aller au bout. J’ai confiance.» Le CSO n’est pas mort.



Ils ont dit

José Monteiro (entraîneur de Boevange): «Il y a eu beaucoup de duels… tout en restant dans les limites de l’acceptable. Une victoire difficile à aller chercher. J’ai inscrit les deux buts.» Boevange/Attert - Grevels 2-0

Tom Kopecky (entraîneur d’Hosingen): «Après la défaite contre Ell, une réaction s’imposait. Diaz Perreira et Karger nous permettent d’empocher les trois points. J’espère que la machine est lancée!» Harlange/Tarchamps - Hosingen 1-2

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Le match nul me satisfait. Les joueurs ont fait preuve d’engagement. En raison du vent, le gardien Joe Duarte a affiché une grande concentration. Les quatre prochains matches Grevels, Rambrouch, Pratzerthal et Larochette, seront capitaux pour assurer le maintien de manière définitive.» Gilsdorf - Wincrange 0-0

Florian Vanhacht (gardien de Pratzerthal): «Le groupe a les qualités requises pour rester en D2. Le problème se situe dans la tête. Enchaîner deux succès en développant un football agréable et la machine serait lancée. » Diekirch - Pratzerthal/Redange 3-1

LES CHIFFRES



2: deuxième match nul de la saison pour Gilsdorf en Série 1.

8: en série 2, l’Avenir Beggen a aligné un huitième succès de rang.

L'AFFICHE À SUIVRE



En Série 1, Hosingen accueille Perlé dimanche à 15h. Les Ardoisiers doivent s’imposer pour continuer à rêver du top 3.